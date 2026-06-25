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Em Paul

Homem é preso após tentar assaltar e agredir mulher em Vila Velha

Vítima foi atingida na mão por um objeto pontiagudo; vizinhos conseguiram conter o suspeito e impedir que fugisse

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 22:18

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jun 2026 às 22:18
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Carlos Alberto Silva

Um homem foi detido após tentar roubar e agredir uma mulher no bairro Paul, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (24). A vítima é uma promotora de vendas de 50 anos, que estava chegando em casa quando foi surpreendida.


Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, ela relatou que entrou em luta corporal com o suspeito, após o assalto ser anunciado, e acabou ferida na mão, por um objeto pontiagudo.


“Senti alguém atrás de mim, e quando olhei para trás, tinha um homem dizendo ‘passa o celular’. Nisso que eu virei, ele veio para cima de mim e a gente começou a brigar. Eu comecei a gritar no maior desespero e ele pedindo para não gritar e me machucando com o objeto pontiagudo.”


O suspeito ainda derrubou os óculos da vítima e pisou em cima deles antes de sair correndo com a mochila dela, mas foi alcançado por vizinhos que ouviram os gritos e o seguraram até a chegada da Polícia Militar.


Ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, mas parecia estar sob efeito de álcool e foi encaminhado para uma unidade de Pronto Atendimento. A vítima também recebeu atendimento médico e foi orientada a cuidar das feridas em casa.


Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas à Polícia Civil.

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