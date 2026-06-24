Foragido é encontrado após Sesp divulgar lista com mais de 30 nomes

Um homem identificado como Edmar Gonçalves Mendes, procurado pela Justiça por homicídio qualificado, foi localizado após denúncias feitas ao canal 181, do Disque-Denúncia. Ele foi encontrado no distrito de Córrego do Queixada, na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24).





Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a recaptura foi possível após a divulgação de uma lista com imagens de 34 foragidos. Após a publicação, denúncias feitas por moradores levaram as equipes até o homem que era um dos procurados.