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Disque-Denúncia 181

Foragido é encontrado após Sesp divulgar lista com mais de 30 nomes

Procurado por homicídio qualificado na Região Serrana do Espírito Santo foi denunciado por moradores de Baixo Guandu, no Noroeste capixaba

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 16:11

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

24 jun 2026 às 16:11
Suspeito foi encontrado no Córrego do Queixada
SESP

Um homem identificado como Edmar Gonçalves Mendes, procurado pela Justiça por homicídio qualificado, foi localizado após denúncias feitas ao canal 181, do Disque-Denúncia. Ele foi encontrado no distrito de Córrego do Queixada, na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24).


Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a recaptura foi possível após a divulgação de uma lista com imagens de 34 foragidosApós a publicação, denúncias feitas por moradores levaram as equipes até o homem que era um dos procurados. 

Serviço

Ajude a polícia

Informações que ajudem a encontrar foragidos da Justiça podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

A reportagem tenta localizar a defesa de Edmar. O espaço segue aberto para manifestação.

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