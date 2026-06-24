Motorista de app joga carro em cima de viatura pra escapar de assalto na Serra

Um motorista de aplicativo, de 49 anos, jogou o carro em cima de uma viatura da Guarda Municipal da Serra para escapar de um assalto. A vítima contou para os agentes que aceitou a corrida de Balneário de Carapebus para Serra Sede na tarde de terça-feira (23). No trajeto, ele foi rendido.





O homem detalhou que a abordagem aconteceu na metade da Avenida Audifax Barcelos Neves, próximo ao bairro Macafé.





“Eles me renderam, falaram que eu "perdi", que não era para eu reagir, senão iam me matar. Se eu fizesse qualquer coisa, iam dar um tiro na minha cabeça. "Uma cena de terror”, contou a vítima aos guardas.





Ao mesmo tempo em que ameaçavam, um dos assaltantes pulou para a poltrona do carona. Já ao lado do motorista, pegou os documentos dele e pediu para destravar o celular. Nesse momento, o motorista disse ter visto a viatura e jogou o veículo contra o carro da Guarda.