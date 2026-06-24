Motorista de app joga carro em cima de viatura pra escapar de assalto na Serra

Um motorista de aplicativo, de 49 anos, jogou o carro em cima de uma viatura da Guarda Municipal da Serra para escapar de um assalto. A vítima contou para os agentes que aceitou a corrida de Balneário de Carapebus para Serra Sede na tarde de terça-feira (23). No trajeto, ele foi rendido.
O homem detalhou que a abordagem aconteceu na metade da Avenida Audifax Barcelos Neves, próximo ao bairro Macafé.
“Eles me renderam, falaram que eu "perdi", que não era para eu reagir, senão iam me matar. Se eu fizesse qualquer coisa, iam dar um tiro na minha cabeça. "Uma cena de terror”, contou a vítima aos guardas.
Ao mesmo tempo em que ameaçavam, um dos assaltantes pulou para a poltrona do carona. Já ao lado do motorista, pegou os documentos dele e pediu para destravar o celular. Nesse momento, o motorista disse ter visto a viatura e jogou o veículo contra o carro da Guarda.
Fugiram com o carro
Com o impacto, o pneu do veículo da corporação estourou e o motorista de aplicativo saltou do carro, pedindo socorro. Quando o condutor saiu, uma agente visualizou umo suspeito que permaneceu no banco de trás pular para o assento do motorista. Segundo a Polícia Militar, ele estava armado.
Seis tiros foram disparados para conter os assaltantes, mas eles conseguiram fugir. O carro foi encontrado depois por equipes da guarda na Rua Acácia Francesa, no mesmo bairro. A ocorrência foi entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra para investigação da Polícia Civil.
A Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) informa que a Guarda Civil Municipal mantém patrulhamento preventivo na região e reforça as rondas no local.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido.