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Detido enquanto trabalhava

Suspeito de matar comerciante em Viana é preso em frigorífico de Cariacica

Investigado de 36 anos teve prisão temporária cumprida pela Polícia Civil; crime aconteceu em junho e vitimou o dono de uma distribuidora de bebidas

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 09:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jun 2026 às 09:40
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto em Viana
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto em Viana Redes Sociais

Um homem identificado como Renan de Jesus Vicente, de 36 anos, foi preso na noite de terça-feira (23), suspeito de participação no assassinato do comerciante Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu no dia 14 de junho deste ano, no bairro Canaã, em Viana, após o jogo do Brasil na Copa.


A prisão foi realizada por equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, que cumpriram um mandado de prisão temporária contra o investigado em um frigorífico no bairro Tucum, em Cariacica.


Segundo a Polícia Civil, levantamentos apontaram que Renan estaria trabalhando no local onde foi localizado. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito e deram cumprimento à ordem judicial.


Ainda de acordo com a corporação, o investigado não ofereceu resistência à prisão. Após os procedimentos de praxe na Delegacia Regional de Cariacica, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.


As investigações seguem sob responsabilidade da DHPP de Viana, que apura a motivação e as circunstâncias do crime.

Relembre o caso

Jonathan Carvalho dos Santos foi morto a tiros em uma praça no bairro Canaã, em Viana. Ele era proprietário de uma distribuidora de bebidas em Cariacica.


Na época do crime, familiares relataram que o principal suspeito seria um empresário para quem Jonathan supostamente devia dinheiro. Segundo eles, os dois teriam discutido durante a madrugada do dia do homicídio. Após os disparos, o autor fugiu do local.


A Polícia Civil não informou se a prisão de Renan está relacionada diretamente a essa linha de investigação, nem se há outros envolvidos no crime.

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