Suspeito de matar comerciante em Viana é preso em frigorífico de Cariacica

Um homem identificado como Renan de Jesus Vicente, de 36 anos, foi preso na noite de terça-feira (23), suspeito de participação no assassinato do comerciante Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu no dia 14 de junho deste ano, no bairro Canaã, em Viana, após o jogo do Brasil na Copa.





A prisão foi realizada por equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, que cumpriram um mandado de prisão temporária contra o investigado em um frigorífico no bairro Tucum, em Cariacica.





Segundo a Polícia Civil, levantamentos apontaram que Renan estaria trabalhando no local onde foi localizado. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito e deram cumprimento à ordem judicial.





Ainda de acordo com a corporação, o investigado não ofereceu resistência à prisão. Após os procedimentos de praxe na Delegacia Regional de Cariacica, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.





As investigações seguem sob responsabilidade da DHPP de Viana, que apura a motivação e as circunstâncias do crime.