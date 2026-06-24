Mulher esfaqueia ex-marido após ser agredida em Vila Velha

Uma mulher esfaqueou o ex-marido após ser agredida em um prédio localizado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (24). Uma testemunha contou à Polícia Militar que, por volta das 5 horas da manhã, viu o homem, de 43 anos, chutar a vítima diversas vezes.





Ainda segundo o relato de quem viu a cena, o homem não parou mesmo quando a mulher caiu ao chão e começou a gritar por socorro. A testemunha reforçou à corporação não ter visto nenhuma lesão no agressor antes da mulher desferir os golpes.





Por causa dos ferimentos, ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Depois, foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes sobre o caso.