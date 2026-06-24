Grupo é denunciado por morte de engenheiro em tirolesa no Morro do Moreno

Cinco anos após o acidente que tirou a vida de um engenheiro de 47 anos em uma tirolesa no Morro do Moreno, em Vila Velha, quatro pessoas envolvidas na operação do equipamento foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).





O caso remete a outra tragédia de grande repercussão nacional: a morte de uma jovem durante um salto de rope jump em São Paulo. Assim como ocorreu em terras paulistas, a denúncia capixaba aponta que houve a retirada dos equipamentos de segurança antes da chegada da polícia ao local do acidente.





A denúncia do MP, apresentada no último dia 1º, acusa os envolvidos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas há negligência ou imperícia, e fraude processual, crimes que teriam sido praticados por:





Gustavo Lira da Silva Rocha - operador do equipamento

Geovane Lutes Rodolfo - bombeiro militar e sócio-administrador da empresa Eco Vertical Turismo de Aventuras Ltda

Marloyllner Fernandes - bombeiro militar na época do fato e sócio-administrador da empresa Eco Vertical Turismo de Aventuras Ltda

Alex Sandro Melo Magnago - sócio-administrador da empresa Eco Vertical Turismo de Aventuras Ltda





Nesta terça-feira (23), o juiz de garantias determinou o encaminhamento do material para o magistrado que irá presidir a ação penal.





O que aconteceu





A tragédia ocorreu no dia 1º de maio de 2021 e matou João Paulo Sampaio dos Reis. No dia ele estava acompanhado da filha, à época com 14 anos, e de uma amiga dela. O inquérito da Polícia Civil foi concluído em janeiro deste ano. Após avaliar, o MP decidiu denunciar os três sócios da empresa e o funcionário que operava a tirolesa.





A investigação revelou uma sucessão de falhas de segurança consideradas críticas. Um dos pontos centrais trata do momento do embarque do engenheiro. O texto relata que um funcionário sem treinamento técnico adequado conectou a polia da vítima ao cabo de aço e liberou a trava de segurança antes mesmo de acoplar o sistema de frenagem manual.





Sem o freio, o engenheiro foi lançado em queda livre, atingindo uma velocidade média de 42,5 km/h em um trajeto de 100 metros. Houve impacto contra a plataforma intermediária, o que causou o rompimento dos equipamentos de segurança e o arremesso da vítima ao solo, resultando em sua morte imediata por traumatismo torácico





“Praticaram homicídio culposo, mediante a inobservância das regras técnicas da profissão, por meio de negligência na estrutura física da tirolesa e na imperícia operacional, que implicou na morte de João Paulo Sampaio dos Reis”, é dito na denúncia.





Antes do acidente, o engenheiro João Paulo chegou a questionar informações sobre a segurança do equipamento, segundo vídeo abaixo:







