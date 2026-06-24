Motorista de carreta-cegonha morre após tombar com o veículo em Cariacica

Um motorista, de 43 anos, de uma carreta-cegonha morreu após tombar com o veículo na pista lateral da Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro Campo Grande, em Cariacica, durante a madrugada desta quarta-feira (24).
Até o momento, não foram divulgados o nome nem a idade da vítima.
Segundo informações apuradas pelo repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o caminhoneiro seguia pela pista principal da avenida e, após passar pelo Viaduto Dona Rosa, perdeu o controle da direção e tombou na pista lateral da via. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.
O gerente operacional Paulo Tiago, representante da empresa da carreta onde o motorista trabalhava, contou que a vítima era considerada experiente e havia saído da sede da empresa, localizada na Rodovia do Contorno, e seguia para o Porto de Vitória, onde a carreta seria carregada com veículos.
"O que podemos observar é que não há marcas de frenagem na pista. Ainda precisamos da perícia para saber exatamente o que aconteceu", disse.
O gerente também lamentou a morte do funcionário e destacou que a empresa está prestando assistência aos familiares. "Não é o que a gente quer. Estive aqui desde o início e estamos dando todo o apoio à família", declarou.
Moradores da região relataram que o corpo do motorista foi retirado do local no final da madrugada. Com o impacto, houve derramamento de óleo na pista lateral da Avenida Mário Gurgel.
A carreta foi removida do local por um guincho por volta das 7h18. Apesar da retirada do veículo, a pista lateral da Avenida Mário Gurgel permaneceu interditada para os trabalhos de limpeza e segurança da via. Motoristas que passam pela região estão sendo orientados a desviar por dentro do bairro Campo Grande, utilizando a Avenida Expedito Garcia.
Equipes da Guarda Municipal espalharam pó de serra sobre o asfalto para reduzir o risco de derrapagens causadas pelo óleo derramado no acidente. Ainda não há previsão para a liberação total do trecho.
A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.