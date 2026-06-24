AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Campo Grande

Motorista de carreta-cegonha morre após tombar com o veículo em Cariacica

Acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (24). Pista lateral da Avenida Mário Gurgel foi interditada para retirada do veículo

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 06:45

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jun 2026 às 06:45

Um motorista, de 43 anos, de uma carreta-cegonha morreu após tombar com o veículo na pista lateral da Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro Campo Grande, em Cariacica, durante a madrugada desta quarta-feira (24). 


Até o momento, não foram divulgados o nome nem a idade da vítima.


Segundo informações apuradas pelo repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o caminhoneiro seguia pela pista principal da avenida e, após passar pelo Viaduto Dona Rosa, perdeu o controle da direção e tombou na pista lateral da via. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.


O gerente operacional Paulo Tiago, representante da empresa da carreta onde o motorista trabalhava, contou que a vítima era considerada experiente e havia saído da sede da empresa, localizada na Rodovia do Contorno, e seguia para o Porto de Vitória, onde a carreta seria carregada com veículos.


"O que podemos observar é que não há marcas de frenagem na pista. Ainda precisamos da perícia para saber exatamente o que aconteceu", disse.


O gerente também lamentou a morte do funcionário e destacou que a empresa está prestando assistência aos familiares. "Não é o que a gente quer. Estive aqui desde o início e estamos dando todo o apoio à família", declarou.

Motorista de carreta-cegonha morreu em acidente na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica Rodrigo Gomes

Moradores da região relataram que o corpo do motorista foi retirado do local no final da madrugada. Com o impacto, houve derramamento de óleo na pista lateral da Avenida Mário Gurgel. 


A carreta foi removida do local por um guincho por volta das 7h18. Apesar da retirada do veículo, a pista lateral da Avenida Mário Gurgel permaneceu interditada para os trabalhos de limpeza e segurança da via. Motoristas que passam pela região estão sendo orientados a desviar por dentro do bairro Campo Grande, utilizando a Avenida Expedito Garcia.


Equipes da Guarda Municipal espalharam pó de serra sobre o asfalto para reduzir o risco de derrapagens causadas pelo óleo derramado no acidente. Ainda não há previsão para a liberação total do trecho.


A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.  


* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.

Motorista de carreta-cegonha morreu em acidente na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica Rodrigo Gomes

Veja Também 

Imagem de destaque

Por que tantas pessoas estão morrendo afogadas em onda de calor na Europa?

O campus de Vila Velha do Ifes teve o melhor desempenho entre as instituições públicas do Espírito Santo no Enem 2025.

Veja as escolas públicas do ES com melhor nota no Enem 2025; confira lista

Imagem de destaque

Os 4 processos judiciais nos EUA que podem mudar a forma como as redes sociais operam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito de furto é preso ao tentar camuflar bikes com pano em Vitória
Homem furta bicicletas, é cercado e passa 15 minutos dentro do canal de Camburi
Imagem BBC Brasil
Com foco no El Niño, IBGE apresenta ferramenta para prevenir desastres
Avenida Audifax Barcelos Neves, próximo ao bairro Macafé, na Serra
Motorista de app joga carro em cima de viatura pra escapar de assalto na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados