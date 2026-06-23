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Em Linhares

Jovem é detido suspeito de manter adolescente de 14 anos em cárcere privado

Vítima foi localizada por agentes da guarda, após denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar. Mãe procurava filha há mais de 15 dias

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 20:25

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

23 jun 2026 às 20:25
Adolescente foi localizada em imóvel no bairro Movelar.
Jovem é suspeito de manter adolescente em cárcere privado no bairro Movelar, em LInhares Prefeitura de Linhares

Um jovem de 18 anos foi detido nesta terça-feira (13), em Linhares, suspeito de manter uma adolescente de 14 anos em cárcere privado. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar.


A adolescente foi encontrada pelos agentes em uma residência no bairro Movelar e encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar. Após o resgate, o suspeito foi conduzido para 16ª Delegacia Regional. A Polícia Civil informou que ele foi interrogado e liberado pela delegada responsável pelo caso.


Segundo a Prefeitura de Linhares, os agentes da GCM identificaram a existência de um boletim de ocorrência, registrado pela mãe da adolescente na Delegacia de Polícia de Pinheiros, município a mais de 150 km de Linhares. Conforme o registro, a jovem estava desaparecida desde o dia 8 de junho, quando saiu para a escola e não retornou para casa.


Ainda de acordo com o boletim, a mãe relatou ter procurado o suspeito diversas vezes para saber sobre o paradeiro da filha, mas ele teria se recusado a informar onde ela estava.

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