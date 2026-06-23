Jovem é detido suspeito de manter adolescente de 14 anos em cárcere privado

Um jovem de 18 anos foi detido nesta terça-feira (13), em Linhares, suspeito de manter uma adolescente de 14 anos em cárcere privado. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar.





A adolescente foi encontrada pelos agentes em uma residência no bairro Movelar e encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar. Após o resgate, o suspeito foi conduzido para 16ª Delegacia Regional. A Polícia Civil informou que ele foi interrogado e liberado pela delegada responsável pelo caso.





Segundo a Prefeitura de Linhares, os agentes da GCM identificaram a existência de um boletim de ocorrência, registrado pela mãe da adolescente na Delegacia de Polícia de Pinheiros, município a mais de 150 km de Linhares. Conforme o registro, a jovem estava desaparecida desde o dia 8 de junho, quando saiu para a escola e não retornou para casa.





Ainda de acordo com o boletim, a mãe relatou ter procurado o suspeito diversas vezes para saber sobre o paradeiro da filha, mas ele teria se recusado a informar onde ela estava.