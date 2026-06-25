Homem é baleado enquanto trabalhava em obra de supermercado em Vitória

Um homem foi baleado enquanto trabalhava na obra de um supermercado, na Avenida Serafim Derenzi, em Inhanguetá, Vitória. Segundo a Polícia Militar, os disparos foram feitos por dois homens que passaram a pé pela via, na tarde desta quinta-feira (25).





Logo após atirar, a dupla fugiu pela escadaria do bairro Bela Vista, que fica em frente do local do crime. Dois tiros atingiram o homem e os outros disparos acertaram veículos estacionados próximos ao estabelecimento. Imagens mostram carros e motos com marcas de balas, além de sangue no chão.