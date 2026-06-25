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Em Inhanguetá

Homem é baleado enquanto trabalhava em obra de supermercado em Vitória

A vítima, de 33 anos, foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ninguém foi preso

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 20:21

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 jun 2026 às 20:21
Trabalhador de obra em supermercado é baleado durante o serviço em Vitória
Local onde trabalhador foi baleado, enquanto trabalhava
 Isabelle Oliveira

Um homem foi baleado enquanto trabalhava na obra de um supermercado, na Avenida Serafim Derenzi, em Inhanguetá, Vitória. Segundo a Polícia Militar, os disparos foram feitos por dois homens que passaram a pé pela via, na tarde desta quinta-feira (25). 


Logo após atirar, a dupla fugiu pela escadaria do bairro Bela Vista, que fica em frente do local do crime. Dois tiros atingiram o homem e os outros disparos acertaram veículos estacionados próximos ao estabelecimento. Imagens mostram carros e motos com marcas de balas, além de sangue no chão. 

Os disparos contra o trabalhador de uma obra em supermercado atingiram carros; rastros de sangue da vítima eram vistos pelo chão do local em Vitória
Disparos atingiram carros estacionados na rua, e chão ficou marcado com rastros de sangue Reprodução | Rede Social

A vítima, de 33 anos, foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na capital. Ninguém foi detido. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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Edimar Soares Salino, de 44 anos, e Edinério José Thomas, 53, estavam, respectivamente, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, e Mantena, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (25),

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