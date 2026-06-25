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Disque-Denúncia

Mais dois foragidos são encontrados após Sesp divulgar lista com 34 nomes

Homens foram localizados em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, e em Mantena, em Minas Gerais

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 18:27

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

25 jun 2026 às 18:27
Edimar Soares Salino, de 44 anos, e Edinério José Thomas, 53, estavam, respectivamente, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, e Mantena, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (25),
Divulgação | Polícia Civil

Mais dois homens procurados pela Justiça do Espírito Santo foram presos após denúncias feitas ao canal 181, do Disque-Denúncia, nesta quinta-feira (25).


Edimar Soares Salino, de 44 anos, estava em Domingos Martins, na Região Serrana, e era procurado por violência doméstica. O outro preso é Edinério José Thomas, de 53 anos. Ele era procurado por estupro e foi localizado na cidade de Mantena, em Minas Gerais.


Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as prisões ocorreram após a repercussão da divulgação de uma lista com imagens de 34 foragidos.

Serviço

Ajude a polícia

Informações que ajudem a encontrar foragidos da Justiça podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

A reportagem tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestação.

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