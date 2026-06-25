Mais dois foragidos são encontrados após Sesp divulgar lista com 34 nomes

Mais dois homens procurados pela Justiça do Espírito Santo foram presos após denúncias feitas ao canal 181, do Disque-Denúncia, nesta quinta-feira (25).
Edimar Soares Salino, de 44 anos, estava em Domingos Martins, na Região Serrana, e era procurado por violência doméstica. O outro preso é Edinério José Thomas, de 53 anos. Ele era procurado por estupro e foi localizado na cidade de Mantena, em Minas Gerais.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as prisões ocorreram após a repercussão da divulgação de uma lista com imagens de 34 foragidos.
Serviço
Ajude a polícia
Informações que ajudem a encontrar foragidos da Justiça podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento:
■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.
A reportagem tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestação.