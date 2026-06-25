Mais dois foragidos são encontrados após Sesp divulgar lista com 34 nomes

Mais dois homens procurados pela Justiça do Espírito Santo foram presos após denúncias feitas ao canal 181, do Disque-Denúncia, nesta quinta-feira (25).





Edimar Soares Salino, de 44 anos, estava em Domingos Martins, na Região Serrana, e era procurado por violência doméstica. O outro preso é Edinério José Thomas, de 53 anos. Ele era procurado por estupro e foi localizado na cidade de Mantena, em Minas Gerais.





Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as prisões ocorreram após a repercussão da divulgação de uma lista com imagens de 34 foragidos.