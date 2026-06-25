Bueiro entupido alaga garagem de condomínio em Itapuã

Moradores de um condomínio na esquina das ruas Guanabara e Belém, em Itapuã, Vila Velha, relatam que a obstrução de um bueiro em via pública provocou o alagamento da garagem no subsolo do edifício nesta quinta-feira (25).





Segundo uma moradora, o bueiro começou a transbordar cerca de dez dias após uma obra da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no local. "A gente não consegue nem tirar o carro da garagem. Temos que colocar sacos nos pés se quisermos ir até lá", contou.





Após ser procurada pela reportagem, a Cesan enviou uma equipe ao local no fim da tarde desta quinta-feira (25).