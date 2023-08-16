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ESG

Curso inédito é lançado no Estado sobre o impacto das mudanças climáticas nos negócios

Parceria entre o ECO55 e a Fucape Business School oferece uma trilha de conteúdo presencial com foco em gestores e executivos capixabas

Públicado em 

16 ago 2023 às 15:30
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Carbono neutro
O conteúdo dos cursos será focado em Economia do Clima e Gestão da Transição ao Baixo Carbono Crédito: Shutterstock
Investimento de 275 trilhões de dólares. Esse é o valor estimado pela McKinsey para alcançarmos uma economia limpa e conseguir frear o aquecimento global.  E se o carbono é o vilão do aquecimento global e somos um dos maiores emissores do planeta, qual o impacto da pressão dos mercados, consumidores e colaboradores sobre indústria e agricultura dentro do que chamamos de economia da transição ao baixo carbono, no âmbito local, nacional e internacional. Quais os cenários e como se preparar?
Pensando nisso, o ECO55 e a Fucape Business School se uniram para lançar algo inédito no Estado, tendo como base uma plataforma educacional: cursos executivos de curta duração  sobre a Economia do Clima e a Gestão da Transição ao Baixo Carbono.
Winston Fritsch, um dos maiores economistas do Brasil
Winston Fritsch é um dos maiores economistas do Brasil Crédito: divulgação
No primeiro, chamado "Mudança Climática e o Impacto nos Negócios", o ECO55 vai oferecer uma imersão em um conteúdo abrangente e atualizado sobre as mudanças climáticas e como elas afetam diretamente o mundo dos negócios. Com a curadoria de Winston Fritsch, um dos maiores economistas do Brasil, e apresentação de Guilherme Barbosa, fundador e CEO do ECO55, o curso abordará desde a evolução da evidência científica sobre as mudanças climáticas até as estratégias práticas para a transição dos negócios para uma economia limpa.
Haverá uma imersão presencial de 4 dias - de segunda a quinta, das 19h às 22h, na Fucape, com uma trilha de conteúdo sobre as mudanças climáticas e os impactos nos negócios. O programa será presencial, com a participação de professores referência nacional e internacionalmente e turmas de, no máximo, 25 alunos.
Guilherme Barbosa, CEO da ECO55
Guilherme Barbosa é CEO da ECO55 Crédito: Divulgação
A proposta é que, em quatro dias, gestores e lideranças passem por uma imersão no tema, para entender a fundo a economia e regulação das mudanças do clima e como planejar a transição de suas empresas.
“Precisamos colocar as lideranças e gestores de nossos negócios na agenda do clima. A responsabilidade está sobre as empresas, a pressão vem de uma só vez e a maioria das pessoas não está preparada", disse Guilherme Barbosa.
O curso acontece de 28 a 31 de agosto, das 19h às 22h na Fucape.

Nissan GT Academy
Nissan GT Academy Crédito: Nissan/divulgação

Para comemorar a chegada de “Gran Turismo” nos cinemas, Nissan vai dar simulador de corrida a vencedor de competição de videogame

Já imaginou ter em casa um simulador no formato de cockpit de carro de corrida para jogar videogame como se estivesse participando de uma competição? 

A Nissan está oferecendo essa possibilidade àqueles que quiserem participar de uma disputa divertida, o "Desafio Gran Turismo Nissan". Até o dia 6 de setembro, a marca japonesa terá simuladores em cinco shopping centers da cidade de São Paulo e o dono da volta mais rápida leva o prêmio para casa. 

A ação foi criada para celebrar o lançamento do filme “Gran Turismo: De Jogador a Corredor”. Dirigido por Neill Blomkamp, o filme da Sony Pictures tem estreia nas salas de todo o país no próximo dia 24 de agosto. E a GT Academy da Nissan, um dos sucessos nascidos do legado da fabricante japonesa nas competições, assume protagonismo nesse longa tão aguardado por pilotos e gamers.

Para quem não sabe, a GT Academy é uma competição realizada pela Nissan, em parceria com a Sony, que acontece ao redor do mundo e transforma gamers em pilotos de corrida reais. A competição acontece anualmente e qualquer pessoa que tenha o jogo Gran Turismo instalado em seu Playstation pode participar caso more em alguma das regiões abrangidas. O Brasil, infelizmente, não participa do GT Academy, que tem recebido pilotos da América do Norte, Ásia e especialmente Europa, que tem um grupo especial para a Alemanha e outro para o restante do continente.

REpresentantes do COB e da viação Águia Branca
Representantes do COB e da viação Águia Branca Crédito: Divulgação

Águia Branca lança campanha para escolher designs dos ônibus do COB

A Viação Águia Branca lançou, no último dia 10 de agosto, a campanha oficial para a escolha dos designs que serão utilizados para personalizar os ônibus oficiais do Comitê Olímpico do Brasil.

O público poderá decidir, por meio do site da campanha, o visual dos quatro ônibus especiais que farão o transporte da torcida do Time Brasil. Os veículos personalizados também circularão em linhas regulares espalhando o espírito olímpico pelas estradas e nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Vitória.

Cada um dos três primeiros veículos receberá duas opções de design dentro dos temas “Vai com tudo, Brasil”, “Nossas Medalhas” e “Imaginário Olímpico”. A votação acontecerá em três fases, permitindo que o público decida o visual de um destes ônibus por vez. No fim de cada votação, será revelado o modelo vencedor.

O quarto veículo terá o tema “Torcida Brasil” e será definido de uma forma ainda mais especial. Por meio de um concurso cultural, designers de todo Brasil poderão criar propostas para a arte do ônibus. Entre os inscritos, serão escolhidos os dois modelos que serão votados pelo público no site da campanha. O designer que criar a arte selecionada irá ganhar um prêmio em dinheiro no valor de R＄ 5 mil, a miniatura do ônibus personalizada, uma medalha e ainda vai poder conferir o ônibus plotado com a sua ideia rodando pelo Brasil.

O público já pode participar votando pelo site. Como patrocinadora oficial do Time Brasil, a empresa também participará de projetos e eventos do Comitê Olímpico Brasileiro, apoiando a participação do Time Brasil nos Jogos da Juventude, que serão realizados em Ribeirão preto/SP, Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, e nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

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