Curso inédito é lançado no Estado sobre o impacto das mudanças climáticas nos negócios

Para comemorar a chegada de “Gran Turismo” nos cinemas, Nissan vai dar simulador de corrida a vencedor de competição de videogame
Já imaginou ter em casa um simulador no formato de cockpit de carro de corrida para jogar videogame como se estivesse participando de uma competição?
A Nissan está oferecendo essa possibilidade àqueles que quiserem participar de uma disputa divertida, o "Desafio Gran Turismo Nissan". Até o dia 6 de setembro, a marca japonesa terá simuladores em cinco shopping centers da cidade de São Paulo e o dono da volta mais rápida leva o prêmio para casa.
A ação foi criada para celebrar o lançamento do filme “Gran Turismo: De Jogador a Corredor”. Dirigido por Neill Blomkamp, o filme da Sony Pictures tem estreia nas salas de todo o país no próximo dia 24 de agosto. E a GT Academy da Nissan, um dos sucessos nascidos do legado da fabricante japonesa nas competições, assume protagonismo nesse longa tão aguardado por pilotos e gamers.
Para quem não sabe, a GT Academy é uma competição realizada pela Nissan, em parceria com a Sony, que acontece ao redor do mundo e transforma gamers em pilotos de corrida reais. A competição acontece anualmente e qualquer pessoa que tenha o jogo Gran Turismo instalado em seu Playstation pode participar caso more em alguma das regiões abrangidas. O Brasil, infelizmente, não participa do GT Academy, que tem recebido pilotos da América do Norte, Ásia e especialmente Europa, que tem um grupo especial para a Alemanha e outro para o restante do continente.
Águia Branca lança campanha para escolher designs dos ônibus do COB
A Viação Águia Branca lançou, no último dia 10 de agosto, a campanha oficial para a escolha dos designs que serão utilizados para personalizar os ônibus oficiais do Comitê Olímpico do Brasil.
O público poderá decidir, por meio do site da campanha, o visual dos quatro ônibus especiais que farão o transporte da torcida do Time Brasil. Os veículos personalizados também circularão em linhas regulares espalhando o espírito olímpico pelas estradas e nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Vitória.
Cada um dos três primeiros veículos receberá duas opções de design dentro dos temas “Vai com tudo, Brasil”, “Nossas Medalhas” e “Imaginário Olímpico”. A votação acontecerá em três fases, permitindo que o público decida o visual de um destes ônibus por vez. No fim de cada votação, será revelado o modelo vencedor.
O quarto veículo terá o tema “Torcida Brasil” e será definido de uma forma ainda mais especial. Por meio de um concurso cultural, designers de todo Brasil poderão criar propostas para a arte do ônibus. Entre os inscritos, serão escolhidos os dois modelos que serão votados pelo público no site da campanha. O designer que criar a arte selecionada irá ganhar um prêmio em dinheiro no valor de R＄ 5 mil, a miniatura do ônibus personalizada, uma medalha e ainda vai poder conferir o ônibus plotado com a sua ideia rodando pelo Brasil.
O público já pode participar votando pelo site. Como patrocinadora oficial do Time Brasil, a empresa também participará de projetos e eventos do Comitê Olímpico Brasileiro, apoiando a participação do Time Brasil nos Jogos da Juventude, que serão realizados em Ribeirão preto/SP, Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, e nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.