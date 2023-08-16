Curso inédito é lançado no Estado sobre o impacto das mudanças climáticas nos negócios

Já imaginou ter em casa um simulador no formato de cockpit de carro de corrida para jogar videogame como se estivesse participando de uma competição?

A Nissan está oferecendo essa possibilidade àqueles que quiserem participar de uma disputa divertida, o "Desafio Gran Turismo Nissan". Até o dia 6 de setembro, a marca japonesa terá simuladores em cinco shopping centers da cidade de São Paulo e o dono da volta mais rápida leva o prêmio para casa.

A ação foi criada para celebrar o lançamento do filme “Gran Turismo: De Jogador a Corredor”. Dirigido por Neill Blomkamp, o filme da Sony Pictures tem estreia nas salas de todo o país no próximo dia 24 de agosto. E a GT Academy da Nissan, um dos sucessos nascidos do legado da fabricante japonesa nas competições, assume protagonismo nesse longa tão aguardado por pilotos e gamers.

Para quem não sabe, a GT Academy é uma competição realizada pela Nissan, em parceria com a Sony, que acontece ao redor do mundo e transforma gamers em pilotos de corrida reais. A competição acontece anualmente e qualquer pessoa que tenha o jogo Gran Turismo instalado em seu Playstation pode participar caso more em alguma das regiões abrangidas. O Brasil, infelizmente, não participa do GT Academy, que tem recebido pilotos da América do Norte, Ásia e especialmente Europa, que tem um grupo especial para a Alemanha e outro para o restante do continente.