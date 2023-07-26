Evangélicos representam 41% dos moradores da Grande Vitória

É na classe C que se concentra o maior número de evangélicos Crédito: Infográfico/Inteligência

O número de evangélicos vem crescendo no Brasil e uma região tem se destacado no país: a Grande Vitória. Os evangélicos representam 41% dos moradores da região metropolitana, 10 pontos percentuais a mais que a média nacional.

Para entender o impacto disso, a área de inteligência da Rede Gazeta se debruçou nos dados da Futura Map 2022 e Pesquisa Rotina do Capixaba 2022, e fez cruzamentos para apresentar um overview desse público, trazendo alguns insights para quem quer entender o comportamento de consumo dele.

"Quase 40% do Brasil deve ser de evangélicos em 2030. Essa é a previsão. E a Grande Vitória já desponta nesse cenário, porque já tem mais de 40%" Aldo Agurto - Gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta

O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda de acordo com Aldo, os evangélicos são um público mais conservador. "Eles têm valores muito arraigados e têm a família como prioridade. A nossa análise mostra quem são essas pessoas, por idade, local de moradia, o que mais consomem. Para o futuro, pretendemos acompanhar esses movimentos que despontam no país e no Estado, fazer pesquisas qualitativas e quantitativas para apoiar as áreas de conteúdo, telejornalismo e comercial.”

Confira alguns dados da pesquisa

Consumo de mídia

53% fazem compras pela internet e 24% compram mensalmente Crédito: Infográfico/Inteligência

Bem-estar e lazer

Quase 60% dos evangélicos gostam de encontrar parentes e amigos nas horas vagas Crédito: Infográfico/Inteligência

Hábitos de compras

50% desse público tem a intenção de adquirir um carro usado nos próximos 12 meses Crédito: Infográfico/Inteligência

Investimento financeiro

13% dos evangélicos ouvidos tem algum timpo de investimento Crédito: Infográfico/Inteligência

A relação com a educação

52% estudam em instituições privadas Crédito: Infográfico/Inteligência

Meio de transporte

A maioria deste pública utiliza transporte público Crédito: Infográfico/Inteligência

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