Evangélicos representam 41% dos moradores da Grande Vitória

O número de evangélicos vem crescendo no Brasil e uma região tem se destacado no país: a Grande Vitória. Os evangélicos representam 41% dos moradores da região metropolitana, 10 pontos percentuais a mais que a média nacional.
Para entender o impacto disso, a área de inteligência da Rede Gazeta se debruçou nos dados da Futura Map 2022 e Pesquisa Rotina do Capixaba 2022, e fez cruzamentos para apresentar um overview desse público, trazendo alguns insights para quem quer entender o comportamento de consumo dele.
"Quase 40% do Brasil deve ser de evangélicos em 2030. Essa é a previsão. E a Grande Vitória já desponta nesse cenário, porque já tem mais de 40%"
Ainda de acordo com Aldo, os evangélicos são um público mais conservador. "Eles têm valores muito arraigados e têm a família como prioridade. A nossa análise mostra quem são essas pessoas, por idade, local de moradia, o que mais consomem. Para o futuro, pretendemos acompanhar esses movimentos que despontam no país e no Estado, fazer pesquisas qualitativas e quantitativas para apoiar as áreas de conteúdo, telejornalismo e comercial.”