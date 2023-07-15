"Somos Capixabas": diversidade do ES marca celebração dos 95 anos da Rede Gazeta

Área da Rede Gazeta responsável pelas ações com creators, sejam elas de talentos internos (funcionários da empresa) ou externos (influenciadores parceiros do mercado), o Estúdio Gazeta constrói projetos de conteúdo com os clientes. A partir do briefing passado pelo cliente, a área de mercado apresenta um solução 360º de conteúdo em todos os canais da rede. E praticamente todos os projetos contam com ações de marketing de influência, como aconteceu no último evento da Rede, o Fest Gastronomia, que movimentou a Grande Vitória nos três dias do último fim de semana (7,8 e 9/07).

A influenciadora Aline Zanardo (Rockthistown) foi uma das que participaram do evento. "Valeu muito a pena ter ido a Fest Gastronomia. Evento que pude encontrar muitos amigos e colegas da área gastronômica e também curtir ótimos shows! Sobre publicidade, as ações promocionais das marcas foram muito bem executadas e interessantes. Já espero a próxima edição!", declarou ela. Confira o que acharam os outros influenciadores: