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"Somos Capixabas": diversidade do ES marca celebração dos 95 anos da Rede Gazeta

Um selo comemorativo de 95 anos da Rede Gazeta marca a data e traduz a vanguarda e a diversidade dos capixabas

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 09:00

Públicado em 

15 jul 2023 às 09:00
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Campanha do Somos Capixabas em 2023, 95 anos da Rede Gazeta
Campanha do Somos Capixabas em 2023, que celebra os 95 anos da Rede Gazeta Crédito: divulgação
É da Prósper, sob a batuta de Fernando Lisboa, a marca comemorativa pelos 95 anos da Rede Gazeta. Trazendo com mais força os elementos do Movimento "Somos Capixabas", iniciado em 2018, o grupo celebra a nova idade no dia 11 de setembro com um olhar para o futuro, aproximando os fatos que o trouxeram até aqui - desde a circulação do primeiro jornal impresso A Gazeta, em 1928 - com as diferentes formas de se comunicar com a audiência no ambiente digital.
Fernando conta que a marca traduz essa inclinação da Rede Gazeta para o horizonte, antecipando tendências e acompanhando os capixabas por novos caminhos ao longo da jornada até aqui.
Campanha do Somos Capixabas em 2023, 95 anos da Rede Gazeta
A campanha foi feita pela agência Prósper Crédito: divulgação
"A Rede Gazeta testemunhou as mudanças do Espírito Santo nesses 95 anos, mas não estamos olhando só para o passado. Através de seus canais e conteúdos, o grupo está junto das pessoas construindo o amanhã. Acampanha propõe a reflexão sobre a identidade e o reconhecimento do capixaba, que mescla cores, formas, ritmos e sotaques. O capixaba é o grande protagonista da história dessa celebração", pontua o diretor-executivo da Prósper.
Selo dos 95 anos da Rede Gazeta, feito pela agência Prósper
Selo dos 95 anos da Rede Gazeta Crédito: divulgação
Graficamente, o número 95 foi desenhado como se estivesse se projetando para frente, olhando para frente e para cima. "Datas especiais merecem ícones especiais. Esse selo traz uma mensagem complementar, pois o número 5 é elevado e inclinado para frente, provocado a olhar para frente. A idade da Rede Gazeta nos leva a olhar para o futuro. Esse desenho foi construído como uma forma de desdobramento visual, com harmonia com a logo da empresa", explica Fernando.
O gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, acrescenta que, especialmente neste aniversário, a proposta da empresa é que permanentemente o capíxaba deseje se apropriar dessa identidade, reforçando o "Somos" como um traço marcante do Espírito Santo.
Eduardo Fachetti
Eduardo Fachetti é gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta  Crédito: Rede Gazeta
"Daqui a 5 anos, a Rede Gazeta celebra seu centenário. Sabemos que é uma idade que poucas empresas do país conseguem celebrar, e reconhecemos que só chegamos até esta marca porque nossa história foi construída a muitas mãos, junto com o público. Se lá em 1928 começamos a caminhar com os leitores do jornal impresso, hoje a Rede Gazeta é uma companheira do público na internet, dos ouvintes de podcasts, dos ouvintes das rádios, dos telespectadores... enfim, só existimos porque buscamos acompanhar o capixaba onde ele estiver", destaca Fachetti.
Para deixar ainda mais clara a diversidade que constrói a identidade dos capixabas, o selo comemorativo se desdobra em uma versão clean - que assinará documentos e ações corporativas da empresa - e outra, mais vibrante e multifacetada, para acompanhar iniciativas que dialogam diretamente com o público-alvo, com as cores da paleta do "Somos Capixabas".

café da manhã com a agência Ampla
O time da Diretoria de Mercado em um café da manhã com a agência Ampla Crédito: divulgação

Time da área de mercado recebe Agência Ampla para café da manhã

Mais uma rodada do "Encontro Mercado" foi realizada na manhã de ontem.  Um time da Diretoria de Mercado recebeu uma equipe da Agência Ampla hoje (14/07) para apresentar nossas soluções 360º.

Influenciadora Aline Zanardo (Rockthistown)
Influenciadora Aline Zanardo (Rockthistown) Crédito: divulgação

Influenciadores avaliam os três dias de Fest Gastronomia

Área da Rede Gazeta responsável pelas ações com creators, sejam elas de talentos internos (funcionários da empresa) ou externos (influenciadores parceiros do mercado), o Estúdio Gazeta constrói projetos de conteúdo com os clientes. A partir do briefing passado pelo cliente, a área de mercado apresenta um solução 360º de conteúdo em todos os canais da rede. E praticamente todos os projetos contam com ações de marketing de influência, como aconteceu no último evento da Rede, o Fest Gastronomia, que movimentou a Grande Vitória nos três dias do último fim de semana (7,8 e 9/07).

A influenciadora Aline Zanardo (Rockthistown) foi uma das que participaram do evento. "Valeu muito a pena ter ido a Fest Gastronomia. Evento que pude encontrar muitos amigos e colegas da área gastronômica e também curtir ótimos shows! Sobre publicidade, as ações promocionais das marcas foram muito bem executadas e interessantes. Já espero a próxima edição!", declarou ela.  Confira o que acharam os outros influenciadores:

Gustavo e Raphael (perfil Comendo o Mundo)
Os influenciadores Gustavo e Raphael (perfil Comendo o Mundo) Crédito: divulgação
"Foi enaltecedor participar da cobertura do Fest Gastronomia com a Extrafruti. Ficamos extremamente felizes em poder fazer parte do maior Festival Gastronômico do Espírito Santo. Já estamos com nossos talheres a postos, prontos para a próxima edição!"
Gustavo e Raphael  - Influenciadores
Influenciadora Aline Approves
A influenciadora Aline Approves Crédito: divulgação
"O evento foi incrível e muito bem elaborado, além da vista estonteante de Vitória. Gostei do espaço, dos pratos, o valor estava ótimo, as aulas bem produzidas e os shows superbacanas. Estive nos três dias e a vibe estava uma delícia. Tive a oportunidade de apresentar o evento pra um colega maranhense que ficou encantado por nossa cidade e nossa comida. Que venha 2024!"
Aline Approves - Influenciadora
Influenciador Elielson
O influenciador Elielson Crédito: divulgação
"Foi perfeito! Tudo muito organizado e pensado no seu devido lugar. Era visível que cada empresa caprichou pra estar ali e entregar o melhor para o público. Já tô me preparando para o próximo."
Elielson - Influenciador
Influenciadora Giovana Duarte (Guia Capixaba)
A influenciadora Giovana Duarte (Guia Capixaba) Crédito: divulgação
"Encantada com a organização do Fest Gastronomia! Foi um festival que reuniu o melhor da gastronomia e empresas de destaque em nosso Estado, além de valorizar nosso artesanato capixaba e nossa cultura. Ansiosa pela próxima edição!"
Giovana Duarte (Guia Capixaba) - Influenciadora
Influenciadora Débora Prest no Festgastronomia
A influenciadora Débora Prest Crédito: divulgação
"Poder degustar pratos deliciosos, curtir sons incríveis e participar das diversas atividades que o evento ofereceu foi uma experiência e tanto! Sem dúvidas o festival mais completo que Vitória já presenciou! Mal posso esperar pelo próximo!"
Débora Prest - Influenciadores

Bard, o 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil

O Bard, inteligência artificial do Google, foi lançado nesta quinta-feira (13/07) no Brasil. O serviço, já conhecido como o  ChatGPT do Google, é gratuito e chega ao país três meses depois de ser lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Disponível em 40 idiomas, incluindo o português, o robô ainda está sendo usado como um experimento. Mas, assim como a ferramenta que o inspirou, basta acessar bard.google.com e pedir para ele realizar uma tarefa. Durante o lançamento, o Google anunciou novos recursos do Bard: compartilhar respostas, por meio de links gerados na plataforma; dar respostas em voz alta, o que for escrito pelo robô pode ser reproduzido em áudio; fixar e renomear conversas, uma barra lateral mostra histórico das mensagens e permite controlar o que aparece primeiro; tom das respostas, que podem ter estilos diferentes (simples, longo, curto, profissional ou casual) – no momento, este recurso está disponível só em inglês; descrição de imagens, descreve ou cria texto relacionado a foto usando tecnologia do Google Lens – por enquanto este recurso também só está disponível em inglês.

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