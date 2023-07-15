"Somos Capixabas": diversidade do ES marca celebração dos 95 anos da Rede Gazeta

Time da área de mercado recebe Agência Ampla para café da manhã
Mais uma rodada do "Encontro Mercado" foi realizada na manhã de ontem. Um time da Diretoria de Mercado recebeu uma equipe da Agência Ampla hoje (14/07) para apresentar nossas soluções 360º.
Influenciadores avaliam os três dias de Fest Gastronomia
Área da Rede Gazeta responsável pelas ações com creators, sejam elas de talentos internos (funcionários da empresa) ou externos (influenciadores parceiros do mercado), o Estúdio Gazeta constrói projetos de conteúdo com os clientes. A partir do briefing passado pelo cliente, a área de mercado apresenta um solução 360º de conteúdo em todos os canais da rede. E praticamente todos os projetos contam com ações de marketing de influência, como aconteceu no último evento da Rede, o Fest Gastronomia, que movimentou a Grande Vitória nos três dias do último fim de semana (7,8 e 9/07).
A influenciadora Aline Zanardo (Rockthistown) foi uma das que participaram do evento. "Valeu muito a pena ter ido a Fest Gastronomia. Evento que pude encontrar muitos amigos e colegas da área gastronômica e também curtir ótimos shows! Sobre publicidade, as ações promocionais das marcas foram muito bem executadas e interessantes. Já espero a próxima edição!", declarou ela. Confira o que acharam os outros influenciadores:
Bard, o 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil
O Bard, inteligência artificial do Google, foi lançado nesta quinta-feira (13/07) no Brasil. O serviço, já conhecido como o ChatGPT do Google, é gratuito e chega ao país três meses depois de ser lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Disponível em 40 idiomas, incluindo o português, o robô ainda está sendo usado como um experimento. Mas, assim como a ferramenta que o inspirou, basta acessar bard.google.com e pedir para ele realizar uma tarefa. Durante o lançamento, o Google anunciou novos recursos do Bard: compartilhar respostas, por meio de links gerados na plataforma; dar respostas em voz alta, o que for escrito pelo robô pode ser reproduzido em áudio; fixar e renomear conversas, uma barra lateral mostra histórico das mensagens e permite controlar o que aparece primeiro; tom das respostas, que podem ter estilos diferentes (simples, longo, curto, profissional ou casual) – no momento, este recurso está disponível só em inglês; descrição de imagens, descreve ou cria texto relacionado a foto usando tecnologia do Google Lens – por enquanto este recurso também só está disponível em inglês.