Recall 2023 terá megacobertura e ações com influenciadores

O Espírito Santo acaba de ganhar um player importante no mercado de educação e de marketing: a conceituada Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que chega a Vitória no mês de julho a partir de uma parceria entre UVV e Grupo PRIX. A Escola em Vitória ficará sediada na Enseada do Suá, ocupando um andar inteiro do edifício Highline, que já se configura como um polo de formação, inovação, tecnologia e educação no Estado.

“O projeto de trazer a ESPM para o Estado vem se desenhando há algum tempo, mas faz ainda mais sentido nesse momento em que inovação e disrupção são características cada vez mais indispensáveis para o sucesso dos negócios. Nossa ‘estreia’ vai ao encontro dessa demanda, trazendo um curso inédito de pós-graduação em Negócios Disruptivos e Marketing”, explica o presidente do Grupo Prix e professor, Fernando Manhães.

Ele ressalta que, ao longo de seus 70 anos de história, a ESPM foi ampliando sua atuação para além das fronteiras da propaganda em si, oferecendo cursos em áreas diversas e, acima de tudo, desenvolvendo abordagens estratégicas, diferenciadas e assertivas em conexão com o mercado. Prova disso é que há ex-alunos da ESPM em todos os rankings da Forbes indicando os melhores CMOs do Brasil.

“Na última edição, seis dos 10 CMOs citados são ex-alunos da instituição, o que é mais um indicador de sua excelência”, ressalta Manhães. Ele acrescenta que aliar teoria e prática, conectando o acadêmico e o profissional sempre foi uma marca da ESPM e a chegada ao Espírito Santo também se construiu a partir dessa premissa.

A estrutura da ESPM terá mobiliário corporativo personalizado, ambientes climatizados com tratamento isoacústico, espaços privativos para webconferências, auditórios com tecnologia de ponta. “Somos um grupo de profissionais com sólida experiência no mercado da comunicação e marketing e nos aliamos à UVV, única universidade particular do Espírito Santo, que agora amplia sua atuação para Vitória, fazendo do Highline um polo de inovação, capacitação e pesquisa”, considera. No Grupo Prix, além de Fernando Manhães e Fábio Ruschi, estão as publicitárias Sylviene e Silvely Guaitolini.

O MBA em Negócios Disruptivos e Marketing será oferecido no modelo híbrido com encontros presenciais regulares em um final de semana por mês. Professores e coordenadores acadêmicos fazem parte do corpo docente da instituição do Rio de Janeiro e de São Paulo. “É um curso que tem uma abordagem mais voltada para a formação de gestores e líderes num ecossistema corporativo que demanda cada vez mais adaptabilidade, inovação e criatividade. Nesse sentido, a ESPM fará um processo seletivo e poderão participar profissionais com pelo menos dois anos de experiência no mercado”, afirma Jefferson Cabral, diretor de Desenvolvimento de Negócios da UVV.