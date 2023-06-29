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Recall 2023 terá megacobertura e ações com influenciadores

A 31ª festa de premiação das marcas mais lembradas pelos capixabas acontece logo mais e contará com uma cobertura 360° em todos os canais da Rede Gazeta e nos perfis de vários creators da casa e externos

Públicado em 

29 jun 2023 às 11:31
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Show do Skank na festa do Recall 2022
Show do Skank na festa do Recall do ano passado Crédito: Divulgação
Quem viver verá! E verá em todos os canais da Rede Gazeta, na TV, no portal, nas rádios, nas redes sociais e nos perfis de diversos influenciadores. O 31º Recall de Marcas é hoje e promete movimentar não só a Grande Vitória, mas todo o Estado. A festa de premiação, já conhecida e esperada pela sociedade capixaba, acontece logo mais e contará com o show da banda Barão Vermelho, depois que todas as marcas vencedoras receberem seus troféus.
Gerente de Eventos e Projetos da Rede Gazeta, Bruno Araújo Crédito: Divulgação
“Nossa equipe está a todo vapor preparando o Recall 2023, que é um dos maiores projetos no nosso calendário”, explicou o gerente da área de Eventos e Projetos, Bruno Araújo. “Montamos uma mega estrutura para receber os representantes das marcas vencedoras da melhor maneira possível, nossos clientes, os times de marketing das agências, os influenciadores e os profissionais da Rede Gazeta que vão dar luz ao evento”, acrescentou.
A cobertura será 360º. Um bloco de matérias será montado no portal A Gazeta, com o ranking dos vencedores e as estratégias das marcas mais lembradas pelos consumidores. A cobertura social será feita pela colunista Renata Rasseli, tanto para o site como na Revista impressa Recall de Marcas 2023, que será distribuída após o evento com tudo o que rolou na festa.
Um time do Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta, acompanhará as ações feitas pelos creators (criadores de conteúdo). Tanto os internos, talentos da empresa, como jornalistas e radialistas, quanto os externos, influenciadores parceiros.
Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas
Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas Crédito: Divulgação
"Queremos celebrar ao lado das marcas vencedoras mais uma resposta do mercado. Vamos exaltar o trabalho dessas empresas em um evento grandioso como elas merecem. Para isso, montamos uma grande estratégia de cobertura."
Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta
Vencedores do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta
Vencedores do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Divulgação
A cerimônia de premiação, para aproximadamente 400 convidados, será no Le Buffet, em Jardim Camburi, Vitória, às 20h. A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, vai comandar a noite. 
A decoração da festa será feita pela Art Decor, que vai usar a identidade visual do projeto, com um mix floral composto com branco, azul, folhagem e toques de lilás e uma iluminação cenográfica especial em todo o salão do Le Buffet.

Inauguração da ESPM Vitória
Fabio Ruschi (Grupo Prix), Jefferson Cabral (UVV), Jose Luis Dantas (UVV), Marco Aurélio Rodrigues (ESPM) e Fernando Manhães (Grupo Prix) Crédito: Divulgação

Grupo Prix e UVV trazem ESPM para o Espírito Santo

O Espírito Santo acaba de ganhar um player importante no mercado de educação e de marketing: a conceituada Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que chega a Vitória no mês de julho a partir de uma parceria entre UVV e Grupo PRIX. A Escola em Vitória ficará sediada na Enseada do Suá, ocupando um andar inteiro do edifício Highline, que já se configura como um polo de formação, inovação, tecnologia e educação no Estado.

“O projeto de trazer a ESPM para o Estado vem se desenhando há algum tempo, mas faz ainda mais sentido nesse momento em que inovação e disrupção são características cada vez mais indispensáveis para o sucesso dos negócios. Nossa ‘estreia’ vai ao encontro dessa demanda, trazendo um curso inédito de pós-graduação em Negócios Disruptivos e Marketing”, explica o presidente do Grupo Prix e professor, Fernando Manhães.

Ele ressalta que, ao longo de seus 70 anos de história, a ESPM foi ampliando sua atuação para além das fronteiras da propaganda em si, oferecendo cursos em áreas diversas e, acima de tudo, desenvolvendo abordagens estratégicas, diferenciadas e assertivas em conexão com o mercado. Prova disso é que há ex-alunos da ESPM em todos os rankings da Forbes indicando os melhores CMOs do Brasil.

“Na última edição, seis dos 10 CMOs citados são ex-alunos da instituição, o que é mais um indicador de sua excelência”, ressalta Manhães. Ele acrescenta que aliar teoria e prática, conectando o acadêmico e o profissional sempre foi uma marca da ESPM e a chegada ao Espírito Santo também se construiu a partir dessa premissa. 

A estrutura da ESPM terá mobiliário corporativo personalizado, ambientes climatizados com tratamento isoacústico, espaços privativos para webconferências, auditórios com tecnologia de ponta. “Somos um grupo de profissionais com sólida experiência no mercado da comunicação e marketing e nos aliamos à UVV, única universidade particular do Espírito Santo, que agora amplia sua atuação para Vitória, fazendo do Highline um polo de inovação, capacitação e pesquisa”, considera. No Grupo Prix, além de Fernando Manhães e Fábio Ruschi, estão as publicitárias Sylviene e Silvely Guaitolini. 

O MBA em Negócios Disruptivos e Marketing será oferecido no modelo híbrido com encontros presenciais regulares em um final de semana por mês. Professores e coordenadores acadêmicos fazem parte do corpo docente da instituição do Rio de Janeiro e de São Paulo. “É um curso que tem uma abordagem mais voltada para a formação de gestores e líderes num ecossistema corporativo que demanda cada vez mais adaptabilidade, inovação e criatividade. Nesse sentido, a ESPM fará um processo seletivo e poderão participar profissionais com pelo menos dois anos de experiência no mercado”, afirma Jefferson Cabral, diretor de Desenvolvimento de Negócios da UVV.

ESPM chega a Vitória no mês de julho

Campanha brasileira ganha Leão de Ouro em Cannes fazendo companhia a mulheres desacompanhadas em ponto de ônibus

O trabalho realizado pelas agências brasileiras de publicidade é, realmente, diferenciado. Elas trouxeram pra casa 92 troféus na edição deste ano do Cannes Lions, maior festival de publicidade do mundo. O "Guarded Bus Stop" foi um desses trabalhos premiados, produzido para a Eletromidia e que rendeu à agência AlmapBBDO o Leão Dourado. 

A empresa de Out-of-Home e a agência mapearam os pontos de ônibus em que as mulheres se sentem mais vulneráveis por estarem desacompanhadas em uma das cidades mais populosas do país, e trocou os painéis digitais tradicionais do local por um mub com câmera noturna, microfone e conexão com a internet. 

O VT premiado apresentou como o projeto funciona: um sensor detecta quando a mulher está sozinha no ponto e, assim que ela toca a tela, inicia-se uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa, que fica conversando e fazendo companhia até que o ônibus dela chegue. 

Durante o dia, o mub fica passando anúncios normalmente; à noite, quando acionado, se transforma em uma importante companhia para as mulheres. Em média, 150 chamadas são feitas por noite, e as mulheres se sentem acolhidas quando mais precisam.

Ricardo Mota é presidente do Grupo Multishow Supermercados
Ricardo Mota é presidente do Grupo Multishow Supermercados Crédito: Divulgação

Grupo Multishow realiza segunda Feira de Negócios

O Grupo Multishow Supermercados vai realizar sua segunda Feira de Negócios no próximo dia 14 de julho, às 20 horas, no Sesc da Praia Formosa em Aracruz. “A primeira foi no ano passado e tivemos excelentes resultados! Conseguimos um crescimento de mais de 48% nos negócios gerados dentro do período. Foi um sucesso e manteremos esse evento no nosso calendário para os próximos anos”, diz o presidente do grupo, Ricardo Mota. 

A ideia surgiu para aproximar os lojistas do Multishow da indústria e buscar negócios diferenciados, com preços atrativos, pensando sempre em levar o melhor aos nossos clientes, que são os consumidores finais. A edição de 2022 também foi no Sesc Praia Formosa, local escolhido devido à estrutura. “Deu muito certo também a escolha do local! Por isso repetiremos a edição deste ano lá”, acrescenta, Ricardo.

“Além da aproximação comercial do varejista com a indústria, existe um forte networking nesse período devido à vinda de CEOs das indústrias e seus representantes nacionais. Além disso, os convidados ficam em uma estrutura propícia para levar a família, o que acaba gerando uma grande confraternização”, finaliza Ricardo.

Participam da feira os lojistas associados, os profissionais de apoio do Grupo Multishow e as principais indústrias fornecedoras.

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