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Atitude Sustentável

ArcelorMittal ressalta a importância de apoiar eventos sobre sustentabilidade

A siderúrgica fez parceria com a editoria Atitude Sustentável, de A Gazeta, no evento "Encontro das Águas", realizado na última quinta. Durante o painel também houve lançamento do app HidroES, que monitora em tempo real as águas do Rio Santa Maria

Públicado em 

23 jun 2023 às 10:24
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

O painel, com especialistas da área, foi mediado pela jornalista Daniela Abreu Crédito: Annakaya Petri
Uma manhã para discutir o futuro dos recursos hídricos no Espírito Santo e no Brasil. Esse foi o objetivo do painel “Encontro das Águas”, realizado na Rede Gazeta em parceria com a ArcelorMittal, nesta quinta-feira (22/06/23), na Rede Gazeta. O evento contou com especialistas da área para discutir a sustentabilidade hídrica e marcou oficialmente o  lançamento do aplicativo HidroES, que acompanha em tempo real as águas do Rio Santa Maria da Vitória e a previsão de disponibilidade hídrica desta bacia no Espírito Santo.
O gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, falou da importância desse tipo de parceria para a siderúrgica. "O Projeto Atitude Sustentável da Rede Gazeta está alinhando com a nossa estratégia de atuação ambiental e com as práticas sustentáveis que temos desenvolvido na empresa. E essa questão da água é um tema especialmente importante para nós, por conta da nossa longa trajetória de atenção em relação a gestão hídrica e os vários projetos, alguns inovadores, que temos implementado nessa área", disse.
De acordo com ele, o investimento da siderúrgica é contínuo em recirculação, redução da fonte compartilhada com a sociedade e otimização dos processos, visando eliminar perdas e aumentar o reúso da água. "Criamos um Plano Diretor de Águas, com diretrizes de gestão do uso e conservação dos recursos hídricos, inauguramos a maior planta de dessalinização de água do mar do país para fins industriais, que tem garantido maior segurança hídrica para a empresa e para o Espírito Santo, além desse aplicativo lançado hoje (ontem), com dados em tempo real sobre a situação hídrica do Rio Santa Maria da Vitória", acrescentou.
O app, totalmente intuitivo, já está disponível para celulares com Android e, em breve, será disponibilizado também para iOS. O desenvolvimento dele é fruto de um acordo de cooperação técnica com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh-ES) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O aplicativo foi elaborado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade Federal de Alagoas (Ufal).
O painel foi mediado pela jornalista Daniela Abreu e contou com diversos especialistas da área: o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva; a bióloga e mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos e secretária-executiva do Consórcio Público Rio Guandu (ES), Ana Paula Alves Bissoli; o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert; o doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Valmir Pedrosa; e o promotor de Justiça do MPES, Marcelo Lemos Vieira.

Arraiá do Mídia, no Quintal.AG Crédito: Levi Mori

Guloseimas, touro mecânico, pescaria e forró dos bons na "Festa do Mídia"

O colorido das bandeirinhas juninas em contraste com o verde das árvores, o touro mecânico, as guloseimas e o show do Trio Mafuá. O Quintal.AG, nova área de eventos da Rede Gazeta, foi especialmente preparado para receber os times das principais agências do Estado  na noite desta quarta-feira (21/06/23). A "Festa do Mídia" rolou a partir das 18h e contou com muita integração entre os times da área de negócios da Rede Gazeta e as agências, muito forró e uma quadrilha imensa. Confira quem passou pelo arraiá:

Luiza Gonçalves Stefanini, gestora da To Do Assessoria de Marketing e agência Dupla Comunicação, e a gerente geral de marketing da Rede Gazeta, Camila Uliana
Camila Uliana e Luiza Gonçalves Stefanini, que ganhou convites para o FestGastronomia Crédito: Arquivo Pessoal
"A edição do Arraiá do Mídia da Rede Gazeta neste ano foi mais um sucesso. Tive a oportunidade de confraternizar com os profissionais da rede e reencontrar pessoas queridas do mercado. Além de comidas típicas deliciosas, curtimos a noite com o embalo do Trio Mafuá e na pescaria eu tirei a sorte grande: o meu prêmio mais que especial foi um ingresso para o Fest Gastronomia, que vai acontecer no dia do meu aniversário! Muito obrigada pelo convite. É sempre incrível estar com vocês!"
Luiza Gonçalves Stefanini - Gestora da To Do Assessoria de Marketing e agência Dupla Comunicação
Claudia Castro, da Prósper; Grazi Fiorese, da Ampla e Kaylla Bottoni, da Prósper
Cláudia Castro, da Prósper; Grazi Fiorese, da Ampla, e Kaylla Bottoni, da Prósper Crédito: Flávia Martins
"Achei maravilhosa essa iniciativa, principalmente para a gente comemorar a reencontrar os amigos. Foi uma festa acolhedora e adorei também encontrar as pessoas com quem a gente fala muito via WhatsApp ou por telefone."
Cláudia Castro - Prósper
"Achei bem legal essa iniciativa da Rede Gazeta de realizar o Arraiá do Mídia. O espaço ficou muito bom, bem intimista e divertido. Nos sentimos muito bem acolhidos e à vontade."
Grazi Fiorese - Ampla
"Esse ambiente ficou muito bom e a confraternização do Dia do Mídia foi ótima! É muito importante pra gente, como um reconhecimento da nossa área. No dia a dia, a gente entrega o que faz com tanto empenho, e ter essa confraternização é muito bacana, porque reencontramos os amigos que no dia a dia acabaos falando só pelo WhatsApp, por telefone ou e-mail. É muito bom podermos ter esse momento de contato, de abraçar, descontrari, rir e brincar com os amigos de profissão."
Kaylla Bottoni - Prósper
Glayson Bezerra, sócio-diretor da Link Publicidade, e a mulher, Miriele Crédito: Arquivo Pessoal
"Gostaria de enaltecer a Rede Gazeta por toda a organização do Arraiá do Mídia que foi um grande sucesso. Teve música ao vivo, comidas típicas e brindes! Foi muita bacana esas reunião com todo o mercado publicitário da Grande Vitória e a Rede Gazeta está de parabéns mais uma vez por essa grande festa."
Glayson Bezerra - Sócio-diretor da Link Publicidade
Andressa Lírio, Tamires Couto, Keila Nascimento e Alynne Berlando, da Fire Crédito: Arquivo Pessoal
"A Festa do Mídia é um evento tradicional e uma oportunidade dos profissionais do mercado se encontrarem em um ambiente descontraído e de muita interação. Parabéns a Rede Gazeta pela realização desse evento."
Keila Nascimento Rover - Agência Fire

Veja quem passou pelo arraiá

Time de negócios da Rede Gazeta recebe time das Agência Chuva para café da manhã
Equipe de Negócios da Rede Gazeta recebeu o time da Agência Chuva Crédito: Annakaya Petri

Time da área de Negócios da Rede Gazeta recebe Agência Chuva

"O que estou vendo aqui é uma nova Rede Gazeta. Eu, que sou da criação, fiquei muito feliz com tudo o que foi apresentado, e surpreso positivamente com essa possibilidade de a gente criar juntos projetos inovadores em diferentes formatos". A declaração do sócio-proprietário da Chuva Comunica, Caetano Monteiro, diz muito sobre como foi o café da manhã realizado na última terça-feira (20/06/23), no Centro de Treinamento (CET) da Rede Gazeta.  O "Encontro Mercado" do mês foi com o time da agência Chuva. A ideia, sempre, é estreitar relação e apresentar as soluções 360º oferecidas pela Rede Gazeta. O diretor de Mercado da Rede, Márcio Chagas, deu as boas vindas e apresentou a equipe da empresa. Em seguida, foi a vez de Alexandre Pedroni, também proprietário da Chuva Comunica apresentar seu time. "Estamos realizando esses cafés com as equipes das agências para apresentar nossa mandala de soluções e estarmos mais próximos. Na correria do dia a dia, muitas vezes, não temos tempo para um bate-papo, uma troca de ideias, e isso é muito importante para o nosso trabalho, para uma entrega de qualidade", disse Márcio Chagas.
"Ficou muito forte pra mim o quanto a Rede Gazeta se modernizou em produtos e formatos de trabalho. Hoje, a gente passa a enxergar a Gazeta não só como um parceiro de mídia e de conteúdo, mas como um parceiro de inteligência, que apresenta dados e informações do setor, para construção de uma estratégia 360 graus. Aquele parceiro que a gente não chega mais com uma campanha pronta, a gente chega com uma ideia, uma proposta de trabalho e, juntos, a quatro mãos, às vezes a seis mãos, junto com o cliente, a gente formata estratégias inteligentes e de sucesso."
Alexandre Pedroni - Sócio-proprietário da Agência Chuva

O ator Luciano Szafir e o diretor comercial do Grupo Eletromil, André Flores Crédito: Divulgação

Szafir veio ao Estado gravar para as mídias de TV do Grupo Eletromil

No último dia 20/06, o ator Luciano Szafir veio ao Espírito Santo para novamente fazer as mídias de televisão das empresas do Grupo Eletromil. Segundo o diretor comercial, André Flores, Luciano Szafir é um profissional muito assertivo, um ser humano incrível e de uma imensa humildade, ele percorreu várias lojas do grupo, gravando durante todo o dia, sempre muito paciente e gentil com todos.

"Os atributos que definem Szafir são os pilares que fazem parte do DNA do Grupo Eletromil. Por isso seguimos juntos e vamos trilhar muitos outros anos de parceria."
André Flores - Diretor comercial do grupo Eletromil

Pedro Ivo, Daniel Mazoco, Raoni Moreno e Pablo Oliveira, fundadores da Coletivo Beer Crédito: Arquivo Pessoal

Vai uma breja aí? Coletivo de financiamento incentiva produção de cerveja artesanal

"Para incentivar ainda mais o amor pela cerveja que o brasileiro já tem".  Esse é um dos objetivos do Coletivo Beer, uma plataforma digital de financiamento coletivo que oferece um ambiente seguro para ajudar pequenas e médias cervejarias a desenvolverem produtos diferenciados por meio da colaboração. 

Funciona assim: uma cervejaria inicia a própria campanha para custear a produção de um estilo específico de cerveja artesanal. Apresenta a receita necessária e, com a adesão de uma comunidade que ama uma boa cerveja, há um estímulo a colaboração coletiva. E isso vira um pontapé inicial que a empresa precisava. 

A comunidade apoia a produção de cervejas exclusivas, de estilos especiais e alguns inéditos. Em troca, os apoiadores recebem vantagens e desfrutam de experiências únicas. As campanhas têm entregas garantidas e, quando a meta é atingida, a cerveja é produzida exclusivamente para quem a apoiou. 

A startup atua em todo território nacional, com foco no Espírito Santo e Pernambuco, e surgiu como uma “spin-off” da startup iTrois Tecnologia e Inovação. A ideia era encontrar uma solução para a baixa capilarização das pequenas e médias cervejarias artesanais locais. 

“Trabalhamos para amantes de cerveja artesanal, ajudamos os pequenos e médios produtores a difundirem os produtos local e nacionalmente. Também atendemos suas necessidades, como a dificuldade de encontrar os produtos, os locais de compra, os tipos e preços das cervejas”, detalha o CEO e head em Inovação, Pablo Oliveira.

“Queremos estimular o mercado de produção de cervejas artesanais de estilos diferenciados, ajudando as pequenas e médias cervejarias a viabilizarem a produção dos estilos que não são os mais conhecidos do público e, dessa forma, ajudar a divulgar as cervejarias fora de suas localidades”, complementa Pedro Ivo, um dos founders da Coletivo Beer e mestre cervejeiro.

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