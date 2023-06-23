ArcelorMittal ressalta a importância de apoiar eventos sobre sustentabilidade

"Para incentivar ainda mais o amor pela cerveja que o brasileiro já tem". Esse é um dos objetivos do Coletivo Beer, uma plataforma digital de financiamento coletivo que oferece um ambiente seguro para ajudar pequenas e médias cervejarias a desenvolverem produtos diferenciados por meio da colaboração.

Funciona assim: uma cervejaria inicia a própria campanha para custear a produção de um estilo específico de cerveja artesanal. Apresenta a receita necessária e, com a adesão de uma comunidade que ama uma boa cerveja, há um estímulo a colaboração coletiva. E isso vira um pontapé inicial que a empresa precisava.

A comunidade apoia a produção de cervejas exclusivas, de estilos especiais e alguns inéditos. Em troca, os apoiadores recebem vantagens e desfrutam de experiências únicas. As campanhas têm entregas garantidas e, quando a meta é atingida, a cerveja é produzida exclusivamente para quem a apoiou.

A startup atua em todo território nacional, com foco no Espírito Santo e Pernambuco, e surgiu como uma “spin-off” da startup iTrois Tecnologia e Inovação. A ideia era encontrar uma solução para a baixa capilarização das pequenas e médias cervejarias artesanais locais.

“Trabalhamos para amantes de cerveja artesanal, ajudamos os pequenos e médios produtores a difundirem os produtos local e nacionalmente. Também atendemos suas necessidades, como a dificuldade de encontrar os produtos, os locais de compra, os tipos e preços das cervejas”, detalha o CEO e head em Inovação, Pablo Oliveira.

“Queremos estimular o mercado de produção de cervejas artesanais de estilos diferenciados, ajudando as pequenas e médias cervejarias a viabilizarem a produção dos estilos que não são os mais conhecidos do público e, dessa forma, ajudar a divulgar as cervejarias fora de suas localidades”, complementa Pedro Ivo, um dos founders da Coletivo Beer e mestre cervejeiro.

