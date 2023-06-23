ArcelorMittal ressalta a importância de apoiar eventos sobre sustentabilidade

Guloseimas, touro mecânico, pescaria e forró dos bons na "Festa do Mídia"
O colorido das bandeirinhas juninas em contraste com o verde das árvores, o touro mecânico, as guloseimas e o show do Trio Mafuá. O Quintal.AG, nova área de eventos da Rede Gazeta, foi especialmente preparado para receber os times das principais agências do Estado na noite desta quarta-feira (21/06/23). A "Festa do Mídia" rolou a partir das 18h e contou com muita integração entre os times da área de negócios da Rede Gazeta e as agências, muito forró e uma quadrilha imensa. Confira quem passou pelo arraiá:
Veja quem passou pelo arraiá
Time da área de Negócios da Rede Gazeta recebe Agência Chuva
Szafir veio ao Estado gravar para as mídias de TV do Grupo Eletromil
No último dia 20/06, o ator Luciano Szafir veio ao Espírito Santo para novamente fazer as mídias de televisão das empresas do Grupo Eletromil. Segundo o diretor comercial, André Flores, Luciano Szafir é um profissional muito assertivo, um ser humano incrível e de uma imensa humildade, ele percorreu várias lojas do grupo, gravando durante todo o dia, sempre muito paciente e gentil com todos.
Vai uma breja aí? Coletivo de financiamento incentiva produção de cerveja artesanal
"Para incentivar ainda mais o amor pela cerveja que o brasileiro já tem". Esse é um dos objetivos do Coletivo Beer, uma plataforma digital de financiamento coletivo que oferece um ambiente seguro para ajudar pequenas e médias cervejarias a desenvolverem produtos diferenciados por meio da colaboração.
Funciona assim: uma cervejaria inicia a própria campanha para custear a produção de um estilo específico de cerveja artesanal. Apresenta a receita necessária e, com a adesão de uma comunidade que ama uma boa cerveja, há um estímulo a colaboração coletiva. E isso vira um pontapé inicial que a empresa precisava.
A comunidade apoia a produção de cervejas exclusivas, de estilos especiais e alguns inéditos. Em troca, os apoiadores recebem vantagens e desfrutam de experiências únicas. As campanhas têm entregas garantidas e, quando a meta é atingida, a cerveja é produzida exclusivamente para quem a apoiou.
A startup atua em todo território nacional, com foco no Espírito Santo e Pernambuco, e surgiu como uma “spin-off” da startup iTrois Tecnologia e Inovação. A ideia era encontrar uma solução para a baixa capilarização das pequenas e médias cervejarias artesanais locais.
“Trabalhamos para amantes de cerveja artesanal, ajudamos os pequenos e médios produtores a difundirem os produtos local e nacionalmente. Também atendemos suas necessidades, como a dificuldade de encontrar os produtos, os locais de compra, os tipos e preços das cervejas”, detalha o CEO e head em Inovação, Pablo Oliveira.
“Queremos estimular o mercado de produção de cervejas artesanais de estilos diferenciados, ajudando as pequenas e médias cervejarias a viabilizarem a produção dos estilos que não são os mais conhecidos do público e, dessa forma, ajudar a divulgar as cervejarias fora de suas localidades”, complementa Pedro Ivo, um dos founders da Coletivo Beer e mestre cervejeiro.