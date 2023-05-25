Fest Gastronomia traz conceito inédito que une arena, conteúdo e premiação

Bate-papo, risada, olho no olho e muita oportunidade pra fazer negócio. Assim foi o segundo café da manhã realizado nesta quinta (25/05/23) para agências, realizado pelo time de marketing da Rede Gazeta. Denominado "Encontro Mercado", o projeto pretende receber as principais agências do Estado para o estreitamento da relação entre os profissionais de ambas as empresas e a apresentação da nova campanha da Rede Gazeta, Soluções 360º .

"É uma oportunidade de saber quem está por trás das campanhas e dos projetos, tanto aqui quanto lá. Então, além dos mídias, profissionais de atendimento e os donos das agências, contamos com a presença de pessoas de criação, redação, entre outras áreas que muitas vezes não se relacionam conosco diretamente, mas são essenciais no sucesso das entregas para os clientes. Tem sido muito rica essa troca. Uma grande oportunidade para nos fortalecer e construir juntos um mercado publicitário e midiático cada vez mais competente e competitivo", disse Leandro Neves, gerente de Comunicação e Relacionamento.

O sócio proprietário da Artcom, Adilson Lourenço, considerou de suma importância a visita e a apresentação das soluções em 360º. "O Grupo Globo e a Rede Gazeta, em Vitória, é de fundamental importância para o mercado publicitário. Sem a Rede Globo e as afiliadas, o mercado publicitário do Brasil estaria muito enfraquecido. Temos que agradecer a postura da Rede Gazeta, de se antecipar nos momentos exatos, estar a frente dos acontecimentos e criar oportunidades de negócios para nossos clientes", declarou.

Os profissionais da MP também participaram de um Encontro Mercado no início do mês. Para a coordenadora de mídia da agência, Haiane Rocha, é muito importante promover momentos de aproximação entre agência e veículos de comunicação como oportunidade de negócios mais assertivos.

"Esse tipo de encontro contribui para gerar negócio e mais resultados para os nossos clientes com troca de informações sobre pesquisas de mercado e as potencialidades nas plataformas da rede. Hoje os projetos fazem sentido quando tem estratégias de mídia e conteúdos conectadas, construídas em conjunto com veículo, agência e cliente. Além disso, é um espaço de interação para evoluirmos nas entregas de ideias, projetos e operacionalização", acrescentou.

O Encontro Mercado vem embalado com a temática da nova novela das 21h, Terra e Paixão, que estreou este mês na TV Gazeta e já está dando o que falar. Decoração, comunicação visual, trilha sonora e as comidas e bebidas do café da manhã são todas inspiradas na trama.