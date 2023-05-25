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Delícia de projeto

Fest Gastronomia traz conceito inédito que une arena, conteúdo e premiação

O megaprojeto, realizado pela Rede Gazeta, terá Vanessa da Mata e Frejat como atrações principais, aulas com chefs de dentro e fora do Estado, degustação de delícias e ainda vai eleger os melhores da Grande Vitória com o Prêmio HZ Gastrô

Públicado em 

25 mai 2023 às 18:23
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Identidade Visual do Festival de Gastronomia
Identidade Visual do Fest Gastronomia, megaprojeto que será realizado pela Rede Gazeta Crédito: divulgação
Um megaevento com chefs e shows nacionais, restaurantes, degustações, feira de produtores e atrações para todos os gostos. Assim será o Fest Gastronomia, um evento com formato inédito que acontecerá de 7 a 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, com shows de Vanessa da Mata e Frejat.
Realizado pela Rede Gazeta, o Fest vai reunir atrações gastronômicas, aulas com chefs capixabas e de renome nacional, restaurantes, degustações, food trucks e feira de pequenos produtores, além de palestras e workshops sobre o universo da gastronomia. E mais: vai premiar os melhores do setor no Estado com o prêmio HZ Gastrô, e a entrega dos troféus aos vencedores acontecerá no palco do Fest Gastronomia.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, disse que o Fest Gastronomia é um marco para a gastronomia capixaba, que vem se destacando cada vez mais no cenário nacional. “O Prêmio HZ Gastrô é uma oportunidade única para valorizar todos os profissionais envolvidos no setor, desde os chefs de cozinha até os produtores locais e artesãos que fornecem os ingredientes e utensílios para a produção dos pratos. É um momento especial para celebrar a riqueza e diversidade da gastronomia do Espírito Santo e reconhecer o trabalho árduo e dedicado de todos aqueles que fazem deste setor um dos mais importantes para o turismo capixaba”, explicou Márcio, ressaltando a importância das parcerias realizadas para a realização de um evento desse porte.
O diretor de Mercado, Márcio Chagas: "Esse evento será um marco para a gastronomia capixaba". Crédito: divulgação
"O Fest Gastronomia será o palco ideal para a premiação e estamos muito orgulhosos de realizar esse megaevento em parceria com várias entidades e empresas do Estado para a valorização da gastronomia capixaba"
Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta
Um projeto desse tamanho exige uma equipe com muito expertise nos bastidores. A coordenadora de projetos da Rede Gazeta, Karime Schuckert, disse que ficou muito feliz de ter participado da construção do Fest Gastronomia. “O diferencial desse projeto está em trazer para o Estado um conceito inédito, um projeto de gastronomia focado em conteúdo, muita integração, experimentação, relacionamento, exposição de marca e, além disso tudo, o fomento do setor. É um megaprojeto realizado a muitas mãos, principalmente na parte de comercialização e execução”, ressaltou Karime.
A coordenadora de projetos da Rede, Karime Schuckert
A coordenadora de projetos Karime Schuckert chamou atenção para o crescimento da gastronomia de qualidade no Estado Crédito: divulgação
Conhecida como “mãe do projeto”, ela chamou atenção para o crescimento da gastronomia de qualidade no Estado. “Muitas pessoas passaram a usar a gastronomia como fonte de renda, principalmente durante a pandemia, e muito negócio surgiu daí. Ainda existem os curiosos e os apaixonados por esse segmento, que realmente mexe com muita gente, porque também está ligado ao sonho de degustar esse ou aquele prato. Isso sem falar no entretenimento e nos shows com nomes nacionais de peso. Vai ser sucesso, sem dúvida”.
Os vencedores serão escolhidos por meio do voto popular, na página oficial do Fest Gastronomia, em dois segmentos: Estabelecimentos e Voto Popular.

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Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes da Grande Vitória

Fest Gastronomia: vem aí megaevento com chefs e shows nacionais

Além de premiar os melhores restaurantes da Grande Vitória, o HZ Gastrô vai homenagear com um troféu especial a personalidade gastronômica do ano. Esse profissional será escolhido pela coordenação da premiação.
O segmento Estabelecimentos é composto de 10 categorias, e cada uma delas terá cinco casas finalistas, pré-selecionadas pela curadoria do Prêmio HZ Gastrô. Esse grupo é formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, entre jornalistas, influenciadores, gourmets, pesquisadores da alimentação e professores de gastronomia, convidados pela Rede Gazeta. A lista com os 50 finalistas escolhidos pela curadoria do prêmio será divulgada no dia 31 de maio, aqui, em HZ.
CATEGORIAS DO SEGMENTO ESTABELECIMENTOS
  1. CARNE
  2. HAMBÚRGUER 
  3. PIZZA
  4. DOCERIA
  5. COZINHA BRASILEIRA
  6. COZINHA AUTORAL
  7. COZINHA INTERNACIONAL
  8. CAFETERIA
  9. DELIVERY
  10. MOQUECA
SERVIÇO - Quando: 7, 8 e 9 de julho de 2023/ Onde: na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória / Atrações: Prêmio HZ Gastrô, restaurantes, aulas com chefs, palestras, workshops, feira de pequenos produtores, degustações, área kids, atrações culturais e shows com artistas locais e nacionais / Ingressos: a partir de R$ 30. Confira os lotes e valores em Fest Gastronomia.

Em Busca do Vinho
Pablo Oliveira é sommelier e um dos fundadores da plataforma Crédito: Em Busca do Vinho/Divulgação

Plataforma disponibiliza vinhos exclusivos por meio de financiamento coletivo

Alô, enófilo! Foi aqui que pediram vinho? A startup “Em Busca do Vinho” oferece uma solução para quem é apaixonado pela bebida. Com um serviço focado em rótulos mais finos, a comunidade se une em campanhas de financiamento para ter acesso a produtos que não são disponibilizados no mercado brasileiro ou para comprá-los a preços mais acessíveis.

O sommelier e um dos fundadores da plataforma, Pablo Oliveira, conta um pouco de um dos produtos mais queridos: o Terre d’Or (Terra do Ouro). Ele é reconhecido por prêmios internacionais e produzido, exclusivamente, na região de Bordeaux, na França. O vinho está disponível no Brasil por meio da plataforma digital da startup. 

“Visitei a vinícola Vignobles Bouillac, responsável pela produção do Terre d’Or, conheci os proprietários e tive a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo produtivo. Foi ótimo entender um pouco mais da história que o local carrega e trazer para a nossa plataforma uma experiência diferenciada”, relata Pablo. 

A empresa também participa de um programa de incentivo de inovação, o Tecnova II, iniciativa conjunta do Governo Federal e do Governo do Estado do Espírito Santo, através da Fapes e do Finep.

Para fazer parte dessa comunidade, basta entrar no site Em Busca do Vinho, que é o site da plataforma, e ingressar na campanha de financiamento coletivo do vinho desejado.


Café da manhã com a Artcom
Café da manhã com profissionais da ArtCom e da Diretoria de Mercado da Rede Gazeta  Crédito: divulgação

Encontro com o mercado: Rede Gazeta recebe agências para café da manhã e apresenta campanha de Soluções 360º

Bate-papo, risada, olho no olho e muita oportunidade pra fazer negócio. Assim foi o segundo café da manhã realizado nesta quinta (25/05/23) para agências, realizado pelo time de marketing da Rede Gazeta. Denominado "Encontro Mercado",  o projeto pretende receber as principais agências do Estado para o estreitamento da relação entre os profissionais de ambas as empresas e a apresentação da nova campanha da Rede Gazeta, Soluções 360º .

 "É uma oportunidade de saber quem está por trás das campanhas e dos projetos, tanto aqui quanto lá. Então, além dos mídias, profissionais de atendimento e os donos das agências, contamos com a presença de pessoas de criação, redação, entre outras áreas que muitas vezes não se relacionam conosco diretamente, mas são essenciais no sucesso das entregas para os clientes. Tem sido muito rica essa troca. Uma grande oportunidade para nos fortalecer e construir juntos um mercado publicitário e midiático cada vez mais competente e competitivo", disse Leandro Neves, gerente de Comunicação e Relacionamento.

O sócio proprietário da Artcom, Adilson Lourenço, considerou de suma importância a visita e a apresentação das soluções em 360º. "O Grupo Globo e a Rede Gazeta, em Vitória, é de fundamental importância para o mercado publicitário. Sem a Rede Globo e as afiliadas, o mercado publicitário do Brasil estaria muito enfraquecido. Temos que agradecer a postura da Rede Gazeta, de se antecipar nos momentos exatos, estar a frente dos acontecimentos e criar oportunidades de negócios para nossos clientes", declarou.

Os profissionais da MP também participaram de um Encontro Mercado no início do mês. Para a coordenadora de mídia da agência, Haiane Rocha, é muito importante promover momentos de aproximação entre agência e veículos de comunicação como oportunidade de negócios mais assertivos.

"Esse tipo de encontro contribui para gerar negócio e mais resultados para os nossos clientes com troca de informações sobre pesquisas de mercado e as potencialidades nas plataformas da rede. Hoje os projetos fazem sentido quando tem estratégias de mídia e conteúdos conectadas, construídas em conjunto com veículo, agência e cliente. Além disso, é um espaço de interação para evoluirmos nas entregas de ideias, projetos e operacionalização", acrescentou.

O Encontro Mercado vem embalado com a temática da nova novela das 21h, Terra e Paixão, que estreou este mês na TV Gazeta e já está dando o que falar. Decoração, comunicação visual, trilha sonora e as comidas e bebidas do café da manhã são todas inspiradas na trama.

Café da manhã com a agência MP
Café da manhã com os profissionais da agência MP e da Diretoria de Mercado da Rede Gazeta Crédito: divulgação

Findes realiza evento para estreitamento das relações entre Indústria e Legislativo 
Findes realiza evento para Comunicação: estreitamento das relações entre Indústria e Legislativo  Crédito: Divulgação

Comunicação: estreitamento das relações também entre a indústria e o Legislativo

No mês em que é comemorado o Dia da Indústria, a Comunicação Institucional da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) convidou assessores de comunicação dos parlamentares do Estado para um encontro na sede da instituição.   Foi o início de um projeto que favorece o estreitamento das relações entre indústria e Legislativo para que, juntos, possam simplificar discurso e disseminar proposições ligadas ao desenvolvimento do Espírito Santo. 

Na pauta, a apresentação do Observatório da Indústria da Findes, responsável pela inteligência de dados, análises, pesquisas e planejamento estratégico setorial, além de uma visão sobre o setor industrial no Estado e seu impacto no país e no mundo.  São dados e ferramentas oferecidos pela Findes que podem contribuir com informações relevantes alinhadas às diretrizes do mandato do legislador. 

A Comunicação Institucional, de forma conjunta com a Gerência de Relações Institucionais da Federação, tem atuado para promover a articulação do setor industrial com os diversos Poderes e instituições capixabas, de forma a debater e monitorar temas de interesse para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país.   Entre os assuntos que têm feito parte deste diálogo estão: competitividade das empresas, infraestrutura, meio ambiente, educação e formação de mão de obra, inovação e melhoria do ambiente de negócios.

time Gazeta no SalesForceTour SP, Gabriel Dias, Thiago Almeida, Priscila Pizol e Leandro Neves
O time Gazeta no SalesForceTour SP: Gabriel Dias, Thiago Almeida, Priscila Pizol e Leandro Neves Crédito: divulgação

Time de A Gazeta vai para o maior evento do Salesforce na América Latina

Na última quarta-feira (17), aconteceu o maior evento da Salesforce na América Latina, o World Tour São Paulo. Foi um dia inteiro com apresentação de cases de diversas empresas de pequeno a grande porte, espalhadas pelo país, sobre Marketing, Comunicação, Relacionamento com o Cliente e Inovação. Além disso, tiveram palestras com profissionais da Salesforce sobre as melhores práticas de CRM. 

Houve muito aprendizado e networking em mais de 8h de evento, e um time de profissionais da Rede Gazeta esteve presente para a troca de conhecimento. Foram representantes do Comercial (Priscila Zanotti e Gabriel Dias) e do Marketing (Leandro Neves e Thiago Almeida). "Pudemos trazer muitos insigths e informações úteis para aprimorarmos a utilização das plataformas Salesforce e Salesforce MKT Cloud", explicou Leandro. 

Para Thiago Almeida,  que faz a Comunicação e Relacionamento com o Mercado, foi uma oportunidade única de ficar a par das tendências, do que está dando certo e de como podemos aproveitar as soluções em CRM de forma assertiva dentro da empresa.  "O grande destaque foi para o Einstein GPT, primeira tecnologia geradora de CRM de IA do mundo, que fornece conteúdo criado por IA para todas as áreas de vendas, serviços e marketing. A ideia é personalizar cada vez mais o atendimento e as entregas aos nossos clientes e audiência.”

A coordenadora de Planejamento de Vendas e Suporte Comercial, Priscila Pizol,  disse que o evento do Salesforce foi um ótimo momento para conhecer cases e trocar experiências com empresas de diferentes segmentos. "O Salesforce é uma importante ferramenta, não só de CRM como também nos auxilia a colocar o cliente no centro do negócio. Ficou claro que a combinação IA + Dados + CRM pode nos levar a outro patamar de experiência do cliente com ações cada vez mais personalizadas", acrescentou.

Para o analista de Planejamento de Vendas, Gabriel Dias,  foi um dia enriquecedor e de muito aprendizado! "Oportunidade única de conhecer mais do ecossistema Salesforce e de interagir com pessoas que também utilizam essas ferramentas diariamente", concluiu.

O SalesForceTour SP é apenas um na lista de eventos corporativos visitados por profissionais da Rede Gazeta, para estarem sempre atualizados. 


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