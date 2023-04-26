Lançamento do 31° Recall de Marcas A Gazeta mostra a força do mercado capixaba

A Festa da Penha 2023 foi marcada por momentos emocionantes, e o mercado capixaba não poderia ficar de fora desse espetáculo de fé e amor dos capixabas.

Mais de 3 milhões de pessoas passaram pelas missas e romarias da festa. Durante os nove dias de celebração à padroeira, Extrabom Supermercados, Dalla Home Center, Javé Construções e Incorporações e Kajory Alimentos foram marcas que estiveram presentes no evento em todas as mídias: TV, rádio e digital.



Juntas, elas assinaram os VTs que convidaram a assistir às missas, estamparam outdoors, camisas e o telão do evento, além de ações pontuais, como o acendimento da Santa Iluminada. Cada uma mandou um recado para o público presente e teve a oportunidade de enviar representantes para assistir de perto à Missa de Encerramento, que também foi transmitida pela TV Gazeta.



O gerente de Marketing do Extrabom, Yuri Corrêa, destaca que a festa é um dos maiores eventos culturais e religiosos do Brasil e uma data especial para o Estado. “Somos uma marca capixaba e nos orgulhamos de estar lado a lado da população em ações e celebrações importantes para as comunidades onde estamos inseridos”, afirma.





