Lançamento do 31° Recall de Marcas A Gazeta mostra a força do mercado capixaba

Recall de Marcas A Gazeta: mais de 6.500 empresas foram citadas na pesquisa em 2023Crédito: Arthur Louzada
Foi dada a largada para todos conhecerem as empresas que estão na cabeça, no coração e na ponta da língua dos capixabas! As marcas mais lembradas pelos consumidores em 2023 foram anunciadas durante o lançamento do 31º Recall de Marcas, em um evento com a presença de agências e anunciantes, que lotaram o auditório da Rede Gazeta, na última terça-feira (25).
A pesquisa foi apresentada pelo diretor-executivo da Futura Inteligência, Heitor Fernandes, com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 6.500 marcas citadas. Já a premiação está marcada para acontecer no dia 29 de junho, em uma festa em grande estilo para celebrar as mais lembradas, com direito a show da banda Barão Vermelho.
A divulgação da pesquisa da Futura Inteligência foi conduzida pelo diretor executivo Heitor FernandesCrédito: Arthur Louzada
“Para as marcas é um reconhecimento muito grande estar na memória do consumidor. Os pesquisadores não dão tempo para a pessoa pensar, é realmente a primeira coisa que vem à cabeça. É nessa primeira lembrança que está o sinal de importância, a relevância que se constrói ao longo do tempo”, destaca Heitor Fernandes.
Esse resultado será amplamente apresentado aos capixabas em parceria com as marcas, por meio de uma estratégia de comunicação 360º, com entregas multiplataformas, envolvendo TV, site, rádios e redes sociais, com muita produção de conteúdo em diferentes formatos.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, apresentou o que está sendo preparado para o Recall de Marcas 2023Crédito: Arthur Louzada
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, destaca que o Recall é uma ferramenta muito aguardada pelas empresas e evolui a cada ano. “É um termômetro, visto que as empresas investem nas suas estratégias de comunicação durante o ano inteiro e, quando chega o Recall, elas querem saber se cresceram ou se têm um bom índice de lembrança. É uma prestação de serviço que desenvolvemos para o mercado. Estamos sempre observando os segmentos que estão despontando e inserimos novos, como delivery, mercado pet e a categoria ‘presença na comunidade’, que mostra como a empresa interage com seus diferentes públicos”, ressalta.
O presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro), Alexandre Pedroni, reforça essa importância. “Quem atua com construção, planejamento e estratégia de marca deve entender não só o que está sendo reconhecido pelos clientes, como também o que está sendo aplicado em outros mercados. Isso faz com que a gente tenha uma visão ampliada para aplicar as melhores estratégias de comunicação”, afirma.
O presidente do Sinapro, Alexandre Pedroni, destacou a importância do Recall de Marcas para o mercadoCrédito: Arthur Louzada
“Estratégia do cafezinho”
O professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Ufes, Cláudio Rabelo, apresentou a palestra "Estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis"Crédito: Arthur Louzada
O evento de lançamento foi marcado também pela palestra do professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cláudio Rabelo, autor do livro “A Estratégia do Cafezinho: Como Transformar Produtos em Marcas Imbatíveis”.
“O café desperta atenção, movimenta mercados globais, desperta paixão, é multissensorial, é versátil na experiência e convida ao encontro”, pontuou o professor ao longo da palestra, apontando como cada estratégia de comunicação pode ser aplicada da melhor forma para ativar esses atributos nas marcas.
Veja quem prestigiou o lançamento do Recall de Marcas 2023
Presença marcante na Festa da Penha 2023
A Festa da Penha 2023 foi marcada por momentos emocionantes, e o mercado capixaba não poderia ficar de fora desse espetáculo de fé e amor dos capixabas.
Mais de 3 milhões de pessoas passaram pelas missas e romarias da festa. Durante os nove dias de celebração à padroeira, Extrabom Supermercados, Dalla Home Center, Javé Construções e Incorporações e Kajory Alimentos foram marcas que estiveram presentes no evento em todas as mídias: TV, rádio e digital.
Juntas, elas assinaram os VTs que convidaram a assistir às missas, estamparam outdoors, camisas e o telão do evento, além de ações pontuais, como o acendimento da Santa Iluminada. Cada uma mandou um recado para o público presente e teve a oportunidade de enviar representantes para assistir de perto à Missa de Encerramento, que também foi transmitida pela TV Gazeta.
O gerente de Marketing do Extrabom, Yuri Corrêa, destaca que a festa é um dos maiores eventos culturais e religiosos do Brasil e uma data especial para o Estado. “Somos uma marca capixaba e nos orgulhamos de estar lado a lado da população em ações e celebrações importantes para as comunidades onde estamos inseridos”, afirma.
Fiéis de diversas idades foram homenagear a padroeira capixabaCrédito: Arthur Louzada
Rádio Gazeta na Romaria dos Homens
As promoters desenvolveram várias ações durantes a Festa da Penha 2023Crédito: Arthur Louzada
Celebrando 40 anos, a Rádio Gazeta (97.1 FM) também não poderia ficar de fora da Festa da Penha. Começou com a promoção Romeiros de Fé, que sorteou várias camisas personalizadas com a imagem de Nossa Senhora durante a programação, com patrocínio de Coroa, Itapemirim e Minipreço.
A segunda parte dessa ação foi a entrega de água na Romaria dos Homens, em uma tenda montada na avenida Carlos Lindenberg. As promotoras abordaram os romeiros que ali passaram para entregar também fitas da Rádio Gazeta, marcando a primeira ação institucional com a nova marca do veículo.
Mauro Moreno, gerente regional do Minipreço, conta que foi emocionante e gratificante estar ao lado do povo capixaba nesta celebração tão importante: “Foi uma experiência especial! Eu e todo o time pudemos, mais uma vez, contribuir para o propósito do Grupo Minipreço, que é estar presente em todos os momentos da vida do capixaba e fortalecer cada vez mais esse vínculo”, pontua.
Confira quem participou da Festa da Penha 2023
Capixaba Eco 55 é, pela 2ª vez, startup de impacto no WebSummit
Pela segunda vez, a startup capixaba Eco 55, especializada em economia de baixo carbono, foi selecionada como startup de impacto pelo WebSummit, que acontece no Rio de Janeiro, da próxima segunda (1º) a quinta-feira (4).
A edição de 2023 será realizada pela primeira vez no país e vai celebrar e discutir soluções originais e com potencial para impulsionar a agenda de inovação em todo o planeta.
“Mais uma vez, a Eco 55 foi selecionada pelo Impact Startup, e a validação do maior festival de inovação do mundo é motivo de alegria e dá a certeza de que podemos ter uma startup do clima com geração de impacto socioambiental positivo aqui mesmo no Espírito Santo”, conta o fundador da Eco 55, Guilherme Barbosa.
Guilherme Barbosa é fundador do ECO55, uma startup especializada em economia de baixo carbonoCrédito: Divulgação