Startups fazem parceria com Fonte, hub da Rede Gazeta, e ganham força na comunicação

Resolver três problemas com uma única solução. O drama de muitos pais, que muitas vezes não sabem o que fazer - e não têm tempo - quando recebem notas baixas de seus filhos em algumas disciplinas. A dor das escolas que não conseguem identificar a dificuldade de um aluno específico no meio de uma sala cheia. E, principalmente, a aspiração do próprio estudante que quer potencializar aquilo o que tem de melhor, mas não consegue, em meio a muitos colegas, ser tratado como único, na sua individualidade.

Essa é a proposta da LUMA, uma startup de ensino digital individualizado, que pretende ser uma ponte para resolver essas três dores. “Nossa missão é melhorar a vida das pessoas por meio do ensino individualizado. Queremos auxiliar no desenvolvimento escolar e de vida dos alunos, criando uma rotina de estudos. Na metodologia da LUMA o professor se adapta a cada aluno e o ajuda a se conhecer como pessoa, a potencializar aquilo que tem de melhor. Entendemos a forma que ele assimila o conhecimento e focamos nisso. Com o tempo, ele passa a se sentir mais confiante e a tirar notas melhores, passa a performar melhor e seu desempenho só melhora”, explica Murilo Carvalho, que fundou a startup com Júlio Bonella.



Os dois eram professores particulares, mas também usaram as experiências do mercado financeiro (Murilo) e do setor de energia (Júlio) para criar esse novo modelo de negócio. “Infelizmente, o Brasil não tem uma cultura de atendimento individualizado. Queremos mudar isso. Na Ásia, por exemplo, 95% dos estudantes têm aulas particulares. Nos EUA, esse percentual chega a 50%. Aqui, as pessoas associam aula particular a algo negativo. Algumas escolas entendem que não estão fazendo sua parte. E os pais acham que o problema está com seus filhos. Só que não é nada disso. Basta trabalhar o potencial de cada um individualmente”, acrescenta.



A LUMA conta com 150 professores que atendem alunos dos ensinos fundamental e médio, de forma individual e interativa. São planos mensais de aulas particulares, para que o aluno possa potencializar o que ele tem de melhor. “Muitas vezes um aluno acha, por exemplo, que nunca vai aprender matemática. Isso não existe! Nosso professor descobre como passar a matemática da forma que ele aprende e tudo deslancha”, conclui.



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