Temporada de balanços: conteúdo dá mais visibilidade a resultados

Conteúdo em A Gazeta destaca os resultados do Sicoob ES em um formato acessível Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta

A temporada de balanços, quando empresas apresentam seus relatórios contábeis exigidos por lei, está a pleno vapor e termina em abril, com o objetivo de mostrar a real situação financeira do negócio, seus bens, direitos e obrigações, para os sócios e acionistas. Mas, para além dessa publicidade legal, empresas têm investido em estratégias de comunicação, com diferentes formatos, para dar mais visibilidade, transparência e relevância a esses resultados.

conteúdo de marca, produzido pelo Estúdio Gazeta, publicado em A Gazeta e divulgado também nas redes sociais É o caso do Sicoob ES, que usou como estratégia a divulgação de seu balanço também no formato de, produzido pelopublicado em A Gazetae divulgado também nas redes sociais (leia aqui o conteúdo)

A iniciativa faz parte de um conjunto de estratégias da cooperativa financeira, com foco na transparência das informações para os associados e a sociedade em geral, como destaca a gerente de Inteligência Competitiva e Marketing do Sicoob ES, Carolina Bento Oliveira.

CREDIBILIDADE E ALCANCE

“Realizamos uma live para apresentar os resultados, mas era muito importante divulgar essas informações também para quem não estava na live, e usando outros formatos, para termos maior alcance, associado também à credibilidade de A Gazeta. O portal tem uma base muito grande de usuários, o que nos ajuda, não somente na disseminação desse conteúdo, mas também nas estratégias de SEO, ampliando nossa presença nas buscas orgânicas”, reforça Carolina.

Carolina Bento, gerente de Inteligência Competitiva e Marketing do Sicoob ES, fala sobre estratégia de divulgação do balanço da cooperativa financeira Crédito: Sicoob/Divulgação

Enquanto o balanço patrimonial traz informações mais técnicas, no conteúdo de marca esses dados podem ser traduzidos para o público de forma geral. “Conseguimos explicar melhor os impactos desses resultados, trazer falas dos dirigentes para reforçar esses marcos, e também é um espaço para falarmos das novidades, do que vem por aí. Ao mesmo tempo em que fazemos o balanço, trazemos as principais estratégias que serão trabalhadas para 2023, com uma perspectiva para o ano, novos produtos que serão lançados, entre outros”, acrescenta.

O uso das redes sociais, com uma linguagem direcionada, aproxima ainda mais o conteúdo de marca dos clientes e do público em geral.

O secretário-geral da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), Paulo Juffo, reforça que, além da obrigação legal, é uma iniciativa muito positiva a empresa tornar ainda mais acessível seu balanço financeiro.