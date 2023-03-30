Matéria do Globo Rural gera corrida por socol em site de vendas do Extrabom

O socol é um embutido feito do lombo do porco e tem Selo de Indicação Geográfica (IG). Crédito: Gabriel Lordello

Por volta das 9h30 da manhã do último domingo começou uma movimentação incomum no e-commerce do supermercado Extrabom. Uma busca desenfreada por um produto bem específico: o socol, um tipo de presunto cru de origem italiana. Pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco...

Para quem não conhece, a iguaria é um produto exclusivo do Espírito Santo, mais especificamente de Venda Nova do Imigrante, cidade que fica na região serrana do Estado. Trata-se de um embutido feito do lombo do porco que tem, inclusive, Selo de Indicação Geográfica (IG) e custa, em média, R$ 130 o quilo.

“Vocês ajudam a gente mesmo sem querer”, brincou o gerente de marketing e e-commerce do Grupo Coutinho, Yuri Fernandes, responsável pelas marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, durante encontro realizado ontem (29/03/23), na Rede Gazeta. Isso porque a corrida pelo produto se deu depois que uma matéria especial sobre o socol que foi ao ar no Globo Rural, no último domingo.

"Nosso e-commerce bombou de acesso. Teve gente de vários estados procurando o produto que é exclusivo do nosso Estado" Yuri Fernandes de Aguiar Corrêa - gerente de marketing e e-commerce do Grupo Coutinho

A origem da palavra socol vem de "ossocolo", que significa carne de pescoço, no dialeto italiano da região do Vêneto. Em terras brasileiras, no entanto, a palavra foi aportuguesada e virou "socol". E a mudança não foi só no nome. A iguaria passou a ser feita de outra parte do porco: do lombo, que tem uma carne mais leve e com menos gordura que o pescoço.

Com a inovação no DNA, o Grupo Coutinho foi o primeiro a ter um supermercado online no Espírito Santo, mas foi na pandemia que o e-commerce do Extrabom estourou. “Passamos a vender oito vezes mais nesse período”, explicou Luiz Coelho Coutinho, CEO do grupo que também participou do encontro, ao lado de Mario de Vargas Coutinho.

Clique aqui e confira a matéria especial sobre o socol que passou no Globo Rural.

Crédito: Unimed/divulgação