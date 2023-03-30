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Matéria do Globo Rural gera corrida por socol em site de vendas do Extrabom

Logo depois do programa, que foi ao ar no último domingo e falou da iguaria, que é um tipo de presunto cru de origem italiana, pessoas de todo o país começaram a busca pelo embutido exclusivo de Venda Nova do Imigrante

Publicado em 30 de Março de 2023 às 11:37

Públicado em 

30 mar 2023 às 11:37
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Socol produzido em Venda Nova do Imigrante
O socol é um embutido feito do lombo do porco e tem Selo de Indicação Geográfica (IG). Crédito: Gabriel Lordello
Por volta das 9h30 da manhã do último domingo começou uma movimentação incomum no e-commerce do supermercado Extrabom. Uma busca desenfreada por um produto bem específico: o socol, um tipo de presunto cru de origem italiana. Pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco...
Para quem não conhece, a iguaria é um produto exclusivo do Espírito Santo, mais especificamente de Venda Nova do Imigrante, cidade que fica na região serrana do Estado. Trata-se de um embutido feito do lombo do porco que tem, inclusive, Selo de Indicação Geográfica (IG) e custa, em média, R$ 130 o quilo.
“Vocês ajudam a gente mesmo sem querer”, brincou o gerente de marketing e e-commerce do Grupo Coutinho, Yuri Fernandes, responsável pelas marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, durante encontro realizado ontem (29/03/23), na Rede Gazeta. Isso porque a corrida pelo produto se deu depois que uma matéria especial sobre o socol que foi ao ar no Globo Rural, no último domingo.
"Nosso e-commerce bombou de acesso. Teve gente de vários estados procurando o produto que é exclusivo do nosso Estado"
Yuri Fernandes de Aguiar Corrêa - gerente de marketing e e-commerce do Grupo Coutinho
A origem da palavra socol vem de "ossocolo", que significa carne de pescoço, no dialeto italiano da região do Vêneto. Em terras brasileiras, no entanto, a palavra foi aportuguesada e virou "socol". E a mudança não foi só no nome. A iguaria passou a ser feita de outra parte do porco: do lombo, que tem uma carne mais leve e com menos gordura que o pescoço.
Com a inovação no DNA, o Grupo Coutinho foi o primeiro a ter um supermercado online no Espírito Santo, mas foi na pandemia que o e-commerce do Extrabom estourou. “Passamos a vender oito vezes mais nesse período”, explicou Luiz Coelho Coutinho, CEO do grupo que também participou do encontro, ao lado de Mario de Vargas Coutinho.
Clique aqui e confira a matéria especial sobre o socol que passou no Globo Rural.

Campanha da Unimed Vitória
Crédito: Unimed/divulgação

Campanha da Unimed exalta o jeito de ser de cada um

A Unimed Vitória acaba de lançar a websérie “Jeito de Ser”. Idealizada pelo gerente de comunicação da Unimed Vitória, Breno Arêas, a produção faz parte da campanha institucional da cooperativa em 2023, que visa mostrar como os hobbies e atividades de cada colaborador influenciam o seu modo de exercer a profissão. “Ser diferente é o que nos torna únicos. Vamos mostrar um pouco da rotina de cada colaborador dentro e fora do ambiente do trabalho, pois acreditamos que a individualidade agrega no desempenho das equipes”, disse Breno. A série vai ao ar todo mês, sempre com dois novos episódios, disponíveis no Youtube. 

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Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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