Banestes firma parceria com empresa suíça de seguros

Melhor loja do Estado no seguimento de material de construção. Esse foi o prêmio recebido pela Dalla Home Center na última quarta-feira (15/03/23), na Expo Revestir 2023, em São Paulo. O time da empresa sempre marca presença no evento, que é um dos maiores de pisos e revestimento do país, e comemorou a premiação, que homenageia os principais revendedores de revestimentos cerâmicos e louças sanitárias do Brasil e tem, como critérios de avaliação, a exposição dos produtos, a qualidade do atendimento ao consumidor no ponto de venda e a parceria com a indústria. Parabéns pra Dalla!