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Segurança

Banestes firma parceria com empresa suíça de seguros

Quinze empresas participaram da concorrência. O objetivo é potencializar os produtos de seguridade do Banestes e, com a ampliação da lista de produtos, aumentar a lucratividade do banco

Publicado em 17 de Março de 2023 às 17:07

Públicado em 

17 mar 2023 às 17:07
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

O Banestes é o único banco presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo.
O Banestes é o único banco presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Crédito: Banestes/Divulgação
O Banestes, banco do Estado do Espírito Santo, firmará neste sábado ( 18/03/2023 ) uma parceria comercial com uma seguradora com sede na Suiça. A  Zurich é uma seguradora multinacional e venceu o processo seletivo, que tem por objetivo fortalecer a atuação da Banestes Seguros e da Banestes Corretora no mercado. Ao todo, 15 empresas participaram da concorrência. O objetivo é potencializar os produtos de seguridade do Banestes e, com a ampliação da lista de produtos, aumentar a lucratividade do banco.
José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, afirma que banco vai agilizar liberação de recursos para empresários
José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes   Crédito: Ademir Ribeiro/Secom
"Estamos felizes em concretizarmos o acordo. Há uma diversidade de serviços a serem explorados na seguridade e firmar essa parceria acelera nosso processo de crescimento. O aumento nos resultados virá como consequência"
José Amarildo Casagrande, - Presidente do Banestes
O diretor comercial de parcerias da Seguradora Zurich, Sidemar Spricigo, explicou que, com essa a parceria, a companhia vislumbra ampliar a oferta dos seguros prestamista, habitacional, perda e roubo de cartão e transferências indevidas para 1,6 milhão de clientes, além de complementar limites técnicos e a oferta da Banestes Seguros em produtos como automóvel, residencial e empresarial.
“Acreditamos que a distribuição mais ampla e inclusiva fortalece a cultura do seguro e beneficia a população do Espírito Santo. Hoje, a Zurich soma mais de 25 alianças com instituições financeiras, principalmente bancos tradicionais e digitais, cooperativas e fintechs, e queremos seguir expandindo possibilidades de proteção para toda a sociedade brasileira”, ressaltou Spricigo.

Equipe Dalla Home Center que recebeu prêmio na Expo Revestir 2023
Equipe da Dalla Home Center que recebeu prêmio na Expo Revestir 2023, em São Paulo Crédito: Dalla/Divulgação

Dalla Home Center ganha prêmio de melhor loja do ES

Melhor loja do Estado no seguimento de material de construção. Esse foi o prêmio recebido pela Dalla Home Center na última quarta-feira (15/03/23), na Expo Revestir 2023, em São Paulo.  O time da empresa sempre marca presença no evento, que é um dos maiores de pisos e revestimento do país, e comemorou a premiação, que homenageia os principais revendedores de revestimentos cerâmicos e louças sanitárias do Brasil e tem, como critérios de avaliação, a exposição dos produtos, a qualidade do atendimento ao consumidor no ponto de venda e a parceria com a indústria. Parabéns pra Dalla!

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Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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