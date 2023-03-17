Banestes firma parceria com empresa suíça de seguros

O Banestes, banco do Estado do Espírito Santo, firmará neste sábado ( 18/03/2023 ) uma parceria comercial com uma seguradora com sede na Suiça. A Zurich é uma seguradora multinacional e venceu o processo seletivo, que tem por objetivo fortalecer a atuação da Banestes Seguros e da Banestes Corretora no mercado. Ao todo, 15 empresas participaram da concorrência. O objetivo é potencializar os produtos de seguridade do Banestes e, com a ampliação da lista de produtos, aumentar a lucratividade do banco.
O diretor comercial de parcerias da Seguradora Zurich, Sidemar Spricigo, explicou que, com essa a parceria, a companhia vislumbra ampliar a oferta dos seguros prestamista, habitacional, perda e roubo de cartão e transferências indevidas para 1,6 milhão de clientes, além de complementar limites técnicos e a oferta da Banestes Seguros em produtos como automóvel, residencial e empresarial.
“Acreditamos que a distribuição mais ampla e inclusiva fortalece a cultura do seguro e beneficia a população do Espírito Santo. Hoje, a Zurich soma mais de 25 alianças com instituições financeiras, principalmente bancos tradicionais e digitais, cooperativas e fintechs, e queremos seguir expandindo possibilidades de proteção para toda a sociedade brasileira”, ressaltou Spricigo.