Marcas investem em campanhas e ações para o Dia da Mulher

A influenciadora Silvia Braz, que também é embaixadora da marca, posa com o Q5 Sportback, um dos modelos escolhidos para a campanha Crédito: Audi/Divulgação

Audi lança campanha "Março Delas" para o mês da mulher com a embaixadora Silvia Braz

A Audi do Brasil lança nesta sexta-feira, 6 de março, a campanha em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, chamada Março Delas. Além da ação publicitária estrelada pela embaixadora e influenciadora Silvia Braz, que busca promover os modelos A4, Q3 e Q3 Sportback, os híbridos Q5 TFSIe e Q5 Sportback TFSIe e o elétrico RS e-tron GT, a campanha também conta com a ação “Faróis do Progresso”. Com a participação das colaboradoras Karine Fernandes, Carina Tcheon e a embaixadora Silvia Braz, a ação tem o objetivo de dar voz às mulheres.

“Para mim é uma honra ter a oportunidade de reforçar a representatividade feminina em uma marca como a Audi, que é referência no setor automotivo de luxo. Desde que iniciei minha trajetória como embaixadora da marca, reflito sobre a importância de exercer este papel de inspiração para diversas mulheres, incentivando-as a conquistarem espaços no setor automotivo. Fazer parte da campanha Março Delas é muito especial”, diz Silvia Braz.

A ação Faróis do Progresso, um braço da campanha Março Delas, busca dar voz às mulheres da Audi do Brasil. Entre as participantes da ação estão Silvia Braz, Karine Fernandes, responsável pela área de Recursos Humanos da Audi do Brasil e Carina Tcheon, Especialista de Produto e responsável pela Comissão Mulheres Audi, iniciativa que promove o protagonismo das mulheres no mercado automotivo, a partir de projetos voltados para o público externo e interno da Audi do Brasil.

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Destaque da campanha, as mulheres fazem parte de programas do governo que criam condições para a independência feminina Crédito: Danza/Divulgação

Campanha da Danza para o governo do Estado mostra que a mulher capixaba pode ser protagonista do que quiser

Está no ar uma campanha do Dia da Mulher criada pela Danza para o governo do Estado. As peças mostram personagens reais que exercem as mais diversas atividades profissionais, algumas ainda consideradas muito masculinas. O destaque vai para mulheres que fazem parte de programas do governo que criam condições para a independência feminina, como o Qualificar ES Mulher (capacitação profissional), o Núcleo Margaridas (combate à violência contra a mulher) e o Bolsa Atleta Mulheres (incentivo ao esporte). A criação da campanha contou com a participação de "danzarinas" de diversos setores da agência, contribuindo muito com suas visões sobre o tema. Além do filme, estão no ar spot e peças digitais.

Mês de empoderamento e autocuidado na Serra

Que o Dia da Mulher é todo dia, já sabemos. Mas é sempre bom parar para refletir sobre temas que fazem parte do cotidiano feminino. Na Serra, a prefeitura preparou um mês de atividades especiais, que vão de ações em terminais a iniciativas de parar o trânsito.

A semana começou com uma blitz educativa nas ruas realizada pelas agentes do Núcleo de Educação para o Trânsito, do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), que fizeram abordagem diferente com orientação e distribuição de brindes.

Na Serra, a prefeitura preparou um mês de atividades especiais em homenagem ao Dia da Mulher, que vão de ações em terminais a iniciativas de parar o trânsito Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Já quem passou pelo Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (8) foi abordado na ação “Conta Comigo”, realizada pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em que servidoras realizaram panfletagem e falaram sobre violência contra a mulher, empoderamento feminino e a importância do autocuidado. Nesta quinta e sexta (9 e 10), a iniciativa será no Shopping Montserrat.

As atividades vão até o final do mês, com palestras e rodas de conversa. No dia 17, por exemplo, tem a Mostra Literária: “Releitura das canções de Chico Buarque”, às 9h e às 14, em Central Carapina, e a Roda de Conversa “Violência Contra a Mulher, às 18h30, na Arena Jacaraípe.

“Devemos entender as políticas públicas como uma ação governamental. E a política da mulher deve ser transversal e perpassar todas as secretarias. Pensar na mulher na Saúde, na Educação, no Desenvolvimento Econômico, na Defesa Social, Assistência Social, todos os setores. Essas ações e homenagens realizadas por várias outras pastas confirmam o fato de que a mulher está em todo lugar. O dia 8 de março é o fruto de várias lutas pela igualdade de gênero, e trabalhamos para dar voz e garantir os direitos de ser mulher”, destaca Lilian Mota, secretária de Direitos Humanos e Cidadania e Políticas Públicas Para Mulheres.

Dia da Mulher na Serra

Funcionárias da Grand ganham café com bate-papo sobre sexualidade, autoestima e qualidade de vida

As funcionárias da Grand Construtora foram recebidas nesta quarta-feira (8) com um café da manhã caprichado acompanhado de um bate-papo descontraído com especialistas sobre “Sexualidade: autoestima e saúde” e “Qualidade de vida e trabalho”. Todas as colaboradoras foram convidadas para o evento, assim como seus parceiros, que se encontraram na área de vivência do Taj Home Resort.

A coordenadora de Recursos Humanos da Grand, Larissa Emerick, explicou que cada encontro é um momento de integração importante. “O Café das Mulheres é uma oportunidade para conhecer melhor e ter um diálogo aberto com nossas colaboradoras, de todas as áreas. Esse evento foi pensado com muito carinho, em cada detalhe, desde a escolha dos temas, do cardápio, até o mimo que será oferecido: o café Póde Mulheres, um café conilon com sabor de protagonismo feminino, resultado da produção de mais de 30 mulheres da região de Muqui, Sul do Estado”, conta.

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Evento das corretoras para o Dia da Mulher Crédito: Divulgação

Empreendedorismo feminino no mercado imobiliário em pauta

Também no Taj Home Resort, a empresária e CEO da Rede Mulheres de Negócios, Elayne Borel, participou de um encontro nesta quarta para inspirar mulheres a serem protagonistas da própria história. Foi um café da manhã mediado pela diretora de Relacionamento e Custumer Experience da Grand, Joana Barbosa, que vai discutir com outras corretoras sobre o empreendedorismo feminino no mercado imobiliário.

“Inovar em todos os sentidos está no nosso DNA e nossas corretoras são mulheres inspiradoras. Elas são as primeiras a comprar o nosso produto e compartilham de nossos valores e sonhos. Então, nesse encontro com as mulheres do ClubI, o nosso clube de benefícios e relacionamento com os corretores, celebramos essas mulheres e o espírito ousado e empreendedor de cada uma. É um momento único, para compartilhar experiências e nos estimular a surpreender sempre mais com a excelência do nosso trabalho”, observa Joana.

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Evento do Crea para o Dia a Mulher Crédito: Divulgação

Programa Mulher do Crea-ES promove workshops para engenheiras capixabas

Também neste dia 8 de março, o Programa Mulher do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), em parceria com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), promove, no Cerimonial Oasis, em Vitória, uma programação recheada de conhecimento para as mulheres na engenharia do ES.

“São palestras técnicas e momentos importantes destinados ao network. Entendemos que o Dia Internacional da Mulher é uma grande oportunidade para reconhecer a incrível contribuição delas no mundo e, assim, podemos homenageá-las”, destaca a coordenadora do programa, Mariana Mansk.

Alguns dos temas abordados na testa quarta são os desafios das mulheres na liderança nos canteiros de obras, empreendedorismo feminino e como aumentar as chances de recrutamento em processos seletivos.

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Kajory distribui pipoca e algodão-doce e discute assédio moral e sexual “Se você não é mulher, você é filha de uma”. Com esse tema, a Kajory celebrou o Dia da Mulher nesta quarta-feira (08/03) na sede da empresa. Pipoca e algodão-doce foram servidos para adoçar a manhã e discutir um tema extremamente importante: o assédio, seja ele moral ou sexual. “Nosso objetivo, com esse tema, é falar com todos, não só com o público feminino” explicou a Diretora de Marketing da organização, Joana Goástico. O evento foi aberto para todos os 150 funcionários, 80 homens e 70 mulheres.

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