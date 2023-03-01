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Ifes apresenta projeto “Cidade da Inovação” para jornalistas da Rede Gazeta

O novo espaço pretende ser uma plataforma aberta de difusão da inovação e do empreendedorismo no ecossistema capixaba

Públicado em 

01 mar 2023 às 18:51
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Reitoria do Ifes e time de inovação visitaram Rede Gazeta
A reitoria e o time de inovação do Ifes participaram de um almoço com diretores e jornalistas da Rede Crédito: Mariana Perini
Uma plataforma que promove e dinamiza soluções transformadoras com a sociedade para o desenvolvimento humano, econômico e sustentável. Assim será a Cidade da Inovação que funcionará nos antigos galpões do IBC, cedidos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) desde o mês de agosto de 2021.
A reitoria e o time de inovação do instituto apresentaram o mega projeto na última terça (28/02/23) para diretores e jornalistas da Rede Gazeta durante um almoço, realizado no Centro de Eventos e Treinamentos (CET) da rede de comunicação.
“Pensamos a Cidade da Inovação como um espaço democrático, aberto à sociedade, e voltado ao desenvolvimento do nosso Estado. Muito mais do que ser um espaço físico, o objetivo é ser uma plataforma que conecte as ideias à ação e o Ifes e nossos parceiros ao mundo”, explicou o reitor do Ifes, Jadir José Pela.
Até o momento foram realizadas somente atividades administrativas no local, mas em breve a Cidade da Inovação abrirá suas portas pela primeira vez para o público. “Começaremos com uma parceria com o Instituto Cultural Vale, que tem uma vasta experiência e vivência em entregar cultura para o estado do Espírito Santo”, acrescentou o reitor.
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem
A exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” será aberta ao público na próxima quarta (8/03/23), prometendo uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento. Com cerca de mil metros quadrados e nove áreas expositivas, a mostra poderá ser visitada gratuitamente, mediante agendamento no site www.museuvale.com.
O incentivo à arte deve ser apenas uma das iniciativas da Cidade da Inovação. A ideia é desenvolver projetos inovadores que articulam governo, indústria, academia e sociedade. A governança será feita por meio da participação de empresas, parceiros, sócios e stakeholders e a metodologia de gestão será baseada em tecnologias que favoreçam um ambiente gerador de ideias inovadora.
“Inovar está no DNA do Ifes. Faz parte de sua missão e de sua história, que é baseada em promover uma educação conectada com o contexto em que vivemos, trazendo o sonho e o conhecimento para melhorar a realidade. Com a estruturação da Cidade da Inovação, o Ifes abre novos caminhos nessa direção”, finalizou o reitor Jadir José Pela.

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Painel 3D da Javé chama a atenção de pedestres e motoristas em Vila Velha

Uma tartaruga marinha gigante nadando - além de outras imagens - têm chamado a atenção de pedestres e motoristas que passam pela Rua Major Nodge Ulisses de Oliveira, em Vila Velha. Trata-se do estande de vendas da construtora Javé. O diretor comercial, financeiro e jurídico da Javé, Diego Figueiredo Freire, explicou que a localização do ponto de vendas da construtora é estratégica, perto do Shopping Vila Velha. "A ideia do led foi da nossa equipe de marketing e está servindo de base para os nossos próprios anúncios. É algo chamativo e inovador, incomparável como a Javé gosta de se intitular.  É o primeiro led 3D em 'L' desse tamanho no país, pelo menos até o momento. E a repercussão tá muito bacana, várias crianças param pra olhar. Muitas empresas estão nos procurando, agências... Gostamos tanto que nossa ideia é não parar por aí".

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Confessionário BBB23: o novo ponto de encontro do Big Brother no ES

Dummie no Confessionário do BBB
O ambiente será totalmente instagramável e oferece ao visitante uma experiência real com diversos momentos do game Crédito: Igor Estrella
Atenção, preste muita atenção! Pelo segundo ano consecutivo, os capixabas poderão viver a experiência de estar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Uma ação de marketing envolvendo a TV Gazeta e o Shopping Vila Velha vai recriar um dos espaços mais importantes dentro do programa: o confessionário, que nesta edição está ainda mais moderno e futurista.
O ambiente, totalmente instagramável, oferece ao visitante uma experiência real com diversos momentos do game, como a formação do paredão (hora do voto e sua justificativa), a presença de dummies, além, claro, de registrar o momento e a experiência com fotos e vídeos.
O espaço também será palco para gravações do ‘Tô por Dentro’, programa diário sobre o reality show, exibido na TV Gazeta, comandado por Will Loyola. Assim, alguns programas serão diretamente apresentados do confessionário para todo o Espírito Santo.
"Temos uma expectativa muito grande com esse projeto, pois o confessionário do ano anterior foi um sucesso. Virou referência entre as afiliadas da Globo pela criatividade e engajamento que trouxe", adiantou o publicitário Philipe Ferreira, um dos idealizadores da ação.
Influenciadores e divulgadores do BBB também vão marcar presença no espaço. Outras ações promocionais como distribuição de brindes irão acontecer em datas específicas, além de encontros com personalidades e ex-participantes de edições anteriores.

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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