Ifes apresenta projeto “Cidade da Inovação” para jornalistas da Rede Gazeta

A reitoria e o time de inovação do Ifes participaram de um almoço com diretores e jornalistas da Rede Crédito: Mariana Perini

Uma plataforma que promove e dinamiza soluções transformadoras com a sociedade para o desenvolvimento humano, econômico e sustentável. Assim será a Cidade da Inovação que funcionará nos antigos galpões do IBC, cedidos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) desde o mês de agosto de 2021.

A reitoria e o time de inovação do instituto apresentaram o mega projeto na última terça (28/02/23) para diretores e jornalistas da Rede Gazeta durante um almoço, realizado no Centro de Eventos e Treinamentos (CET) da rede de comunicação.

“Pensamos a Cidade da Inovação como um espaço democrático, aberto à sociedade, e voltado ao desenvolvimento do nosso Estado. Muito mais do que ser um espaço físico, o objetivo é ser uma plataforma que conecte as ideias à ação e o Ifes e nossos parceiros ao mundo”, explicou o reitor do Ifes, Jadir José Pela.

Até o momento foram realizadas somente atividades administrativas no local, mas em breve a Cidade da Inovação abrirá suas portas pela primeira vez para o público. “Começaremos com uma parceria com o Instituto Cultural Vale, que tem uma vasta experiência e vivência em entregar cultura para o estado do Espírito Santo”, acrescentou o reitor.

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem

A exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” será aberta ao público na próxima quarta (8/03/23), prometendo uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento. Com cerca de mil metros quadrados e nove áreas expositivas, a mostra poderá ser visitada gratuitamente, mediante agendamento no site www.museuvale.com.

O incentivo à arte deve ser apenas uma das iniciativas da Cidade da Inovação. A ideia é desenvolver projetos inovadores que articulam governo, indústria, academia e sociedade. A governança será feita por meio da participação de empresas, parceiros, sócios e stakeholders e a metodologia de gestão será baseada em tecnologias que favoreçam um ambiente gerador de ideias inovadora.

“Inovar está no DNA do Ifes. Faz parte de sua missão e de sua história, que é baseada em promover uma educação conectada com o contexto em que vivemos, trazendo o sonho e o conhecimento para melhorar a realidade. Com a estruturação da Cidade da Inovação, o Ifes abre novos caminhos nessa direção”, finalizou o reitor Jadir José Pela.

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Painel 3D da Javé chama a atenção de pedestres e motoristas em Vila Velha Uma tartaruga marinha gigante nadando - além de outras imagens - têm chamado a atenção de pedestres e motoristas que passam pela Rua Major Nodge Ulisses de Oliveira, em Vila Velha. Trata-se do estande de vendas da construtora Javé. O diretor comercial, financeiro e jurídico da Javé, Diego Figueiredo Freire, explicou que a localização do ponto de vendas da construtora é estratégica, perto do Shopping Vila Velha. "A ideia do led foi da nossa equipe de marketing e está servindo de base para os nossos próprios anúncios. É algo chamativo e inovador, incomparável como a Javé gosta de se intitular. É o primeiro led 3D em 'L' desse tamanho no país, pelo menos até o momento. E a repercussão tá muito bacana, várias crianças param pra olhar. Muitas empresas estão nos procurando, agências... Gostamos tanto que nossa ideia é não parar por aí". Publicidade em movimento

Confessionário BBB23: o novo ponto de encontro do Big Brother no ES

O ambiente será totalmente instagramável e oferece ao visitante uma experiência real com diversos momentos do game Crédito: Igor Estrella

Atenção, preste muita atenção! Pelo segundo ano consecutivo, os capixabas poderão viver a experiência de estar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Uma ação de marketing envolvendo a TV Gazeta e o Shopping Vila Velha vai recriar um dos espaços mais importantes dentro do programa: o confessionário, que nesta edição está ainda mais moderno e futurista.

O ambiente, totalmente instagramável, oferece ao visitante uma experiência real com diversos momentos do game, como a formação do paredão (hora do voto e sua justificativa), a presença de dummies, além, claro, de registrar o momento e a experiência com fotos e vídeos.

O espaço também será palco para gravações do ‘Tô por Dentro’, programa diário sobre o reality show, exibido na TV Gazeta, comandado por Will Loyola. Assim, alguns programas serão diretamente apresentados do confessionário para todo o Espírito Santo.

"Temos uma expectativa muito grande com esse projeto, pois o confessionário do ano anterior foi um sucesso. Virou referência entre as afiliadas da Globo pela criatividade e engajamento que trouxe", adiantou o publicitário Philipe Ferreira, um dos idealizadores da ação.