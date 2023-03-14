Capixabas participam do SXSW 2023 no Texas

O ceo da Wis, Léo Carrareto; o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas; o diretor de Tecnologia e Operações da Rede Gazeta, Gabriel Moura; e Marcelo Braga, da Liga de Marketing, foram conferir as novidades e tendências apresentadas no festival Crédito: divulgação

Um dos maiores festivais de inovação, tecnologia, inovação e cultura do mundo, o SXSW 2023 começou na última sexta ( 10/03/23) em Austin, no Texas. Nomes de peso do mercado brasileiro compõem a maior delegação internacional do evento com cerca de dois mil participantes. Vários capixabas estão entre eles, como os diretores de Mercado e de Tecnologia e Operações da Rede Gazeta, Márcio Chagas e Gabriel Moura, além do ceo da Wis, Léo Carrareto, e de Marcelo Braga, da Liga de Marketing.

“Participar do South by Southwest é se conectar com pessoas, marcas e assuntos emergentes envolvendo várias áreas do conhecimento: ciência, tecnologia, inovação, arte, mídia, negócios, sociedade, … além de vivenciar várias experiências em ativações inovadoras, feiras, exposições, lançamentos de filmes e músicas. É também notória a importância do SXSW na criação e discussão de novas direções para as inovações tecnológicas globais. Grande oportunidade!”, disse Márcio Chagas, que viajou em busca dessas novas direções e de como aplicá-las na prática para o crescimento da Rede Gazeta e para o desenvolvimento do Espírito Santo, um dos propósitos da organização.

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta Crédito: divulgação

" É notória a importância do SXSW na criação e discussão de novas direções para as inovações tecnológicas globais. Grande oportunidade!" Márcio Chagas - diretor de Mercado

A Inteligência Artificial - e como ela vai impactar a comunicação e as relações - é um dos principais temas do evento deste ano. O ChatGPT é exempo disso e virou um fenômeno, atraindo milhões de usuários logo após seu lançamento, mas há temas para todos os gostos discutidos em palestras simultâneas. A programação é intensa e, além de palestras, há workshops, ações de marcas, premieres de filmes e séries e lançamento de livros.

Gerando reflexões

Pedro Torres, líder global de comunicação e marca da Gerdau, e Edu Lyra, da ONG Gerando Falcões, responsável por uma das palestras mais impactantes da segunda-feira Crédito: divulgação

Pedro Torres, líder global de comunicação e marca da Gerdau, empresa produtora de aço, que é capixaba de coração, também esteve no SXSW e fez bonito. A Gerdau foi patrocinadora de um painel com Edu Lyra, da ONG Gerando Falcões , sobre os desafios da habitação em condição de vulnerabilidade social, uma das palestras mais potentes da última segunda-feira (13/03). O evento vai até domingo (19/03).

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O Dia do Consumidor é comemorado amanhã (15/03) Crédito: Shutterstock