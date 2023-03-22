PetParker é o novo espaço de publicidade com propósito no ES

A golden retriever Nala já usou a casinha enquanto sua tutora fazia as compras na padaria Monte Líbano, Praia do Canto Crédito: Divulgação

Uma casinha “inteligente” pra você deixar seu pet enquanto está na padaria, no supermercado ou em qualquer outro estabelecimento comercial virou uma opção inovadora para as empresas deixarem suas marcas. Esse novo espaço, onde os cães ficam em segurança enquanto seus tutores fazem compras, é fruto de uma parceria entre a startup paulistana PetParker e o setor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, e chegou recentemente no Estado.

O proprietário do negócio paga uma mensalidade para usar a casinha ou consegue uma empresa que patrocine a instalação do equipamento. A porta do compartimento é aberta somente por aplicativo e pela pessoa que acionou o serviço. Dentro da casinha, que atende cães de todos os portes, tem câmera, ventilação e controle da temperatura. E no caso de faltar bateria no celular do tutor, o proprietário do estabelecimento tem a chave para liberar o animal.

Georges Ebel, fundador da PetParker: "Vitória foi a segunda cidade que lançamos nossa operação" Crédito: PetParker/divulgação

O modelo foi desenvolvido pelo engenheiro mecânico paulistano Georges Ebel, que teve a ideia depois que encontrou seus dois cães soltos enquanto fazia compras em um supermercado, em São Paulo. Um estava correndo dentro do estabelecimento e o outro caminhando na rua. O objetivo, claro, é a segurança do pet, mas a casinha acabou gerando novos negócios que trazem valores para as marcas, como a publicidade, por exemplo.

"A PetParker é uma empresa de micromobilidade que está tornando o convívio das pessoas e pets com as cidades mais sustentável e agradável. Tivemos um crescimento de 300% em 2022 e planejamos triplicar de tamanho também em 2023. Começamos em São Paulo e Vitória foi a segunda cidade que lançamos nossa operação" Georges Ebel, - fundador da PetParker

Ebel explicou que neste primeiro semestre a PetParker está crescendo para Goiânia e vai iniciar a primeira operação no Nordeste. Como na maioria das casas os pets se tornaram membros da família - e isso é uma tendência global! - a startup também lançará operação no Canadá em junho. "Somos pioneiros no desenvolvimento dessa categoria, e queremos aproveitar essa oportunidade de levar tecnologia brasileira para o resto do mundo. O mercado está atento em oferecer uma melhor experiência de compra aos seus consumidores. E essa conexão e presença em pontos de venda com grande circulação suporta um dos pilares do nosso modelo de negócio, que é dar a oportunidade de grandes marcas patrocinarem o serviço", explicou ele.

Diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg: "Publicidade com propósito é super-relevante" Crédito: Caroline Mauri/Rede Gazeta

O Diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, responsável pela parceria com a startup paulistana, chamou a atenção para outro benefício do uso de publicidade na PetParker: o propósito. "A publicidade com propósito é super-relevante hoje. Uma empresa que deixa sua marca nessas casinhas inteligentes mostra que se preocupa, primeiramente, com a segurança dos animais, mas também com a proposta de valor para o usuário, como a mobilidade e a conveniência, já que o tutor fica mais tranquilo para fazer suas compras", ressaltou Dudu.

Maria Luiza Guimarães Borges, da área de inovação e novos negócios da Rede Gazeta, está a frente das instalações das casinhas Crédito: divulgação

Não à toa, uma pesquisa feita nos estabelecimentos parceiros registram um aumento de cerca de 30% no faturamento das lojas que têm a PetParker na entrada. Maria Luiza Guimarães Borges, da área de inovação e novos negócios da Rede Gazeta, que está a frente das instalações das casinhas, explicou que a recepção nas ruas está sendo muito positiva.

"Os proprietários dos estabelecimentos estão gostando porque muitos consumidores deixam de entrar nas lojas porque estão passeando com seus pets. Da mesma forma que quem tem pet fica com medo de deixar seu mascote amarrado por correr o risco de ele se soltar ou ser roubado. Na casinha o tutor sabe que seu cachorro está seguro. É bom pra todo mundo", acrescentou.

Ousadia

A Grand Construtora colocou sua marca nas casinhas inteligentes do Shopping MontSerrat, na Serra Crédito: Divulgação

A Grand foi uma das empresas que apostaram na publicidade out of home (ooh). A marca da construtora está em três casinhas instaladas no Shopping MontSerrat, na Serra, ao lado de um frase que representa bem não só esse novo espaço publicitário como o DNA da própria empresa: pra quem ousa pensar diferente.

Joana Barbosa, diretora de relacionamento da Grand Crédito: divulgação

"A Grand está sempre preocupada em entregar soluções, não só para nossos clientes, mas para toda a sociedade. As pet cases são uma alternativa inovadora, que traz conforto e segurança para os animais e praticidade para os seus tutores. E tudo isso sem nenhum custo. Uma gentileza da Grand, que sempre ousa fazer diferente" Joana Barbosa - diretora de relacionamento da Grand

Davi Wescley, gerente geral da área de Mercado da Rede Gazeta Crédito: divulgação

O gerente geral da área de Mercado da Rede Gazeta, Davi Wescley, explicou que a receptividade do mercado tem sido muito boa. "Além de ser novidade, esse novo tipo de espaço publicitário tem dois diferenciais importantes: a inovação e a segurança. Isso faz com que as pessoas se encantem", avaliou.

A executiva de grandes contas, Fernanda Gomes: "É bom pra todo mundo" Crédito: divulgação

Fernanda Gomes, gerente de grandes contas da área de Mercado da Rede Gazeta, vendeu o espaço publicitário na PetParker para vários de seus clientes. "É um serviço inovador que veio pra ficar. Uma nova forma de se comunicar, pois possibilita que as empresas atrelem suas marcas a um serviço que gera experiência ao usuário", declarou.

Para ela, os benefícios são muitos e para todos os envolvidos: "Os apaixonados por pet ganham mobilidade e conforto, os apaixonados por publicidade ganham inovação e criatividade, e os anunciantes agregam propósito para suas marcas", enumerou.

PetParker com a marca da VP Solar Engenharia na unidade do Extrabom de Itapuã, em Vila Velha. Crédito: Divulgação

A padaria Monte Líbano, na Praia do Canto, foi a primeira a testar a novidade. Quando foi instalada a casinha não tinha marca nenhuma, mas hoje ela conta uma plotagem da VP Solar Engenharia, empresa que também está nas unidades do supermercado Extrabom, de Itapuã, em Vila Velha, e da farmácia Santa Lúcia Prime, na Praia do Canto, em Vitória. Além disso, vários outros estabelecimentos e marcas estão interessados nas casinhas inteligentes para pets. O Shopping Vila Velha, o supermercado TopMais e a sede da Rede Gazeta também têm unidades.