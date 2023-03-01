Resultado do Sicoob ES alcança o recorde de R$ 873 milhões

Em comparação com o ano de 2021, o Sicoob teve um aumento de 49,6% em suas operações em 2022 Crédito: Sicoob/Divulgação

As operações realizadas pelo Sicoob ES em 2022 geraram um resultado de R$ 873 milhões. Em comparação com o ano anterior, houve um aumento de 49,6%, o que representa um incremento de mais de R$ 289 milhões em 12 meses.

O avanço do resultado superou as projeções da instituição. “Esse crescimento reflete o trabalho com foco no aprimoramento da gestão e na melhoria de processos. Mesmo com a abertura de novos pontos de atendimento, registramos a redução de 4 pontos percentuais no índice de eficiência, alcançando a marca de 29,50%”, afirma Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES. Dessa forma, de acordo com o dirigente, foi possível expandir e gerar mais valor agregado para os associados e a sociedade em geral.

Segundo Bernadina, o resultado é o maior já registrado pela instituição. Do montante, mais de R$ 400 milhões retornarão aos associados. O volume considera os R$ 154,5 milhões distribuídos no dia 30 de dezembro, sob a forma de remuneração sobre o capital, e mais de R$ 246 milhões que serão colocados à disposição dos cooperados após o período de prestação de contas, em abril. O valor restante é destinado aos fundos e reservas legais e estatutárias que garantem a sustentabilidade das cooperativas.

Nailson Dalla Bernadina: "Todos os resultados são compartilhados e contribuem para o desenvolvimento econômico local" Crédito: Sicoob ES/Divulgação

“Nos últimos cinco anos, o montante distribuído aos cooperados passou de R$ 1 bilhão. Esse indicador mostra na prática o retorno financeiro proporcionado pelo cooperativismo. Todos os resultados são compartilhados e contribuem para o desenvolvimento econômico local”, afirma o diretor-executivo.

Os ativos alcançaram a marca de R$ 16,3 bilhões em 2022, uma elevação de 30,4% comparado ao ano anterior. O patrimônio líquido passou para R$ 3,4 bilhões, crescimento de 28%. Os depósitos totais realizados na instituição cooperativa superaram R$ 9,4 bilhões e registraram um crescimento de 20,4%.

Na área de atuação do Sicoob no Espírito Santo, a participação de mercado superou 18%. Além disso, as cooperativas vinculadas ao Sicoob ES são líderes na liberação de crédito em 24 municípios, dos 109 onde estão presentes.

Receita de serviços

Também contribuiu para o resultado recorde a evolução com a receita de prestação de serviços, que aumentou 12,3%, superando o total de R$ 321 milhões no encerramento de 2022.

Nailson Dalla Bernadina destaca que 2022 se mostrou desafiador em vários aspectos, mas que também apresentou oportunidades e sinais de retomada do crescimento da economia nacional. “Nós registramos indicadores surpreendentes em todos os trimestres do ano passado, o que atesta a solidez e a confiança dos associados na instituição e nos direciona para os próximos passos”, afirma.

Crédito

A carteira de crédito ultrapassou os R$ 10,4 bilhões, o que representa um crescimento de 33,6% em relação a 2021. O valor agrupa todo o montante emprestado pelo Sicoob por meio de empréstimos, financiamentos, operações de crédito rural e descontos de recebíveis.

O destaque da carteira de crédito foram as operações de crédito rural, que superaram R$ 1,5 bilhão, registrando um crescimento de 70% em relação a 2021. Do montante liberado, 54% foram destinados a pequenos e médios produtores.

Na linha Faça Acontecer, até o final de 2022, foram liberados mais de R$ 90 milhões para os estudantes Crédito: Shutterstock

Já os associados prejudicados por eventos como fortes chuvas, puderam contar com a linha de crédito Recomeçar, que liberou cerca de R$ 11,2 milhões em 651 operações. Na área de crédito estudantil, foi reformulada a linha Faça Acontecer, permitindo melhor experiência dos alunos. Foram liberados mais de R$ 90 milhões para os estudantes, até o final de 2022.

“Em 2022, disponibilizamos mais uma parcela do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Com o repasse de mais de R$ 600 milhões, atendemos 8.121 contratos. Mais de 20 mil associados foram contemplados desde o lançamento do programa pelo Governo Federal”, explica Nailson Dalla Bernadina.

A linha de crédito Recomeçar, destinada aos associados prejudicados por eventos como fortes chuvas, liberou cerca de R$ 11,2 milhões em 651 operações Crédito: Shutterstock

Os números foram divulgados nesta terça-feira (28), em transmissão ao vivo para cooperados, imprensa e sociedade em geral.

Classificação de risco

Em 2022, a agência de classificação de risco Fitch Ratings, uma das maiores do mundo, elevou as notas que indicam a solidez das cooperativas financeiras que compõem o sistema regional do Espírito Santo. O Sicoob ES passou a contar com a classificação AA-(bra), em longo prazo, e com a nota F1+, em curto prazo. A nova classificação indica alto grau de investimento, o que significa a confiança perante o mercado e contribui para a geração de novos negócios e investimentos.

De acordo com a 26ª edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, o Sicoob ES é a melhor empresa de serviços financeiros e seguros e um dos maiores grupos empresariais do ES, com sete cooperativas integradas: Sicoob Norte, Sicoob Leste Capixaba, Sicoob Coopermais, Sicoob Sul-Serrrano, Sicoob Sul, Sicoob Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.

A instituição também registra significativa atuação na área de responsabilidade social, com ações que impactaram de forma positiva mais de 700 mil pessoas, em 2022. Os projetos desenvolvidos e apoiados pelo Sicoob são divididos em seis eixos: Cooperativismo e Empreendedorismo, Desenvolvimento Sustentável, Cidadania Financeira, Saúde, Ações Socioambientais e Educação. (Veja texto sobre este tema no final do arquivo).

Novas soluções tornam a experiência do cooperado mais completa

O Sicoob ES está investindo de forma contínua em novos produtos e serviços com o objetivo de melhorar a experiência do cooperado. Com isso, a cooperativa pretende concentrar na instituição toda a movimentação financeira das pessoas e empresas associadas, o que propicia crescimento conjunto e ganho de competitividade.

Em 2022, o Sicoob aprimorou o processo de abertura de contas digitais, proporcionando mais agilidade para a associação e obtenção de limites de cartão Crédito: Shutterstock

Em 2022, as novas soluções incluíram o seguro para celular, seguro para transações, pix via boleto e Sicoob Tag, que permite o pagamento de pedágios e estacionamentos de forma automática. Além disso, os cartões de benefícios pré-pagos (vale-alimentação, gastos corporativos e ações de reconhecimento), tiveram um crescimento de 104% no número de empresas usuárias e de 43,2% no volume de carga nos cartões.

A instituição ainda aprimorou o processo de abertura de contas digitais, proporcionando mais agilidade para a associação e obtenção de limites de cartão. Além disso, as operações gratuitas de pix para pessoa jurídica foram liberadas até dezembro de 2023.

Open Finance

Para ampliar o ingresso no Open Finance, foi criado o portal de integração de APIs com o Sicoob, possibilitando às empresas a automação de seus processos financeiros, como conciliação bancária com a API de extrato, emissão e validação de pagamentos via boletos e Pix. Para ofertar melhores condições comerciais para o associado, o Sicoob disponibilizou em seu aplicativo o compartilhamento de dados de outras instituições financeiras. O app do Sicoob também passou a contar com o agregador financeiro, possibilitando ao associado a visualização de saldos de outras instituições financeiras.

Novos produtos e serviços

Os lançamentos para 2023 incluem um programa de benefícios, com a oferta de vantagens como TAG de pedágio e estacionamento sem custo de mensalidade ou desconto de 20% no plano de telefonia da cooperativa Ciclos, parceira do Sicoob ES. Durante o ano, novos benefícios serão disponibilizados aos cooperados que possuem um pacote de serviço na cooperativa.

Para ampliar a fidelidade e estimular o uso dos cartões Sicoobcard, a instituição zerou a taxa de anuidade dos cartões Gold e Platinum. Também têm isenção os cartões Mastercard Black dos associados com aplicações (RDC/LCA/LCI/conta capital) com valor igual ou superior a R$ 50 mil.

A partir do segundo semestre de 2023, os empreendedores vão contar com consultoria contínua para a obtenção de microcrédito. O Sicoob ES vai expandir a sua atuação com o microcrédito, prestando orientações e acompanhando os pequenos negócios dos associados.

Convênio com o governo estadual

A partir desta quarta-feira (1º), será disponibilizado o crédito consignado para os associados que são funcionários públicos do Estado do ES. Hoje, já têm acesso a essa modalidade os funcionários de empresas privadas que possuem convênio com o Sicoob, servidores e pensionistas do INSS e funcionários públicos federais.

Segundo o superintendente de operações e negócios, Alecsandro Casassi, “a parceria com o governo mostra seu apoio ao desenvolvimento do cooperativismo no Estado, bem como, proporcionará ao funcionalismo público estadual conhecer um pouco do trabalho que realizamos. Temos certeza de que todos sairão ganhando nesta parceria, em especial a sociedade capixaba”.

Alecsandro Casassi: "Temos certeza de que todos sairão ganhando nesta parceria com o governo do ES, em especial a sociedade capixaba" Crédito: Sicoob-Divulgação

O desenvolvimento e melhoria das soluções tecnológicas do Sicoob serão estimulados por meio de um aporte na ordem de R$ 900 milhões. Segundo Marco Aurelio Almada, CEO do Centro Cooperativo Sicoob, esse aporte vai proporcionar o crescimento do Sistema em nível nacional. “Hoje, nós contamos com R$ 238 bilhões em ativos totais, carteira de R$ 147 bilhões e mais de 4,3 mil agências em todo o país, e seguimos para continuar ocupando lacunas que surgem no arranjo do sistema financeiro”, completa o executivo.

Uma das oportunidades, segundo Almada, é a ampliação do atendimento físico e digital em cidades com menos de 100 mil habitantes que anteriormente eram atendidas por instituições públicas.

Expansão: além do ES, RJ e BA, Sicoob ES passa a atuar em SP

Prestes a completar 35 anos de atuação no Espírito Santo em setembro próximo, o Sicoob ES hoje está presente nas principais regiões do Estado. As cooperativas do sistema regional também atuam no Rio de Janeiro, em quatro cidades da Bahia, incluindo Salvador, e está iniciando as operações em São José dos Campos (SP).

A instituição inaugurou 15 novas agências ano passado. No Espírito Santo, os novos pontos de atendimento estão em Cariacica (Campo Grande e Cariacica Sede) e Santa Maria de Jetibá (Alto Rio Possmoser). Cinco cidades do Rio de Janeiro passaram a ser atendidas, entre elas a capital. As demais são Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Paracambi e Nova Iguaçu.

Bento Venturim: "Atualmente, mais de 600 mil pessoas e empresas integram nosso quadro social" Crédito: Joacir Azeredo/Sicoob ES/Divulgação

Na cidade do Rio de Janeiro, o Sicoob ES abriu agências nos bairros Botafogo, Ipanema e Copacabana. A instituição também inaugurou instalações para atender o público em três municípios baianos: Salvador, Itabuna e Santa Luzia.

Em 2023, já foram abertas novas agências em Mantenópolis (ES), Vitória (ES), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

“Somos uma das principais instituições financeiras do país e, com a expansão física e digital, buscamos ampliar nossa competitividade, participação de mercado e oportunidades de negócios”, destaca o presidente do Sicoob ES, Bento Venturim.

O dirigente ainda ressalta o impacto social por meio da geração de empregos, estímulo da economia nas regiões e ações sociais de integração com as comunidades. “Em 2022, abrimos mais de 260 novos postos de trabalho, e nosso quadro de colaboradores cresceu 13,9%”, ressalta Venturim.

Cooperados

“A base de cooperados também evoluiu de forma expressiva. Atualmente, mais de 600 mil pessoas e empresas integram nosso quadro social”, destaca Venturim. O Sicoob ES registrou um crescimento superior a 23,2% no número de associados em 2022, encerrando o ano com mais de 622 mil associados.

No período, mais de 117 mil pessoas e empresas se associaram às cooperativas do sistema Sicoob ES, uma média de 9,7 mil associações por mês. Em todo o país, o Sicoob ultrapassou, no início de 2023, a marca de 7 milhões de cooperados.

Novas agências abertas em 2022

Em todo o país, o Sicoob ultrapassou, no início de 2023, a marca de 7 milhões de cooperados Crédito: Sicoob/Divulgação

ES

Cariacica: Campo Grande e Cariacica Sede



Santa Maria de Jetibá: Alto Rio Possmoser



RJ

Cachoeiras de Macacu



Guapimirim



Paracambi



Nova Iguaçu



Rio de Janeiro capital: Botafogo, Ipanema e Copacabana



BA

Salvador: Itapuã e Brotas



Itabuna



Santa Luzia



Mais de R$ 6 milhões investidos em ações de responsabilidade social

Sicoob expande e abre novas agências no país Crédito: Sicoob/Divulgação

As iniciativas do Sicoob ES voltadas à responsabilidade social envolveram cerca de 700 mil pessoas de forma direta, em 2022. O investimento com este fim superou os R$ 6 milhões, direcionados a projetos divididos em seis eixos: Cooperativismo e Empreendedorismo, Desenvolvimento Sustentável, Cidadania Financeira, Saúde, Ações Socioambientais e Educação.

Na comparação com o ano anterior, o aporte aumentou cerca de 20%, o que propiciou a ampliação do número de pessoas atendidas e de ações desenvolvidas e apoiadas pelo Sicoob, segundo a superintendente de pessoas e responsabilidade social do Sicoob ES, Sandra Kwak.

Transformação positiva

“O ano de 2022 foi muito significativo em nossa atuação social. De forma integrada ao Instituto Sicoob, pudemos realizar com plenitude os projetos que estavam limitados anteriormente por conta da pandemia. Esse esforço foi essencial para abranger 200 mil pessoas a mais do que a comunidade atendida em 2021. São diversas pessoas e famílias que participam da transformação positiva que o cooperativismo proporciona à sociedade”, enfatiza.

A superintendente ainda afirma que o trabalho social concretiza o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. “Dessa forma, atuamos para o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento sustentável das localidades em que estamos inseridos”, explica Kwak.

Crianças engajadas no cooperativismo

No eixo Cooperativismo e Empreendedorismo, foram realizados sete projetos, nos Estados do ES, RJ e BA. As 376 instituições apoiadas atenderam cerca de 61 mil pessoas, aplicando R$ 500 mil. Este eixo abrange atividades como concurso de redação, desenhos e textos, além das cooperativas formadas por estudantes.

Por meio do projeto Cooperativas Mirins, crianças e adolescentes desenvolvem competências e conhecimentos para se tornarem participativos e empreendedores. São realizadas atividades como produção de sabonete líquido, biscoitos e palha italiana em empresas cooperativas constituídas e gerenciadas por elas mesmas, com a orientação de seus professores. Atualmente, são três as cooperativas mirins: Coopemcel, Cooperjetibá e Coop-União.

“Ser um cooperado é muito especial, pois a gente aprende muitas coisas, dentre elas como cooperar e como participar de uma cooperativa. Também estamos aprendendo a ter responsabilidade, como os adultos”, destacou o aluno Pedro Lopes, que preside a Coopemcel.

Já no eixo Desenvolvimento Sustentável, destacam-se os resultados conquistados no Dia de Cooperar: 150 toneladas de doações em alimentos, que chegaram às mesas de mais de 32 mil pessoas. Além disso, por meio do 4º edital de projetos sociais, o Sicoob ES apoiou 100 instituições com R$ 2,7 milhões. Os recursos foram direcionados a projetos desenvolvidos por entidades reconhecidas nas comunidades e que impactam 126 mil pessoas.

O Dia de Campo é outro projeto que conta com o apoio da cooperativa. Produtores rurais participam de eventos em que recebem informações e orientações para produzir de forma sustentável, de acordo com as técnicas mais modernas para ampliar a eficiência e a produtividade.

“Eles orientam a gente a como produzir melhor, como adubar e como cuidar melhor da propriedade. O produtor rural depende muito desses conhecimentos”, destaca o fazendeiro Valdeci Fernandes, um dos 1.321 participantes do projeto em 2022.

O eixo Ações Socioambientais agrupou 12 projetos, como a recuperação de nascentes. Essas ações interferem de forma benéfica na vida de 25 mil pessoas. Na área de Cidadania Financeira, os projetos incluem o ensino de educação financeira nas escolas por meio de teatro e palestras, integrando mais de 18 mil participantes.

Combate ao câncer

Por meio do projeto Prevenir, foram realizadas gratuitamente cerca de 12 mil mamografias em 2022, em 80 municípios, e quase 7 mil exames de detecção do câncer de próstata, em 39 cidades. O eixo Saúde ainda abraça o Programa de Assistência Dermatológica (PAD), projeto apoiado pelo Sicoob por meio do qual 2,3 mil pessoas foram atendidas.

Na área da Educação, o Sicoob contribui para o desenvolvimento do ensino integral em sete escolas públicas municipais e 76 estaduais. Os recursos investidos estão auxiliando na formação acadêmica e de vida de aproximadamente 60 mil estudantes.

Participação ativa no voluntariado

Por meio do programa Voluntário Transformador, 877 colaboradores do Sicoob ES trabalharam nos projetos da instituição nos seis eixos, em 2022. Eles atuam por meio da realização de cursos e palestras, arrecadações, organização de atividades, entre outros.

A gerente de relacionamento Dyana Martins, de Guarapari, foi uma das colaboradoras engajadas de forma voluntária. Junto com colegas, ela fez palestras sobre educação financeira para alunos do Instituto Federal.

“Poder ajudar as pessoas com esse tema de educação financeira contribuiu muito no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Fiquei muito feliz por ver os estudantes interessados e dispostos a aplicarem o que aprenderam. Para mim, foi muito gratificante saber que de fato o que nós falamos vai somar a eles e suas famílias”, pontua.

Transformação social em longo prazo

Nos últimos cinco anos, foram mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas pelas ações sociais desenvolvidas e apoiadas pelo Sicoob ES. O montante direcionado a esses projetos ultrapassou os R$ 13 milhões.

Os resultados e informações apresentadas referem-se ao balanço combinado das cooperativas integrantes do Sistema Sicoob ES.

Sobre o Sicoob

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 620 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.

Os associados, que são donos da cooperativa, são atendidos com serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos on-line.

Em nível nacional, o Sicoob, que está presente em todos os Estados e no Distrito Federal, tem cerca de 7 milhões de cooperados, e é a única instituição financeira presente em mais de 386 municípios.

O conglomerado é formado por 343 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.