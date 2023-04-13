Livro de capixaba está na lista dos mais vendidos do "Oscar dos livreiros"

Cláudio Rabelo, professor de Publicidade e Propaganda da Ufes e autor do livro A Estratégia do Cafezinho: "É inacreditável!" Crédito: divulgação

14º lugar na lista dos mais vendidos da categoria "Negócio" do PublishNews, espécie de Oscar do mercado livreiro do Brasil, na frente de autores do naipe de Simon Sinek e Seth Godin.

O responsável por tal feito é o livro "A Estratégia do Cafezinho, Como Transformar Produtos em Marcas Imbatíveis", ou melhor, seu autor, o capixaba Cláudio Rabelo, professor de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

"Estou numa descarga de adrenalina. Estou realmente muito feliz", declarou o professor, ainda extasiado.

Não é pra menos. O PublishNews faz um compilado semanal, em todas as livrarias do país, dos títulos mais vendidos, sejam eles nacionais ou internacionais.

Na lista, o livro de Cláudio ficou na frente de obras de autores internacionais consagrados Crédito: divulgação

"Foi incrível porque no meu livro eu falo sobre o Simon Sinek e autores que ficaram depois do meu. Vendeu nessa semana praticamente o mesmo tanto que o Thiago Nigro, mais que o Seth Godin. Poucos autores brasileiros conseguem isso." Cláudio Rabelo - professor de Publicidade e Propaganda da Ufes

Qual o segredo de tanto sucesso? O professor capixaba acredita que foram alguns fatores. O primeiro deles, o endosso e apoio da Alta Books, a principal editora de negócios do Brasil.

"A rede de distribuição é incrível e conseguiram colocar em praticamente todas as principais livrarias do Brasil. Eles também trabalham inteligência de dados, assessoria de imprensa, mídias sociais e vendas corporativas", explicou.

Outra coisa que ajudou foram microaulas que Cláudio publicou no Tiktok, inclusive sobre o livro, conteúdo que acabou viralizando. Os vídeos atingiram mais de 2 milhões de pessoas. Nele, o autor enumera os seis objetivos (sobre estratégia nos negócios) que toda marca tem que ter - publicidade, propaganda, UX, marketing, branding e growth.

"É uma obra fundamentada. São 49 lições, sem clichês ou obviedades, que servem a todos. Serve ao advogado, ao médico, ao professor, ou influenciador digital, mas também ao gerente, diretor ou CEO em multinacional".

Mas e o cafezinho? O que o nosso pretinho básico de todo dia tem a ver com tudo isso? O que o café tem a nos ensinar a ponto de ir parar no título do livro? O autor responde:

"Ele desperta a atenção, e o comparo com os objetivos da publicidade (lembrança, reconhecimento, alcance, frequência). Ele é algo que as pessoas amam, tatuam na pele, o que me ajuda a explicar lições sobre propaganda. Ele parece algo simples, mas é um commoditie que movimenta um complexo mercado global, e isso me ajuda a explicar marketing (gerenciamento do ecossistema do mercado). Ele é multissensorial, nos atrai pelo visual, aroma, odor, o que me ajuda a explicar branding (uso da sensorialidade para ampliar valor). Ele é versátil nas entregas. Pode ser entregue em um copinho americano ou coado por um barista e servido em uma porcelana, o que nos ajuda a entender U.X (user experience, melhoria da experiência do usuário). E, por fim, ele é algo que não se toma sozinho, convidamos amigos e pessoas para reuniões em torno do café, o que nos ajuda a explicar estratégias de growth (hipercrescimento)".

É, talvez o nosso pretinho básico de todo dia não seja tão básico assim.

Quarta temporada do Churrasqueadas estreou sábado e vai até 25 de maio

José Almiro está à frente da 4ª temporada do Churrasqueadas, na TV Gazeta Crédito: divulgação

As tardes de sábado voltam a ficar saborosas na TV Gazeta. O chefe José Almiro, conhecido como Zé, comanda mais uma temporada do Churrasqueadas, programa que traz o melhor do mais querido prato dos brasileiros, o churrasco.

Convidados especiais, dicas, receitas e curiosidade sobre o mundo das carnes é o prato cheio do programa. A quarta temporada chega em um novo horário, a partir das 15h20 nas telas dos capixabas, sempre aos sábados, até o dia 25 de maio, e promete dar água na boca.

Como diz o chef, “hummm, bom, muito bom”.

A Venda do Fred

O apresentador Fred Rocha no cenário do "Empreender" Crédito: divulgação

Também neste mês volta à telinha capixaba o Programa Empreender. No próximo dia 29, a Venda do Fred abrirá novamente a partir das 6h50, sempre aos sábados. No programa, Fred Rocha ensina o empreendedorismo em uma linguagem simples e fazendo o conhecimento chegar de forma prática ao microempresário, ao dono da mercearia do bairro, ao vendedor ambulante ou a qualquer pessoa que não tenha acesso à informação de qualidade para ajudá-la a crescer. A Terceira Temporada do Empreender vai até o dia 17/06.

Tem gente nova na diretoria do Sinapro

Fernando Lisboa, da Prósper, assume diretoria de Relações Externas do Sinapro "Iremos reforçar cada vez mais os laços e a integração do Sinapro/ES com o mercado publicitário capixaba. Agências, veículos, fornecedores, academia, entidades de classe e anunciantes juntos em prol do fortalecimento e das boas práticas do setor.”

A declaração é de Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper Comunicação. Ele acaba de assumir a diretoria de Relações Externas do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado (Sinapro) e esteve na Rede com o presidente do sindicato, Alexandre Pedroni, da Agência Chuva, para fazer o comunicado. O Sinapro acabou de eleger a diretoria para o próximo triênio, de 2023 a 2026. Confira na imagem abaixo:

Nova diretoria do Sinapro para o próximo triênio Crédito: divulgação

A família ArtCom também está crescendo. É só conferir na galeria:

Mais cinco pessoas na equipe da agência

Matt Damon e Ben Affleck atuam no filme Crédito: divulgação

Profissionais da Comunidade Marketing Vix assistem filme sobre a Nike em sessão especial

Na noite da última terça (11), a comunidade Marketing Vix, que reúne os principais gestores e profissionais de marketing do Estado realizou, em parceria com a Publicine e apoio da Salesforce Community Marketing de Vitória, uma sessão exclusiva do filme "Air: A História por trás da logo", que conta a parceria da Nike com Michael Jordan.

O grupo conta hoje com mais de 220 participantes que cuidam das principais marcas do estado em diferentes áreas de atuação. Vini Kfuri da Publicine compartilhou as principais métricas da publicidade em cinema antes de iniciar a sessão e o evento foi organizado pelo gestor de experiências Rodrigo Barbosa Santiago, também membro do grupo.

Do premiado diretor Ben Affleck, o filme revela a inacreditável parceria revolucionária entre o então novato Michael Jordan e o incipiente departamento de basquete da Nike, um verdadeiro divisor de águas no mundo dos esportes e da cultura contemporânea com a marca Air Jordan.

Profissionais convidados durante sessão do filme no Cine Jardins Crédito: Filipe Cardozo

Alguns dos principais nomes do marketing do mercado capixaba estiveram presente e consideraram o filme uma aula.