Profissionais avaliam troca de conhecimento sobre SXSW

O Download SXSW 2023 foi superprestigiado com a presença de cerca de 100 profissionais da área de Marketing Crédito: Divulgação

O South by Southwest 2023 foi o tema em pauta na noite de quarta-feira (05/04/2023) no Fonte, hub de inovação da Rede Gazeta, em um evento realizado em parceria com a comunidade Marketing Vix, Salesforce e a participação de quatro capixabas que estiveram em Austin, no Texas, no maior evento de criatividade e inovação do mundo. A conversa foi mediada pelo diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, e contou com a presença de Rafael Phoca, diretor de negócios da Ativação Live Marketing; Léo Carraretto, CEO da Wis, e Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing.

"O propósito do Encontro foi transmitir aos participantes toda atmosfera do SXSW 2023, um ambiente único com muito conteúdo, insights, interações, música, filmes, ativações de marcas espalhadas em cada esquina…. Eram muitas trilhas, impossível aprofundarmos nos assuntos. Mas o evento é uma potência. Os temas discutidos servem de farol para que cada um possa focar em sua área de interesse e até mesmo descobrir que há luz na escuridão ou que há escuridão na própria luz. Foi incrível!!!", avaliou o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Rolou muita conversa, troca de ideias e muito conhecimento, a noite foi marcada pelo gostinho de “quero mais” para todos os presentes.

Confira os depoimentos:

Pablo Vieira e Leandro Vicentini, integrantes da comunidade Marketing Vix, grupo parceiro na realização do evento. Crédito: Mariana Perini

"A comunidade Marketing Vix replicou hoje o propósito de conectar e compartilhar conteúdo para contribuir com o crescimento profissional dos seus membros. A parceria com o Fonte.Hub elevou ainda mais a experiência deste evento. Estou bem empolgado pelo que vem pela frente para criarmos mais experiências e tornar o ecossistema de marketing do Espírito Santo cada vez mais relevante", declarou Pablo Vieira, Head de Marketing.

"Além do excelente conteúdo compartilhado no evento, eu fiquei muito surpreso com a adesão do mercado. Foi um evento para mais de 100 lideranças de marketing do ES. Isso mostra a força da comunidade Marketing Vix e uma lacuna que precisa ser preenchida em relação a eventos, trocas de ideias e aprendizados em nosso setor", destacou Leandro Vicentini, Head de Marketing e Inovação.

Especialista em Mídia Performance, Flávia Moreira. Crédito: Leandro Neves

“Eu adorei o evento! Na verdade, eu adoro essas oportunidades de encontrar as pessoas do mercado, fortalecer essas conexões, trocar experiência. É muito inspirador ouvir relatos de quem tem ido pra fora com essa motivação de buscar conhecimento e trazer pra compartilhar e fortalecer o elo da comunidade de Marketing. Esse grupo já nasceu com um potencial incrível de fortalecer parcerias, outras ações e manter essa força que é tão importante”, ressaltou a Especialista em Mídia Performance, Flávia Moreira.

Sylviane Romano, responsável pelo Planejamento e Mídia da agência Chuva Comunicação Crédito: Leandro Neves

Sylviane Romano, responsável pelo Planejamento e Mídia da agência Chuva Comunicação, relatou que estava assistindo a uma live no dia anterior ao evento, que falava sobre Inteligência Artificial e os impactos que isso teria no mercado de trabalho e afirmou que apesar de ser algo muito novo, a tecnologia é fascinante.

“O mais legal foi que os palestrantes imergiram nessa experiência e nos trouxeram um pouco da vivência que tiveram nesta Feira nos EUA. Dava pra ver o brilho nos olhos deles ao falar sobre os benefícios. Porém, é algo que vamos aprender juntos daqui pra frente: testando, experimentando, aplicando no dia a dia”, declarou Sylviane.

Alexandre Pedroni, Presidente do Sinapro-ES Crédito: Leandro Neves

"Mais do que o compartilhamento das novidades e tendências do marketing e inovação vistos no SXSW, o encontro representa o alinhamento e a união de vários setores da indústria criativa para uma atuação cooperada e em prol de um mercado mais organizado e mais forte" Alexandre Pedroni - Presidente do Sinapro-ES

Daniela Escocard, gerente de Comunicação do Grupo Águia Branca Crédito: Mariana Perini

"O Download SXSW foi um momento superbacana onde pude ouvir de 4 capixabas suas experiências no maior evento de criatividade e tendências do mundo. Além disso, é sempre bom reencontrar parceiros e amigos da comunidade Marketing Vix. Foi uma oportunidade de atualização, conexão, troca de experiências e netwoking. Também adorei conhecer o Fonte.hub", declarou a gerente de Comunicação do Grupo Águia Branca, Daniela Escocard.

Parcerias

O painel para a apresentação dos destaques do SXSW foi montado pela empresa Sonora Crédito: Pablo Vieira

A empresa Sonora, especializada em som e luz para eventos corporativos, entrou no rol dos parceiros da Rede Gazeta e da comunidade Marketing Vix e deu suporte ao Download SXSW. Não que isso seja uma novidade para Ricardo Daleprane, fundador da locadora. O profissional já teve a oportunidade de prestar serviços para outros projetos da Rede, mas ainda quando não tinha criado o negócio.

Ele contou para o Pelo Mercado que já esteve nos camarotes da Rede no Carnaval de Vitória e no Vital, cuidando da infraestrutura. "Mas agora a coisa ficou séria!", brincou, sobre os eventos que serão realizados no hub daqui pra frente. "Já sei que teremos muitos trabalhos com eventos nesse mesmo modelo porque deu muito certo", antecipou.

A Café Printer, outra parceira da Rede, garantiu fotos ao vivo aos participantes Crédito: Rede Gazeta

A ação do Café Printer permitiu que os participantes pudessem fazer fotos ao vivo, o que foi um sucesso durante todo o evento. O CEO a empresa, Gustavo Cots, falou sobre a importância de participar do momento e ressaltou a relevância da conversa para o mundo do marketing.

“O evento é muito importante, pois muitas pessoas não possuem a oportunidade de estar no Texas e prestigiar o SXSW. É muito legal que os nomes mais importantes do mercado de comunicação do Espírito Santo nos mostre o que há de mais novo e o que é tendência no mundo, trazendo a experiência de fora para terras capixabas. Além de ser uma troca de ideias e possibilidade de networking”, afirma.

Gustavo Cots com a equipe do Café Printer Crédito: Rede Gazeta/Divulgação