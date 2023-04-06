Capixabas que estiveram no SXSW fazem download de ideias no Fonte hub

Livro esgotado em poucas horas, sexto lugar na categoria “business” da Amazon e muita divulgação espontânea. Esses são apenas alguns dados do livro “Uma sobe e puxa a outra”, escrito por 44 mulheres brasileiras e pré-lançado em Austin, no evento SXSW.

“Tudo começou com um grupo de mesmo nome, estabelecido por Natasha de Caiado Castro, e construído de forma orgânica, no qual mulheres puxavam outras mulheres. O objetivo sempre foi ter sororidade, entender as questões que todas nós passamos e nos ajudar”, explicou Patricia Rego, diretora de afiliadas na Globo, que é uma das coautoras do livro.

Patricia esteve no South by Southwest 2023 ao lado da jornalista Christiane Pelajo, coordenadora da obra, que foi muito bem recebida por lá.

“A ideia foi contar um pouco das nossas histórias, nossos desafios, os bons e maus momentos de cada uma. Onde a gente chegou e como a gente chegou. Quais foram as mulheres que nos ajudaram ao longo da vida, e as mulheres que a gente conseguiu ajudar. Tudo para inspirar as outras mulheres a buscarem seus objetivos”, explicou.

São 44 histórias inspiracionais para mostrar para todas as mulheres que elas podem ser e fazer o que quiserem. E mais que isso: dar visibilidade às dificuldades, medos, sofrimentos, alegrias, sucesso, aspirações e propósitos. "Esse é o volume 1 e pretendemos fazer o volume 2", avisou a coautora. Além do pré-lançamento em Austin, no Texas, o lançamento, no Brasil, aconteceu em São Paulo, no dia 28 de março, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. No próximo dia 11 terá lançamento em Brasília e no dia seguinte, 12, no Rio. "Também teremos lançamento em Vitória, mas a data ainda não está definida", adiantou, Patricia.