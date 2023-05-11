Rádio Gazeta FM reposiciona a marca e ganha visual mais moderno

Equipes de marketing e das rádios, responsáveis pela nova cara da Rádio Gazeta FMCrédito: divulgação
Uma rádio vibrante, animada, enérgica e criativa, que transmite um clima de alto astral para os ouvintes. Do alto dos seus 40 anos de existência, a Rádio Gazeta FM vive esse momento e se mantém jovem e moderna. Tanto que acaba de ganhar uma nova identidade visual justamente no ano que comemora quatro décadas de história, deixando claro sua evolução junto aos ouvintes.
A Rede Gazeta FM de Rádios (Vitória 97.1 e Linhares 98.3) faz parte do Grupo Rede Gazeta, que possui ao todo oito rádios em todo o Espírito Santo, além de ser afiliada da Globo no Estado. Com a troca do pátio de transmissão, que saiu do município da Serra para ser instalado na Fonte Grande, em Vitória, a Rádio Gazeta 97,1 passa a ter amplo alcance, chegando a todos os municípios que compõem a Grande Vitória. Assim, será possível alcançar mais pessoas que residem em municípios como Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Viana e Fundão.
Novas cores e tipografia
O azul e o amarelo foram escolhidos para compor a atual paleta de cores justamente para passar essa nova identidade. O azul representa criatividade, confiança, inovação e sucesso. Já o amarelo, trabalha o dinamismo, otimismo, alegria e energia.
Quanto à tipografia, optou-se por fontes que transmitem a sensação de confiança, modernidade e segurança. Uma novidade no símbolo é a presença de um ícone que reproduz um microfone. Hoje, o WhatsApp é o canal onde o ouvinte conversa com o locutor e com o assistente de estúdio. O objetivo é reforçar que na Rádio Gazeta o microfone é para todos, ou seja, o ouvinte tem vez e voz.
Equipe da Agência Chuva, responsável pela criação da nova campanha da Rádio Gazeta FMCrédito: divulgação
A Agência Chuva foi a responsável pela nova campanha, que conta com um novo slogan: “A nossa frequência é você!”. A frase conversa com o universo radiofônico ao utilizar o termo “frequência”, e também traz o sentido de proximidade, direcionando a mensagem ao público.
Caetano Monteiro, sócio da Agência Chuva, explicou que a criação de uma identidade tem as suas particularidades e acrescentou que, no caso da Rádio Gazeta, o desafio foi ainda maior, pois revolucionar a imagem de uma marca sólida e, presente no coração dos capixabas por 40 anos, traz uma responsabilidade gigante.
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Ficamos felizes com o resultado. A marca ficou amigável, moderna, antenada e aberta às mudanças, assim como é a Rádio Gazeta. A parceria da Chuva com a Rede Gazeta é de longa data. É uma honra poder somar estrategicamente junto ao grupo com tamanha credibilidade. Que venham os novos desafios"
Caetano Monteiro - Sócio da Agência Chuva
Para dar ainda mais vida à campanha de rebranding, um VT foi produzido com os locutores, assistentes e, claro, ouvintes da rádio, que mostraram muita sintonia e orgulho de estarem conectados, seja na rádio, no site ou no app. O VT foi produzido pela Groove Panda.
Presente de aniversário
Para o gerente de Rádios, Tiago Silvares, as mudanças chegam como um presente à audiência, mercado e equipe. “Para a audiência, acredito que represente mais proximidade e a certeza de poder compartilhar com nossos comunicadores o microfone da Gazeta. Ao mercado, vejo como uma excelente oportunidade de anunciar em um produto diferenciado, que tem credibilidade e tradição, como é a Rádio Gazeta. E, por fim, à equipe, traz sem dúvida o olhar de que a rádio é valiosa e que continua muito atual.”
Evandro e Raniery foram os responsáveis pela criação do novo jingle da Rádio Gazeta FMCrédito: divulgação
Também foi criado um jingle especialmente para esse novo momento, pela dupla sertaneja Evandro e Raniery (Bongiovani). "O processo de criação começou com uma reunião para nos apresentar todo o novo conceito. A partir daí demos início à composição da obra. Conseguimos passar pelas etapas de apresentação de uma guia para aprovação, acertos necessários até a aprovação final. Feito isso, iniciamos os trabalhos de arranjos, gravações em estúdio, edições, mixagem e masterização, ou seja, todo procedimento realizado em qualquer gravação profissional", explicou Evandro, ressaltando que gostou muito do resultado.
O publicitário capixaba Pablo Vieira acaba de assumir o cargo de Product Manager de Marketing Cloud no ItaúCrédito: divulgação
O capixaba Pablo Vieira acaba de ingressar em um novo desafio no Itaú BBA (IBBA), maior banco de investimento corporativo da América Latina. Ele está integrando a gerência de estratégia e analytics, responsável pelo projeto de transformação digital do IBBA, liderado por Rodrigo Castanho de Almeida e Ricardo Guimarães.
Segundo Pablo, o principal desafio deste projeto é diminuir a fricção dos executivos de relacionamento e criar uma visão centralizada dos clientes. “Atualmente o time de relacionamento opera várias plataformas distintas para montar ofertas, realizar cotações e planejar eventos. É um trabalho manual e muito complexo, dependendo da necessidade do cliente. Para tornar a operação mais ágil, automatizada e que gere mais insights para oferta de produtos personalizados, vamos centralizar toda essa operação na plataforma Salesforce, líder de mercado no segmento de CRM e Marketing”, explicou Pablo, que está compondo um time disciplinar que envolve profissionais de produto, marketing, dados, TI e comercial.
“Nossa missão é construir uma solução única, centralizando todos os pontos de contato com o cliente e assim entregar uma visão 360, para que o time de relacionamento tenha mais agilidade na oferta de produtos mais customizados para os diversos segmentos do banco. É um desafio gigante e empolgante poder participar de um projeto tão robusto de transformação digital e cultural no maior banco B2B da América Latina”, comentou Pablo.
O Itaú BBA é o maior banco de investimento Corporativo da América Latina e faz parte do grupo Itaú Unibanco, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Com mais de 95 mil colaborares, o Itaú Unibanco registrou em 2022 resultado de R$ 30,8 bilhões.
Time de Negócios da Rede Gazeta com Passa e Lycia Ferreira, durante a Masterclass de Marketing de InfluênciaCrédito: Divulgação
“Influência de Verdade” é tema de Masterclass para time de Negócios
Uma das principais tendências mundiais, a creator economy, tem ganhado cada vez mais espaço. Mas em um universo com milhares de criadores de conteúdo produzindo diariamente, como desenvolver histórias que permitam construir reais conexões com o público?
Para aprimorar o trabalho de criação e desenvolvimento de soluções com creators, alinhadas ao propósito das marcas, o time de Negócios da Rede Gazeta participou da Masterclass “Influência de Verdade”, com Ana Paula Passarelli, a Passa, que é COO (Chief Operation Officer) da agência Brunch.
Mestre em Comunicação e Semiótica, especialista em marketing de influência e creator economy e TEDx speaker, Passa ressaltou durante o encontro que a palavra-chave é autenticidade. Além disso, entre as fases desse processo criativo, é preciso saber identificar a persona e a mensagem-chave, conhecer bem sua relação com a comunidade e buscar produzir um conteúdo que inspire as pessoas.
A Masterclass passou ainda pelo planejamento comercial, definição de canais e as melhores estratégias, de acordo com o porte dos projetos e as verbas disponíveis. A qualificação reforça o posicionamento do Estúdio Gazeta como referência em marketing de influência, desenvolvendo soluções com o time de talentos da Rede Gazeta e também especialistas e creators externos de diferentes segmentos, para atender às necessidades do mercado.
Solano Madeira e Patricia Ribeiro do Val Lima, fundadores da Easybee, startup que conecta clientes a diaristasCrédito: divulgação
Faxina a apenas um clique no dia e hora desejados
Encontrar faxineiras e diaristas em um clique, fazer contato com profissionais qualificadas e previamente avaliadas para realizar um serviço em seu imóvel - residencial ou comercial - em 4, 6 ou 8 horas, com preços pré-definidos, sem necessidade de orçamento e sem burocracia.
Para as donas de casa de plantão, a descrição acima parece mais um sonho, diante da dificuldade que é encontrar uma pessoa de confiança para passar boa parte do dia dentro das nossas casas, realizando os serviços de limpeza e organização.
A boa notícia é que, no Espírito Santo, esse serviço já é realidade. A startup capixaba Easybee é uma plataforma que conecta clientes a faxineiras e diaristas em um novo modelo de negócio.
“Todas as profissionais são avaliadas por meio de levantamento de antecedentes, pesquisas jurídicas e indicações de nossos próprios clientes. Ao final, cliente e profissional se avaliam para aferir a qualidade, integridade e compromisso com o serviço e melhorias da plataforma. Essa é a nossa proposta de valor”, explica Solano Madeira, criador da plataforma.
Ele e a sócia, Patricia Ribeiro do Val Lima, tiveram a ideia de criar a startup justamente por conta da dificuldade de encontrar profissionais de confiança e qualificados. “Percebemos que muitas pessoas do nosso círculo tinham essa dor. Mergulhamos mais fundo nesse universo e passamos a entender também a dor da diarista que, muitas vezes, enfrenta problemas com quem a contrata”.
Solano acrescenta ter consciência da responsabilidade social da Easybee e diz que pretende levar melhoria de qualidade de vida às prestadoras de serviço cadastradas e a suas famílias. “Queremos mudar a forma como essa mulher se enxerga, como a família a enxerga e como a sociedade a enxerga. Buscamos a reidentificação da faxineira e da diarista como “profissionais de limpeza”, pessoas de suma importância para nossas vidas”.
Um sistema de randomização foi incluído na plataforma. Na falta da profissional escolhida pelo cliente, o sistema dispara novos avisos a outras prestadoras para que o cliente não fique sem atendimento.
Ou seja, todos ganhamos. O cliente, que consegue resolver sua dor com um serviço de qualidade no momento que precisa, e a diarista que consegue sua emancipação financeira, algo fundamental, inclusive, para romper possíveis relacionamentos abusivos e ciclos de violência doméstica.
O nome Easybee significaCrédito: divulgação
Time da Takeat, startup capixaba que simplifica o processo de geração de pedidos em restaurantesCrédito: divulgação
Excelência e facilidade para os consumidores em foodservices
Valorizar a experiência dos consumidores em restaurantes, cafeterias e pizzarias, proporcionando facilidade, agilidade e excelência por meio de soluções tecnológicas avançadas. Essa é a missão da Takeat, uma startup capixaba que surgiu em 2020 justamente para resolver a dor das pessoas que frequentam esses “foodservices” e enfrentam problemas em relação a atendimento e gestão.
“Através de tecnologias inovadoras, a empresa simplifica e potencializa o processo de geração de pedidos, permitindo que os clientes façam suas escolhas diretamente do celular com apenas 4 cliques. Essa praticidade não apenas agiliza o atendimento, mas também proporciona comodidade aos consumidores, que podem desfrutar de uma experiência sem atritos”, explicou o Founder e CEO da startup, Miguel Carvalho.
Além disso, a Takeat oferece poderosas ferramentas para o gerenciamento dos estabelecimentos, tanto no ponto de venda (PDV) quanto na cozinha. Essas soluções tecnológicas capacitam os garçons a se tornarem agentes de excelência, melhorando a eficiência operacional e proporcionando um atendimento mais personalizado aos clientes. Com a Takeat, os estabelecimentos podem otimizar seus processos, aprimorar sua gestão e, consequentemente, elevar a qualidade dos serviços oferecidos. E tem mais: a foodtech também entrega uma base de dados completa sobre o negócio para o dono do estabelecimento, facilitando a gestão e o crescimento das vendas.
Miguel, que identificou o problema quando trabalhava em um restaurante, teve a ideia de criar a Takeat e foi atrás de recursos para colocar sua ideia em prática. Foi atrás e conseguiu. A empresa alcançou o reconhecimento de ser a primeira startup capixaba a receber o aporte do Fundo Soberano do Espírito Santo, no valor de R$ 400 mil, e também o investimento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), somando aportes que totalizam R$ 900 mil. A Takeat também se tornou a primeira startup do Estado a ser acelerada pela ACE Startups, uma renomada aceleradora de startups reconhecida como a maior da América Latina.