Rádio Gazeta FM reposiciona a marca e ganha visual mais moderno

Encontrar faxineiras e diaristas em um clique, fazer contato com profissionais qualificadas e previamente avaliadas para realizar um serviço em seu imóvel - residencial ou comercial - em 4, 6 ou 8 horas, com preços pré-definidos, sem necessidade de orçamento e sem burocracia.

Para as donas de casa de plantão, a descrição acima parece mais um sonho, diante da dificuldade que é encontrar uma pessoa de confiança para passar boa parte do dia dentro das nossas casas, realizando os serviços de limpeza e organização. A boa notícia é que, no Espírito Santo, esse serviço já é realidade. A startup capixaba Easybee é uma plataforma que conecta clientes a faxineiras e diaristas em um novo modelo de negócio.

“Todas as profissionais são avaliadas por meio de levantamento de antecedentes, pesquisas jurídicas e indicações de nossos próprios clientes. Ao final, cliente e profissional se avaliam para aferir a qualidade, integridade e compromisso com o serviço e melhorias da plataforma. Essa é a nossa proposta de valor”, explica Solano Madeira, criador da plataforma.

Ele e a sócia, Patricia Ribeiro do Val Lima, tiveram a ideia de criar a startup justamente por conta da dificuldade de encontrar profissionais de confiança e qualificados. “Percebemos que muitas pessoas do nosso círculo tinham essa dor. Mergulhamos mais fundo nesse universo e passamos a entender também a dor da diarista que, muitas vezes, enfrenta problemas com quem a contrata”.

Solano acrescenta ter consciência da responsabilidade social da Easybee e diz que pretende levar melhoria de qualidade de vida às prestadoras de serviço cadastradas e a suas famílias. “Queremos mudar a forma como essa mulher se enxerga, como a família a enxerga e como a sociedade a enxerga. Buscamos a reidentificação da faxineira e da diarista como “profissionais de limpeza”, pessoas de suma importância para nossas vidas”.

Um sistema de randomização foi incluído na plataforma. Na falta da profissional escolhida pelo cliente, o sistema dispara novos avisos a outras prestadoras para que o cliente não fique sem atendimento. Ou seja, todos ganhamos. O cliente, que consegue resolver sua dor com um serviço de qualidade no momento que precisa, e a diarista que consegue sua emancipação financeira, algo fundamental, inclusive, para romper possíveis relacionamentos abusivos e ciclos de violência doméstica.