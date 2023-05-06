Capixabas participam do Web Summit Rio e contam o que mais marcou no evento

Web Summit Rio reuniu mais de 20 mil pessoas, quase 1.000 startups e teve mais de 100 horas de conteúdo Crédito: Flávia Martins

Do Rio de Janeiro (RJ) - Maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo do mundo, o Web Summit, que acontece na Europa, desembarcou pela primeira vez no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, de segunda (1º) a quinta-feira (4), movimentando o mercado com seus números. Afinal, reuniu mais de 20 mil pessoas de 91 países, quase 1.000 startups e 500 investidores de 21 nacionalidades. Também contou com 400 palestrantes, que proporcionaram mais de 100 horas de conteúdo.

Entre os nomes internacionais do Web Summit Rio 2023, estavam David Droga, CEO da Accenture Song; Catherine Powell, chefe global de hospedagens do Airbnb; Cassie Kozyrkov, cientista chefe de Decisões do Google; Ayọ Tometi, co-fundadora do movimento “Black Lives Matter”; e Neil Patel, fundador da NP Digital. Já entre os nacionais, compartilharam suas experiências Gabriel Braga, co-fundador e CEO do QuintoAndar; o filmmaker KondZilla, a influenciadora e empresária Bianca Andrade; Roberto Marinho Neto, CEO da Globo Ventures; e a empresária Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza.

Capixabas de diferentes setores acompanharam atentos as discussões e contam quais foram as reflexões que consideraram mais marcantes. O tema da vez, que permeou praticamente todos os painéis, foi Inteligência Artificial (IA) e suas implicações na forma de produzir. Muito se falou também sobre qual é o papel do humano e como ele pode se destacar com criatividade e autenticidade, para criar conexões e gerar valor, nesse cenário de interação cada vez maior com as máquinas.

Destaques sobre Inteligência Artificial no Web Summit Rio 2023

Representantes do time de Negócios e do Fonte Hub da Rede Gazeta acompanharam os debates de perto e produziram conteúdos, abrangendo grande variedade de temas ao longo da programação, que poderão ser aplicados no dia a dia de suas equipes e nas relações com o mercado e a comunidade.

Michelle Bissoli, Flávia Martins, Carla Sobreira, Aldo Muñoz, Leila Marchesi, Camila Uliana, Caroline Mauri e Márcio Chagas: comitiva da Rede Gazeta no Web Summit Rio Crédito: Arquivo Pessoal

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, destaca que o encontro permitiu muitas conexões e atualização sobre temas relevantes para quem deseja empreender e inovar.

"Foi uma experiência incrível participar do Web Summit Rio. Pude me conectar com muitas pessoas e temas diversificados. Além disso, foi emocionante presenciar uma startup capixaba, a Jade, ganhar o prêmio máximo do pitch . Isso mostra que nosso Estado tem muito potencial e talento para inovar e empreender. Acredito que é fundamental participar de eventos como esse para se manter atualizado e conectado com o mundo dos negócios”, ressalta Chagas.

Márcio Chagas: "Acredito que é fundamental participar de eventos como esse para se manter atualizado e conectado com o mundo dos negócios" Crédito: Arquivo Pessoal

Camila Uliana, gerente geral de Marketing da Rede Gazeta, destaca os dois temas que marcaram sua experiência no evento: “Posso resumir a minha perspectiva do Web Summit Rio em dois tópicos: o primeiro, é o tema que não dá para fugir, que é a Inteligência Artificial. Mas reforço a unanimidade do discurso sobre humanização em todos os aspectos. O segundo, foi algo que ouvi desde as palestras sobre investimentos em startups, passando pelas de marketing, design e empreendedorismo: a necessidade das organizações focarem na solução de problemas: seja das pessoas, seja de outras empresas. Solucionar problemas dos outros é o principal atributo de valor, atualmente”, pontua.

O diretor Regional Sul da Rede Gazeta e presidente do Movimento Empresarial Sul ES (Messes), Bruno Passoni, participou do Web Summit acompanhado de outros representantes da entidade. “Nosso objetivo foi buscar integração e conhecimento sobre inovação, além de fazer um intercâmbio com pessoas do mundo todo, em busca de ideias, soluções e parcerias que visem a alavancar a região Sul do ES. O Messes, hoje, é considerado um ambiente promotor de inovação, em parceria com o Ifes, para capacitar pessoas, startups e entregar ao mercado novos negócios e ideias”, conta.

Diretor da Regional Sul e presidente do Messes, Bruno Passoni (à esq.); o secretário executivo do Messes, Ricardo Coelho; e o gestor de TI da Marbrasa, uma das mantenedoras do Messes, Douglas Cola (à dir.) no Web Summit Rio 2023 Crédito: Arquivo Pessoal

"Nosso objetivo também foi acompanhar as tecnologias, como machine learning, analytics avançado e produtos lastreados por Inteligência Artificial, que trazem oportunidades em diferentes setores da economia, como varejo, indústria, serviços, finanças e agronegócio" Bruno Passoni - Diretor Regional Sul da Rede Gazeta e presidente do Movimento Empresarial Sul ES

9 Insights Web Summit Rio 2023

Entre os capixabas que participaram, fundadores e CEOs de startups, profissionais de marketing, das área de inovação, e-commerce e experiência do usuário passaram por diferentes trilhas de conhecimento ao longo dos quatro dias de evento.

VEJA COMO FOI A EXPERIÊNCIA DO WEB SUMMIT 2023 RIO PARA ALGUNS DELES:

Ronaldo Cohin, CEO da Jade Autism Crédito: Divulgação/Jade Autism

"A gente já tinha participado da Web Summit Lisboa, também no pitch de competição, onde chegamos na semifinal. Mas é muito importante, na primeira edição brasileira, no Web Summit Rio, termos um campeão capixaba! Vamos levar esse prêmio para o Espírito Santo. Isso é uma vitória para os empreendedores e para o ecossistema de inovação do Estado" Ronaldo Cohin - CEO da Jade Autism, startup capixaba que venceu o Pitch (apresentação de uma ideia), prêmio máximo do Web Summit Rio, superando quase 1.000 concorrentes

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Da esquerda para a direita, o diretor de Devops, dados e hiper automação, Eduardo Glazar; o Co-CEO, Thiago Molino, co-CEO; o diretor de Operações, Beto Yunes; e o diretor de Produtos & Digital, Renzo Colnago, no Web Summit Rio 2023 Crédito: Acervo pessoal

"O evento foi uma ótima experiência de networking e conexão. Tivemos a oportunidade de apresentar dois de nossos produtos. O Web Summit é um bom ponto de encontro da cadeia de negócios do digital, uma vez que encontramos conteúdo diversificado e profundo em verticais relevantes como tecnologia, sustentabilidade, comportamento, gestão, criatividade, design e marketing" Renzo Colnago - Diretor de Produtos & Digital da Globalsys, que expôs no Web Summit Rio 2023

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Daniella Escocard é gerente de Comunicação Corporativa da Viação Águia Branca Crédito: Arquivo Pessoal

"O Web Summit é uma excelente oportunidade de atualização, conexão e experiência. Um evento internacional, com grande mix cultural e de conteúdo que permite diversas vivências em um único local. Na minha trilha de conhecimento tinha Inteligência Artificial, marketing, branding, ESG, branded content, novas tecnologias e diversos outros temas. Foram quatro dias intensos e volto com muitas ideias para projetos futuros" Daniella Escocard - Gerente de Comunicação Corporativa da Viação Águia Branca

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Lauro José Lyrio Júnior é co-fundador e CEO da startup Motora.ai Crédito: Flávia Martins

"Participamos do Web Summit Rio como startup do programa Beta. Nossa maior oportunidade foi fazer conexão com grandes empresas e com quatro grandes casas de investimento, uma delas global. Isso vai, no futuro, trazer investimentos tanto para a Motora quanto para o Espírito Santo. É o que a gente espera como resultado deste evento" Lauro José Lyrio Júnior - Co-fundador e CEO da startup Motora.ai

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André Taveira, co-fundador da Fluyd Crédito: Flávia Martins

"O evento reúne pessoas qualificadas para fazer conexões. Vimos também muitas corporações com bons estandes, ativações e conteúdos. Já em relação aos conteúdos, temas latentes e polêmicos, como a Inteligência Artificial. Mas faltaram alguns com uma visão mais sistêmica sobre os problemas das organizações e do mundo, de uma maneira geral, como questões de saúde mental nas startups e organizações… Faltou um olhar mais sistêmico e crítico para repensar essas estruturas. Mas, de maneira geral, valeu a pena. Conseguimos nos conectar com pessoas que estão liderando os pensamentos de inovação no Brasil e, tendo essas trocas, trazer para o nosso dia a dia" André Taveira - Co-fundador da Fluyd

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Ananda Virginia Sgrancio é coordenadora de e-commerce na Águia Branca Crédito: Arquivo Pessoal

"Pude aproveitar bastante conhecimento com grandes nomes do mercado de tecnologia, varejo, e-commerce e marketing. Para todo lado, em todos os pavilhões e salas, a Inteligência Artificial era sempre citada. Mas uma palestra da Cassie Kozyrkov me fez refletir: você não precisa ser um engenheiro de dados, nem ter conhecimento técnico específico para se beneficiar ou usá-la. Ela está aí, disponível na internet para qualquer pessoa. Mas, a Inteligência Artificial vai tirar nossos empregos? Não, não vai. Ela será a sua aliada! Use com sabedoria! Além disso, nenhuma IA é autossuficiente e toda relação humana nos processos sempre será bem-vinda" Ananda Virginia Sgrancio - Coordenadora de E-commerce da Águia Branca

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Guilherme Barbosa é fundador do ECO55, uma startup do clima dedicada a viabilizar a transição das empresas para a economia limpa. Crédito: Divulgação

"É a segunda vez que participamos do evento, desta vez como startup de impacto. A principal diferença do Web Summit em Lisboa para o do Rio é, realmente, a capacidade de fazer conexão. As pessoas estão mais acessíveis, superabertas para a pauta climática. Fundos de investimento e grandes corporações estão vindo buscar a solução capixaba para descarbonização das empresas" Guilherme Barbosa - CEO da ECO55

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Caroline Pinna é SEO Sênior e Growth Crédito: Arquivo Pessoal

"Um dos pontos altos, com certeza, foi a Inteligência Artificial e seus usos. Mas uma das falas que mais me impactou foi justamente para pensar no oposto: não focar apenas em usá-la por usar, porque é ‘cool’. Devemos primeiro pensar em qual problema queremos resolver e depois pensar em como resolver. Inclusive, podemos até usar os ‘humanos’ para isso. Também acompanhei algumas conversas, ainda muito tímidas, sobre e-sports. Agora é torcer para que tenha cada vez mais espaço em eventos, porque esse movimento já existe, é gigante e conecta perfeitamente com absolutamente tudo o que foi abordado, desde criptos a novas profissões" Caroline Pinna - SEO Sênior e Growth, na Growth Venture

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Grasiella Drummond é gerente de Marketing e Digital da Viação Águia Branca Crédito: Arquivo Pessoal

"O Web Summit, como não poderia deixar de ser, nos proporcionou uma imersão em conteúdos sobre Inteligência Artificial, mas também me chamaram muito a atenção as trilhas de criatividade, que justamente trouxeram a discussão sobre o papel do indivíduo e a humanização como protagonista para a construção do futuro desejável" Grasiella Drummond - Gerente de Marketing e Digital da Viação Águia Branca

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Luiza Gonçalves Stefanini, CEO da To Do Marketing e agência Dupla Comunicação, no estande da Globo no Web Summit Rio 2023 Crédito: Acervo pessoal

"As programações dos estandes das grandes marcas e as masterclasses deram um show à parte. Conceitos como CVM, Inteligência Artificial inúmeras vezes discutida sob diferentes olhares, marketplaces lançados como ferramenta de inovação em escala, soluções criativas em cidades inteligentes e o bom e velho branding foram alguns dos highlights dos quatro dias de evento. Com exemplos práticos e experiências inigualáveis, tive a oportunidade de me conectar com marcas e soluções inspiradoras. Esta reflexão nos traz um novo fôlego para fertilizar as ideias a serem aplicadas nos próximos planejamentos de nossos clientes e parceiros com o que há de mais moderno, buscando novas soluções para os desafios do marketing, que é tão fluido e potente em sua essência" Luiza Gonçalves Stefanini - CEO da To Do Marketing e agência Dupla Comunicação

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Lygia Bellotti, diretora executiva da Tipz Comunicação Crédito: Acervo Pessoal

"As conclusões que eu cheguei depois de tantas discussões sobre o Inteligência Artificial no evento: as ferramentas são essenciais, mas o que transforma seu resultado é o background das perguntas. A IA traz uma revolução individual de produtividade, substitui as tarefas repetitivas e entediantes. Mas o ser humano, as relações e as conexões permanecem essenciais. A IA é capaz de analisar dados, gerar insights e propor soluções, mas é preciso de um humano para validar essas soluções." Lygia Bellotti - Diretora Executiva da Tipz Comunicação

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Vithor da Silva e Silva, Chief Technology Officer da DEX Crédito: Flávia Martins

"A experiência de fazer a exposição da nossa startup no evento foi fantástica! Tivemos conexão com grandes empresas globais de tecnologia, das áreas de dados e analytics, em que atuamos. Foi bem interessante, porque essas pessoas passam a entender nossa solução, começam a se engajar e a apresentá-la para outras pessoas " Vithor da Silva e Silva - Chief Technology Officer da DEX

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Fabiano Vieira é gerente de Inovação e Experiência do Cliente da Viação Águia Branca Crédito: Arquivo Pessoal

"Minha perspectiva do que foi o Web Summit Rio: dias de muita informação, inspirações e ideias propostas por empreendedores dando duro para emplacá-las e, claro, muitas conexões. Como sempre, a tecnologia é muito bem-vinda e estou certo que IA é necessária porque expande/acelera oportunidades e resultados; mas são as pessoas, as conexões humanas, a criatividade e a colaboração que fazem toda a diferença para a inovação. E saio com a provocação: solucionar problemas dos outros (B2B ou B2C) é um dos principais atributos de valor atualmente. O que algumas gigantes do varejo estão fazendo é loucura (boa) e o mercado agradece " Fabiano Vieira - Gerente de Inovação e Experiência do Cliente da Viação Águia Branca

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Flávia Moreira é especialista em Mídia de Performance Crédito: Arquivo Pessoal

"Amo participar de eventos como este! Para mim funciona como inspiração, novas conexões e mais conhecimento. Como previsto, teve muita ênfase em Inteligência Artificial, mas o que mais me encantou foram palestras que trouxeram as pessoas em destaque, considerando aspectos de atendimento, relacionamento, cultural e analítico para o sucesso dos negócios. Confirmo minha percepção de que inovar é também um olhar humanizado e empático em um mundo cada vez mais tecnológico e automatizado!" Flávia Moreira - Especialista em Mídia Performance

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Robert Wagner Souza Pereira, Coordenador de inovação da Sipolatti Crédito: Acervo pessoal

"O Web Summit Rio foi uma oportunidade única de aprender com palestrantes renomados, conectar-se com pessoas e empresas do mundo inteiro. Fomenta o desenvolvimento econômico do país e é imperdível para quem busca inspiração e conhecimento. Destaco a apresentação realizada por Thomas Dohmke, CEO do GitHub. Ele demonstrou a atuação do GitHub Copilot, uma Inteligência Artificial generativa capaz de gerar código e otimizar o processo de desenvolvimento de software. A apresentação foi muito impactante e evidenciou o grande potencial dessa tecnologia para o futuro do desenvolvimento de software" Robert Wagner Souza Pereira - Coordenador de inovação da Sipolatti

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Gigi de Oliveira, community manager do NaCapital Coworking (à esq.); Sabrina Cuqueto, CO founder da ByClix (ao meio); e Mia Coutinho, MC performance (à dir.) Crédito: Arquivo Pessoal

"Foi uma oportunidade única para entender o comportamento dessa comunidade que só cresce. O acesso à inovação nas áreas de AI e marketing me chamaram atenção. Cada vez mais, a tecnologia vem contribuindo para o desenvolvimento de novas plataformas e ferramentas que facilitam e qualificam a experiência do cliente e impactam no resultado. Poder me conectar com pessoas de áreas afins e também de setores que estão dentro do universo no qual eu trabalho me agregou muito, pois consigo identificar algumas necessidades e levar esse conhecimento para dentro do espaço que eu trabalho, ajudando a melhorar a experiência do meu cliente " Gigi de Oliveira - Community manager do NaCapital Coworking

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Alexandre Pagung, diretor de Marketing e Vendas da AEVO Crédito: Divulgação

"A tecnologia é incrível e permitiu, por exemplo, que a AEVO, uma startup capixaba, conquistasse uma gama de clientes de grandes corporações e de todo o Brasil. Mas nada substitui o contato pessoal. No evento, tivemos a oportunidade de encontrar com clientes com quem só tínhamos falado de forma virtual e também de conhecer novas pessoas que estão buscando soluções em gestão de inovação" Alexandre Pagung - Diretor de Marketing e Vendas da AEVO

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Gladston Campos é gerente de Tecnologia e Projetos Estratégicos da Viação Águia Branca Crédito: Acervo pessoal

"Como esperado, o tema mais comentado em todas as agendas foi Inteligência Artificial e ChatGPT. Tivemos a oportunidade de percorrer temas que variam desde 'a IA vai ou não eliminar seu emprego', até visão clara do uso dela em um robô enfermeiro. As palestras sobre o tema, apesar de serem diversas, deixaram claro que IA é um meio para um processo muito maior que ainda está por vir. E se preparar para o futuro, entendendo, praticando e validando como essa tecnologia pode nos apoiar e melhorar nossos serviços e a qualidade do que entregamos para nossos clientes, é uma necessidade." Gladston Campos - Gerente de Tecnologia e Projetos Estratégicos da Viação Águia Branca