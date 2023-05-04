Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação

Startup capixaba vence prêmio máximo do Web Summit Rio

A Jade Autism desenvolveu um aplicativo com um conjunto de exercícios e atividades para crianças e adolescentes com autismo

Públicado em 

04 mai 2023 às 17:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A startup capixaba Jade Autism, com sede em Vitória, venceu o Pitch (apresentação de uma ideia), prêmio máximo do Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do planeta, realizado esta semana no Rio de Janeiro. A empresa disputou a preferência dos julgadores com 42 startups do mundo inteiro. Fundada por Ronaldo Cohin, 39, e Joice Andrade, 27, a Jade Autism desenvolveu um aplicativo com um conjunto de exercícios e atividades para crianças e adolescentes com autismo, atraso no desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem.
"Por meio desses games, que desenvolvemos especificamente para esse público, coletamos dados cognitivos dessas crianças. Com base nessas informações, fazemos um relatório de desempenho com o prognóstico do usuário. Quem utiliza todas essas informações é o professor, que, com base em todos esses dados, faz a melhor abordagem e acelera o processo de educação da criança", explica Ronaldo Cohin.
Hoje, mais de 160 mil crianças de 180 países utilizam o serviço, mas o objetivo da empresa é chegar aos 5 milhões de usuários nos próximos cinco anos. "Já atendemos várias prefeituras no Brasil e temos contrato com o governo da Inglaterra. Trata-se de uma ferramenta única no mundo, com capacidade de melhorar bastante o processo de aprendizagem e a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes".

Veja Também

Mudanças no saneamento: Casagrande vê Lula diante de desafio político

Nestlé fará investimento de R$ 430 milhões na fábrica da Garoto

Líder no mercado de som, Frahm monta centro de distribuição na Serra

Os sócios da empresa acreditam que a vitória no Web Summit será fundamental para essa expansão. "Trata-se de um evento muito grande, muito forte. Teremos ainda mais visibilidade a partir daqui, o que é fundamental para a expansão da nossa empresa", assinalou Cohin.
Vencer prêmios grandes não é novidade para a Jade Autism. Em 2020, a startup capixaba levou a Copa do Mundo das Startups, em Dubai.
Ronaldo Cohin, fundador da startup capixaba Jade Autism
Ronaldo Cohin, fundador da startup capixaba Jade Autism Crédito: Jade Autism/Divulgação

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados