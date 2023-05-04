Startup capixaba vence prêmio máximo do Web Summit Rio

A startup capixaba Jade Autism, com sede em Vitória, venceu o Pitch (apresentação de uma ideia), prêmio máximo do Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do planeta, realizado esta semana no Rio de Janeiro . A empresa disputou a preferência dos julgadores com 42 startups do mundo inteiro. Fundada por Ronaldo Cohin, 39, e Joice Andrade, 27, a Jade Autism desenvolveu um aplicativo com um conjunto de exercícios e atividades para crianças e adolescentes com autismo, atraso no desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem.

"Por meio desses games, que desenvolvemos especificamente para esse público, coletamos dados cognitivos dessas crianças. Com base nessas informações, fazemos um relatório de desempenho com o prognóstico do usuário. Quem utiliza todas essas informações é o professor, que, com base em todos esses dados, faz a melhor abordagem e acelera o processo de educação da criança", explica Ronaldo Cohin.

Hoje, mais de 160 mil crianças de 180 países utilizam o serviço, mas o objetivo da empresa é chegar aos 5 milhões de usuários nos próximos cinco anos. "Já atendemos várias prefeituras no Brasil e temos contrato com o governo da Inglaterra. Trata-se de uma ferramenta única no mundo, com capacidade de melhorar bastante o processo de aprendizagem e a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes".

Os sócios da empresa acreditam que a vitória no Web Summit será fundamental para essa expansão. "Trata-se de um evento muito grande, muito forte. Teremos ainda mais visibilidade a partir daqui, o que é fundamental para a expansão da nossa empresa", assinalou Cohin.