Viação Águia Branca reforça conexão afetiva em novo posicionamento

Startup que ajuda outras: trabalho colaborativo impulsiona ecossistema de inovação
Colaboração. Essa é a palavra que define a bizBuilder, startup que dá vida a projetos disruptivos e inovadores de outras startups, empreendedores e empresários que desejam embarcar nesse universo de inovação. O trio de profissionais responsáveis pela empresa atua de forma B2B nos ecossistemas dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também atuam remotamente para todo o Brasil.
O fundador e especialista em elaboração e gestão de projetos inovadores, Pablo Oliveira, conta que a bizBuilder nasceu em 2022, como uma “spin-off” da Smarthink, uma consultoria de planejamento estratégico de novos negócios. Entre a gama de serviços que a empresa oferece hoje estão a elaboração de projetos para submissão a editais de fomento, captação de investimentos a fundo perdido, mentoria para startups, elaboração de um plano de negócios e gerenciamento e coordenação de projetos de inovação.
“Estamos prontos para ajudar startups e empresas a viabilizar novos projetos e temos expertise para isso. Existem muitas formas de se planejar e obter recursos públicos para fomentar os projetos de inovação, e nós podemos ajudar e colaborar para tornar uma ideia ou um projeto inicial em um negócio real e rentável”, destaca Pablo.
Estúdio Gazeta promove o primeiro Pitch Stop de áreas para comemorar 1 ano do Fonte Hub
Espaço de networking, inovação, atividades e eventos da Rede Gazeta, o Fonte Hub completa um ano neste mês de junho. E para celebrar, uma iniciativa interna foi implantada, o Pitch Stop, para que todos possam conhecer as mais diversas áreas da Rede. Começando com o pé direito, a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, apresentou sua equipe e todos os serviços prestados pelo time do laboratório de branded content da empresa. Recentemente, uma nova coordenação foi criada no Estúdio, para cuidar de ações com creators e conteúdos audiovisuais. Um dos novos produtos é o Ubreak, fruto de um programa de inovação realizado pela instituição. Com extrema importância no ecossistema de inovação capixaba, o Fonte Hub se tornou um espaço estratégico que reúne startups, empreendedores, marcas e movimentos. Por isso, a festa continua durante todo o mês com uma programação recheada para atender aos públicos interno e externo.
Transmissão de conhecimento: donos da agência Balaio passam a integrar time da pós da Faesa
Prestigiados em todo o Estado, Carlos Dalcolmo e Felipe Gama, foram convidados para fazer parte do programa de pós-graduação da Faesa. De acordo com os sócios da agência Balaio Design+Estratégia, o propósito de desenvolver pessoas e marcas para além da atuação diária foi a motivação do "sim" ao convite da coordenação do curso de Comunicação da instituição. A grade proposta aos profissionais foi pensada para quem pretende atuar em agências. O objetivo das disciplinas é trazer uma maior conexão do mercado com a academia, uma forma de networking que já acontece em outros países.
"Estamos muito empolgados com o novo desafio. Queremos ir mais além, nosso objetivo é alcançar ainda mais pessoas e outras instituições. É o que sempre costumamos dizer: aprendemos enquanto ensinamos e evoluímos no mesmo ritmo em que produzimos. Isso é muito gratificante", afirma o sócio e diretor de criação, Carlos Dalcolmo