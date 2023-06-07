Viação Águia Branca reforça conexão afetiva em novo posicionamento

Colaboração. Essa é a palavra que define a bizBuilder, startup que dá vida a projetos disruptivos e inovadores de outras startups, empreendedores e empresários que desejam embarcar nesse universo de inovação. O trio de profissionais responsáveis pela empresa atua de forma B2B nos ecossistemas dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também atuam remotamente para todo o Brasil.

O fundador e especialista em elaboração e gestão de projetos inovadores, Pablo Oliveira, conta que a bizBuilder nasceu em 2022, como uma “spin-off” da Smarthink, uma consultoria de planejamento estratégico de novos negócios. Entre a gama de serviços que a empresa oferece hoje estão a elaboração de projetos para submissão a editais de fomento, captação de investimentos a fundo perdido, mentoria para startups, elaboração de um plano de negócios e gerenciamento e coordenação de projetos de inovação.

“Estamos prontos para ajudar startups e empresas a viabilizar novos projetos e temos expertise para isso. Existem muitas formas de se planejar e obter recursos públicos para fomentar os projetos de inovação, e nós podemos ajudar e colaborar para tornar uma ideia ou um projeto inicial em um negócio real e rentável”, destaca Pablo.