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Viação Águia Branca reforça conexão afetiva em novo posicionamento

Os passageiros serão convidados a contarem momentos marcantes que tiveram com a empresa,  a ideia é mostrar que o ônibus é um agente condutor dessas vivências

Públicado em 

07 jun 2023 às 19:07
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Funcionários da Viação Águia Branca Viação Águia Branca assistindo campanha com o novo posicionamento de marca
Os funcionários da Viação Águia Branca se reuniram para assistir à campanha com o novo posicionamento de marca e muitos se emocionaram Crédito: divulgação
Muito mais que o transporte em si, as viagens são sonhos e oportunidades de viver experiências maravilhosas. Com o objetivo de reforçar a conexão afetiva que a marca tem com seus passageiros, a Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, acaba de lançar sua nova campanha de reposicionamento da marca. Além de fortalecer o conceito dos encontros e reencontros, a ideia é mostrar que o ônibus é um agente condutor dessas vivências.
Há mais de um ano, a empresa tem utilizado a expressão “Vai com tudo. Vai de Águia Branca” com o intuito de reforçar o aspecto funcional do seu propósito, que é mostrar que o cliente viaja com o melhor atendimento, serviço e motoristas. A ideia é ressaltar também o conforto, a segurança e a confiança que os passageiros têm na viação. Por isso, a frase consolida esses aspectos e passa a ser o novo slogan.
Após diversas pesquisas realizadas pela Caleb Design, estúdio especializado em branding, foi consolidado um Prisma de Identidade, sendo o pontapé inicial para definir o território que a marca Águia Branca quer ocupar e as suas potencialidades. A partir disso, foram identificados os seis principais pilares que representam como a marca quer ser vista: uma empresa segura, confiável, engajada, brasileira, inovadora e inspiradora.
O diretor comercial da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo, explica que as mudanças têm o objetivo de reforçar a conexão afetiva que a marca tem com seus passageiros. “A Águia Branca faz parte da vida de muitos brasileiros, e queremos trazer esse sentimento para o centro da nossa comunicação. Vamos fortalecer o conceito dos encontros e reencontros”.
A nova identidade visual mantém a tradicional logo, que recebe um novo tom de azul, e passa a utilizar a asa como um elemento gráfico proprietário, que marca presença como pano de fundo, moldura ou elemento de design. A paleta de cores que passará a ser utilizada nas peças tem inspiração na brasilidade, trazendo tons que remetem à flora, fauna e cultura do país. O azul, agora utilizado em três tons bastante diferentes, ainda é o protagonista das composições, mas ganha o reforço de tons de verde, amarelo, laranja e fúcsia, que trazem um visual descontraído, jovem e engajado.
A campanha institucional que estreou mudanças em sua identidade visual foi veiculada a partir do dia 24 de maio. A ação, que tem o mote “Quando você vai ao encontro do que o seu coração deseja, grandes histórias acontecem”, traz encontros e reencontros em suas peças, assim como atividades interativas que convidam os clientes a compartilharem momentos vividos com a marca.

Pablo Oliveira, CEO e Head de Inovação da bizBuilder
Pablo Oliveira, CEO e Head de Inovação da bizBuilder Crédito: Paradise Fotografia

Startup que ajuda outras: trabalho colaborativo impulsiona ecossistema de inovação

Colaboração. Essa é a palavra que define a bizBuilder, startup que dá vida a projetos disruptivos e inovadores de outras startups, empreendedores e empresários que desejam embarcar nesse universo de inovação. O trio de profissionais responsáveis pela empresa atua de forma B2B nos ecossistemas dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também atuam remotamente para todo o Brasil. 

 O fundador e especialista em elaboração e gestão de projetos inovadores, Pablo Oliveira, conta que a bizBuilder nasceu em 2022, como uma “spin-off” da Smarthink, uma consultoria de planejamento estratégico de novos negócios. Entre a gama de serviços que a empresa oferece hoje estão a elaboração de projetos para submissão a editais de fomento, captação de investimentos a fundo perdido, mentoria para startups, elaboração de um plano de negócios e gerenciamento e coordenação de projetos de inovação.

 “Estamos prontos para ajudar startups e empresas a viabilizar novos projetos e temos expertise para isso. Existem muitas formas de se planejar e obter recursos públicos para fomentar os projetos de inovação, e nós podemos ajudar e colaborar para tornar uma ideia ou um projeto inicial em um negócio real e rentável”, destaca Pablo.

Mariana Perini é gerente do Estúdio Gazeta.
O Estúdio Gazeta é um laboratório de branded content que oferece diversos tipos de serviços para conectar marcas e pessoas Crédito: Laura Gomes

Estúdio Gazeta promove o primeiro Pitch Stop de áreas para comemorar 1 ano do Fonte Hub

Espaço de networking, inovação, atividades e eventos da Rede Gazeta, o Fonte Hub completa um ano neste mês de junho. E para celebrar, uma iniciativa interna foi implantada, o Pitch Stop, para que todos possam conhecer as mais diversas áreas da Rede. Começando com o pé direito, a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, apresentou sua equipe e todos os serviços prestados pelo time do laboratório de branded content da empresa. Recentemente, uma nova coordenação foi criada no Estúdio, para cuidar de ações com creators  e conteúdos audiovisuais. Um dos novos produtos é o Ubreak, fruto de um programa de inovação realizado pela instituição. Com extrema importância no ecossistema de inovação capixaba, o Fonte Hub se tornou um espaço estratégico que reúne startups, empreendedores, marcas e movimentos. Por isso, a festa continua durante todo o mês com uma programação recheada para atender aos públicos interno e externo.

Sócios da agência, Carlos Dalcolmo e Felipe Gama são referências no estado.
Carlos Dalcolmo e Felipe Gama da agência Balaio:  objetivo é desenvolver pessoas e marcas  Crédito: Arquivo pessoal

Transmissão de conhecimento: donos da agência Balaio passam a integrar time da pós da Faesa

Prestigiados em todo o Estado, Carlos Dalcolmo e Felipe Gama, foram convidados para fazer parte do programa de pós-graduação da Faesa. De acordo com os sócios da agência Balaio Design+Estratégia, o propósito de desenvolver pessoas e marcas para além da atuação diária foi a motivação do "sim" ao convite da coordenação do curso de Comunicação da instituição.  A grade proposta aos profissionais foi pensada para quem pretende atuar em agências. O objetivo das disciplinas é trazer uma maior conexão do mercado com a academia, uma forma de networking que já acontece em outros países.

"Estamos muito empolgados com o novo desafio. Queremos ir mais além, nosso objetivo é alcançar ainda mais pessoas e outras instituições. É o que sempre costumamos dizer: aprendemos enquanto ensinamos e evoluímos no mesmo ritmo em que produzimos. Isso é muito gratificante", afirma o sócio e diretor de criação, Carlos Dalcolmo

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado

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