Novela "Vai na Fé" bate recorde de audiência e conquista o público jovem

Presidente da Fundação Renova visita o Estado: "Esse será o ano do reflorestamento", diz ele
O presidente da Fundação Renova, André de Freitas, visitou o Estado na última quarta-feira (17/5), para dialogar com autoridades e com os colaboradores da Fundação. Nas conversas, André apresentou os avanços no processo de reparação da bacia do Rio Doce, destacando que esse será marcado como o ano do reflorestamento. Apesar da rápida passagem por terras capixabas, garantiu o retorno em breve, em especial, para a visita aos territórios.
Multivix: a comunidade que conquistou mais de 50 mil alunos
Chegar aos 50 mil alunos não é pra qualquer instituição de ensino. Imagine ultrapassar esse número. Hoje, com 24 anos de história, a comunidade Multivix já soma mais de 52 mil alunos no Brasil todo. E para celebrar esse feito, Giulianno Bresciani, diretor de marketing da Multivix, demandou um briefing pra Chuva, responsável pela conta. O objetivo era agradecer a todos pela confiança. Mas a Chuva foi além e sugeriu um manifesto à altura da conquista.
Com o conceito “Orgulho de ser comunidade”, a campanha está sendo veiculada a nível nacional. O VT conversa de forma simples com toda a comunidade, utilizando vários nomes das imagens e várias vozes na locução, transmitindo a ideia de união. O vídeo também está sendo compartilhado por todos os polos da faculdade no país. Também foram produzidos spot, outdoor, peças digitais e um filtro exclusivo para as redes sociais.
Aceleraí chega com o propósito de democratizar a propaganda com famosos
Com o propósito de democratizar a propaganda de qualidade para pequenos e médios negócios, o Acelerai é a primeira Plataforma de Comunicação compartilhada do mundo. Permitindo o acesso a campanhas estreladas pelas maiores celebridades do país.
A empresa capixaba UP Comunicação, dos sócios Patrícia Martins, Uliana Rios e Luka Martins, trouxe para o Estado a plataforma que disponibiliza um casting de artistas e celebridades como Cauã Reymond, Rodrigo Faro, Juliana Paes, Glória Pires, Débora Secco, Adriane Galisteu - e muitas outras que fazem sucesso em todo o Brasil - para estrelar campanhas publicitárias. São mais de 3 mil formatos de campanhas prontas para serem personalizadas pelo anunciante de forma rápida e com baixo custo.
O Aceleraí faz parte do grupo Dreamers, formado por mais de 16 empresas, entre elas Rock in Rio, Game XP, Pullse e outros sucessos que revolucionaram a história do mercado do brasileiro.
Rede Farmes projeta um faturamento de mais de meio bilhão de reais e mira no sul da Bahia
O Grupo Farmes vem de um crescimento anual de 25,5% no número de abertura de lojas e tem um robusto Plano Estratégico de Expansão para inaugurar unidades tanto no Espírito Santo quanto no extremo Sul da Bahia. A projeção de faturamento da Rede, já alinhado com essa proposta de desenvolvimento para 2023, é de um faturamento acima de meio bilhão de reais.
O primeiro semestre de 2023 ainda nem terminou e o Grupo Farmes já agitou o mercado capixaba. A Interfarmes OnLive – evento promovido pela rede -, a maior rodada digital de negócios farmacêuticos do Espírito Santo, bateu recorde, atingindo um montante de 15,5 milhões de reais em negociações de compra, aquecendo assim a economia do estado. Esse desempenho representa um aumento de 15% em relação ao ano passado.
Além disso, o grupo promoveu o Celebrate, a grande festa da premiação da Farmes com participação de mais de 400 pessoas. Nesse ano, a rede celebrou a parceria com a indústria farmacêutica e as distribuidoras de produtos destinados ao varejo de farmácias e drogarias; a expansão territorial; a união entre os associados; a multiplicação de lojas; o crescimento em vendas; e sua projeção empreendedora. No evento, 10 empresários foram contemplados com uma premiação de 100 mil reais, cada, para incentivar a abertura de uma nova farmácia: um investimento de um milhão de reais para incitar ainda mais o comércio farmacêutico capixaba.
Só a Farmes, com mais de 200 lojas distribuídas em 30 municípios do Espírito Santo, representa cerca de 10% do mercado farmacêutico do Estado, com um faturamento anual de mais de R$ 400 milhões – o setor de varejo de farmácias e drogarias capixaba movimenta em torno de R$ 3,5 bilhões/ano.
O Presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, explica que, neste ano, a rede de farmácias quer abrir mais 20 lojas no Espírito Santo – com a meta de ter ao menos uma unidade em cada município – e, ainda no primeiro semestre, vai colocar o pé fora do estado pela primeira vez, com foco em cidades do extremo sul da Bahia como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri e Nova Viçosa.