Novela "Vai na Fé" bate recorde de audiência e conquista o público jovem

O Grupo Farmes vem de um crescimento anual de 25,5% no número de abertura de lojas e tem um robusto Plano Estratégico de Expansão para inaugurar unidades tanto no Espírito Santo quanto no extremo Sul da Bahia. A projeção de faturamento da Rede, já alinhado com essa proposta de desenvolvimento para 2023, é de um faturamento acima de meio bilhão de reais.

O primeiro semestre de 2023 ainda nem terminou e o Grupo Farmes já agitou o mercado capixaba. A Interfarmes OnLive – evento promovido pela rede -, a maior rodada digital de negócios farmacêuticos do Espírito Santo, bateu recorde, atingindo um montante de 15,5 milhões de reais em negociações de compra, aquecendo assim a economia do estado. Esse desempenho representa um aumento de 15% em relação ao ano passado.

Além disso, o grupo promoveu o Celebrate, a grande festa da premiação da Farmes com participação de mais de 400 pessoas. Nesse ano, a rede celebrou a parceria com a indústria farmacêutica e as distribuidoras de produtos destinados ao varejo de farmácias e drogarias; a expansão territorial; a união entre os associados; a multiplicação de lojas; o crescimento em vendas; e sua projeção empreendedora. No evento, 10 empresários foram contemplados com uma premiação de 100 mil reais, cada, para incentivar a abertura de uma nova farmácia: um investimento de um milhão de reais para incitar ainda mais o comércio farmacêutico capixaba.



Só a Farmes, com mais de 200 lojas distribuídas em 30 municípios do Espírito Santo, representa cerca de 10% do mercado farmacêutico do Estado, com um faturamento anual de mais de R$ 400 milhões – o setor de varejo de farmácias e drogarias capixaba movimenta em torno de R$ 3,5 bilhões/ano.



O Presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, explica que, neste ano, a rede de farmácias quer abrir mais 20 lojas no Espírito Santo – com a meta de ter ao menos uma unidade em cada município – e, ainda no primeiro semestre, vai colocar o pé fora do estado pela primeira vez, com foco em cidades do extremo sul da Bahia como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri e Nova Viçosa.



