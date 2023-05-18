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Nova queridinha

Novela "Vai na Fé" bate recorde de audiência e conquista o público jovem

Na última segunda-feira, a novela das 19h, assinada por Rosane Svartman, foi a atração de maior ibope da TV aberta, com 26 pontos

Públicado em 

18 mai 2023 às 17:09
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

elenco da novela Vai na Fé
Elenco da novela "Vai na Fé" Crédito: divulgação
A novela das 19h, 'Vai na Fé', que recentemente completou 100 capítulos, é a mais nova queridinha dos telespectadores e frequentemente está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.⁣
Na última segunda-feira foi a atração de maior ibope da TV aberta, com 26 pontos, superando até mesmo a trama das 21h, a recém-lançada 'Terra e Paixão'.
E esse sucesso todo se deve, em boa parte aos jovens. Eles se identificam com o combo criado pela autora Rosane Svartman, formado por flashbacks, referências aos bailes funks dos anos 2000 (Bonde do Trigrão e Mc Marcinho), imersão no universo cristão e pautas que reforçam a representatividade negra, LGBT e saúde mental.
Rosane Svartman também levou pra telinha nomes influentes que essa turma viu crescer na TV brasileira, como Mel Maia, a Ritinha/Nina de Avenida Brasil, e Jean Paulo Campos, o Cirilo, de Carrossel, do SBT.⁣

Visita à Vitória do diretor da Renova, André Giacini de Freitas. Na foto, Michelle Bissoli, da Rede Gazeta, com André, Giselle Coelho, gerente regional da Renova e Brigida Maioli, Gerente Socioambiental.
Michelle Bissoli, da Rede Gazeta, com o diretor-presidente da Renova, André Giacini de Freitas; Giselle Coelho, gerente de Relações Institucionais da Renova e Brigida Maioli, Gerente Socioambiental Crédito: divulgação

Presidente da Fundação Renova visita o Estado: "Esse será o ano do reflorestamento", diz ele

O presidente da Fundação Renova, André de Freitas, visitou o Estado na última quarta-feira (17/5), para dialogar com autoridades e com os colaboradores da Fundação. Nas conversas, André apresentou os avanços no processo de reparação da bacia do Rio Doce, destacando que esse será marcado como o ano do reflorestamento. Apesar da rápida passagem por terras capixabas, garantiu o retorno em breve, em especial, para a visita aos territórios.

Multivix conquista mais de 50 mil alunos
A campanha pra registrar a marca de mais de 50 mil alunos foi feita pela Agência Chuva Crédito: divulgação

Multivix: a comunidade que conquistou mais de 50 mil alunos

Chegar aos 50 mil alunos não é pra qualquer instituição de ensino. Imagine ultrapassar esse número. Hoje, com 24 anos de história, a comunidade Multivix já soma mais de 52 mil alunos no Brasil todo. E para celebrar esse feito, Giulianno Bresciani, diretor de marketing da Multivix, demandou um briefing pra Chuva, responsável pela conta. O objetivo era agradecer a todos pela confiança. Mas a Chuva foi além e sugeriu um manifesto à altura da conquista.

Com o conceito “Orgulho de ser comunidade”, a campanha está sendo veiculada a nível nacional. O VT conversa de forma simples com toda a comunidade, utilizando vários nomes das imagens e várias vozes na locução, transmitindo a ideia de união. O vídeo também está sendo compartilhado por todos os polos da faculdade no país. Também foram produzidos spot, outdoor, peças digitais e um filtro exclusivo para as redes sociais.

Aceleraí faz campanha com famosos
Aceleraí possibilita a criação de campanha com a imagem de famosos Crédito: divugalgação

Aceleraí chega com o propósito de democratizar a propaganda com famosos

Com o propósito de democratizar a propaganda de qualidade para pequenos e médios negócios, o Acelerai é a primeira Plataforma de Comunicação compartilhada do mundo. Permitindo o acesso a campanhas estreladas pelas maiores celebridades do país.

A empresa capixaba UP Comunicação, dos sócios Patrícia Martins, Uliana Rios e Luka Martins, trouxe para o Estado a plataforma que disponibiliza um casting de artistas e celebridades como Cauã Reymond, Rodrigo Faro, Juliana Paes, Glória Pires, Débora Secco, Adriane Galisteu - e muitas outras que fazem sucesso em todo o Brasil - para estrelar campanhas publicitárias.  São mais de 3 mil formatos de campanhas prontas para serem personalizadas pelo anunciante de forma rápida e com baixo custo. 

O Aceleraí faz parte do grupo Dreamers, formado por mais de 16 empresas, entre elas Rock in Rio, Game XP, Pullse e outros sucessos que revolucionaram a história do mercado do brasileiro.

Grupo Farmes investe no Sul da Bahia
O Grupo Farmes já agitou o mercado capixaba com a Interfarmes OnLive e a grande festa da premiação Crédito: divulgação

Rede Farmes projeta um faturamento de mais de meio bilhão de reais e mira no sul da Bahia

O Grupo Farmes vem de um crescimento anual de 25,5% no número de abertura de lojas e tem um robusto Plano Estratégico de Expansão para inaugurar unidades tanto no Espírito Santo quanto no extremo Sul da Bahia.  A projeção de faturamento da Rede, já alinhado com essa proposta de desenvolvimento para 2023, é de um faturamento acima de meio bilhão de reais.

O primeiro semestre de 2023 ainda nem terminou e o Grupo Farmes já agitou o mercado capixaba. A Interfarmes OnLive – evento promovido pela rede -, a maior rodada digital de negócios farmacêuticos do Espírito Santo, bateu recorde, atingindo um montante de 15,5 milhões de reais em negociações de compra, aquecendo assim a economia do estado. Esse desempenho representa um aumento de 15% em relação ao ano passado.

Além disso, o grupo promoveu o Celebrate, a grande festa da premiação da Farmes com participação de mais de 400 pessoas. Nesse ano, a rede celebrou a parceria com a indústria farmacêutica e as distribuidoras de produtos destinados ao varejo de farmácias e drogarias; a expansão territorial; a união entre os associados; a multiplicação de lojas; o crescimento em vendas; e sua projeção empreendedora. No evento, 10 empresários foram contemplados com uma premiação de 100 mil reais, cada, para incentivar a abertura de uma nova farmácia: um investimento de um milhão de reais para incitar ainda mais o comércio farmacêutico capixaba.

Só a Farmes, com mais de 200 lojas distribuídas em 30 municípios do Espírito Santo, representa cerca de 10% do mercado farmacêutico do Estado, com um faturamento anual de mais de R$ 400 milhões – o setor de varejo de farmácias e drogarias capixaba movimenta em torno de R$ 3,5 bilhões/ano.

O Presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, explica que, neste ano, a rede de farmácias quer abrir mais 20 lojas no Espírito Santo – com a meta de ter ao menos uma unidade em cada município – e, ainda no primeiro semestre, vai colocar o pé fora do estado pela primeira vez, com foco em cidades do extremo sul da Bahia como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Mucuri e Nova Viçosa. 


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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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