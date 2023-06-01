Download Web Summit Rio: inteligências artificial e natural em pauta

Download Web Summit Rio, no Fonte Hub Crédito: divulgação

21 mil pessoas de 91 países, quase 1000 startups, 500 investidores de 21 nacionalidades, 400 palestrantes e 100 horas de conteúdo - ufa! Nem quem estava no Web Summit Rio, maior encontro de tecnologia e inovação do mundo, conseguiu acompanhar tudo. E não é pra menos, realmente é muito conteúdo. Justamente por isso, eventos de troca de ideias sobre o que rolou são tão importantes. A ideia é reunir quem foi, colocar os temas novamente na mesa e gerar reflexões.

A análise acima foi feita pela coordenadora de conteúdo do Estúdio Gazeta, Flávia Martins, durante o Download Web Summit Rio, evento realizado ontem à noite (31/05/23) no Fonte, hub de inovação da Rede Gazeta. Flavinha esteve no megaevento, que aconteceu na primeira semana de maio no Rio, com um time de profissionais da área de negócios da Rede Gazeta, e mediou o papo de ontem entre o CEO e founder da Jade Autism, Ronaldo Cohin; o gerente de tecnologia e projetos estratégicos da Águia Branca, Gladston Campos; e a mentora de inovação Maíra do Vale.

Time do Download Web Summit Rio: Flávia Martins, Gladson Campos, Patricia Lino, Ronaldo Cohin e Maíra do Vale Crédito: divulgação

Em pauta o tema da vez, que permeou praticamente todos os painéis do Web Summit Rio: a inteligência artificial (IA) e suas implicações. Qual é o papel do humano? Como ele pode se destacar com criatividade e autenticidade para criar conexões e gerar valor? Principalmente, em um cenário de interação cada vez maior com as máquinas.

Ivone Pontes, gerente de Participações e Investimentos do Bandes, patrocinador do evento, abriu o painel falando sobre uma grande oportunidade para quem é da área de inovação: mais de R$ 200 milhões para serem investidos em startups. "Buscamos empresas que estão no começo de suas jornadas empreendedoras, na fase de ideação ou validação, com alto potencial de escala e que usam a tecnologia como base do negócio", explicou. Este programa é exclusivo para empresas do Espírito Santo.

A coordenadora do Fonte Hub, Patrícia Lino, destacou na abertura do evento que a vocação do Fonte é justamente ser um espaço que promova a criação de conexões, debates e o compartilhamento de informações, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação capixaba.

Ronaldo Cohin, CEO e founder da Jade Austim, startup capixaba que teve o pitch vencedor no Rio Crédito: Arquivo pessoal

"A Rede Gazeta já está colaborando muito para o ecossistema de inovação no Estado. O Fonte Hub é uma fonte de apoio muito importante para o mercado. É muito legal quando uma das maiores empresas do Estado abre essa porta para o novo, para que os capixabas mostrem suas vitórias também. " Ronaldo Cohin - CEO e founder da Jade Austim, sobre a importância da Rede Gazeta para o mercado de inovação

Gladson Campos, gerente de tecnologia e projetos estratégicos da Águia Branca Crédito: Arquivo pessoal

"O evento é uma forma de a gente compartilhar tudo de melhor que vivenciamos no Web Summit para trazer ideias e até para que a gente, que estava lá, possa debater e ponderar algumas questões que entendemos como verdade naquele momento. Foi muito bom estar presente e participar desse momento." Gladston Campos - Gerente de Tecnologia e Projetos Estratégicos da Viação Águia Branca, sobre a importância do debate entre os palestrantes

Fiorella Gomes, jornalista na Findes Crédito: Arquivo pessoal

"Eventos como o download são importantes porque trazem vários insights para nós. Além de trazer alternativas para nosso dia a dia no trabalho. Uma forma de reforçar nossas conexões e trazer transformações para nossa carreira e negócios." Fiorella Gomes - jornalista presente no evento

Thiago Munaldi, co-fundador do E-commerce ES Crédito: Arquivo pessoal

" A informação precisa se propagar e, infelizmente, às vezes, não dá para muitas pessoas de uma mesma empresa irem aos principais eventos do país. Por isso, é importante compartilhar o que foi aprendido e absorvido para as suas equipes, times e toda a sociedade. Então, se a gente puder regionalizar isso e trouxer um pouquinho da percepção de cada um, é possível crescer não só como profissional, mas como comunidade. " Thiago Munaldi - Co-fundador do E-commerce ES

André Taveira Rocha, co-fundador da Fluyd Crédito: Pelo Mercado

"Esse tipo de encontro é muito importante porque estamos falando de um evento global, como o Web Summit, que trata de renovações ao redor no mundo. Mas, na realidade, essas transformações acontecem nos ecossistemas locais. É importante que a informação chegue e, principalmente, que as pessoas se conectem, mesmo aquelas que não foram ou nem sabiam direito o que era. É importante trazer essas temáticas para serem debatidas e promover transformações." André Taveira Rocha - Co-fundador da Fluyd

Maíra do Vale, mentora de inovação Crédito: Tadeu Harckbart

" Eu acho que é importante reunir diferentes perspectivas. Por mais que aqui o interesse seja comum, que é saber mais sobre o Web Summit, ainda assim cada um que veio para esse evento tem uma bagagem e saiu daqui diferente. Essa conexão de pessoas aliada às questões como 'de onde eu vim?' e 'o que estou trazendo para cá' se combina em um mix que permite transformações de todo mundo. Acho que isso que é bacana, permitir-se abrir para outras ideias e experiências. " Maíra do Vale - Mentora de inovação

Flávia Martins no Web Summit Rio Crédito: Acervo pessoal