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A resposta do mercado

Marketing de Influência: creators avaliam ações feitas para o Recall

Um time de influenciadores criou conteúdo para clientes antes, durante e depois da premiação das marcas mais lembradas, no tradicional evento realizado pela Rede Gazeta, há 31 anos

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 18:14

Públicado em 

06 jul 2023 às 18:14
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Time de creators na festa do Recall
Time de creators na festa do Recall, realizada na última quinta-feira Crédito: divulgação
O marketing de influência veio mesmo pra ficar.  Cada vez mais as pessoas estão consumindo produtos e serviços que sejam indicados por criadores de conteúdo nas redes sociais. E diferentemente do que muita gente pensa, o número de seguidores não é tão importante na hora de escolher o influenciador para essa ou aquela ação. O mais importante é o engajamento, o quanto os seguidores interagem com o dono daquele perfil.
Com a participação de um grande time de creators, coordenado pelo Estúdio Gazeta (área da Rede Gazeta responsável pela criação de branded content nos mais diferentes formatos), foi realizada na última quinta-feira (29/06/2023) o Recall 2023, festa de premiação das marcas mais lembradas. Abaixo, alguns deles nos contam como foi participar de ações para clientes - antes, durante e depois da festa. 
Luanna Esteves, influenciadora
Luanna Esteves, influenciadora Crédito: divulgação
" Foi uma noite vibrante, animada, especial, importante para o mercado publicitário do Espírito Santo e uma ótima oportunidade para relacionamento com o mercado "
Luanna Esteves - creator
Vitor Moreno, influenciador e editor de entretenimento
Victor Moreno, influenciador e editor do programa Em Movimento Crédito: divulgação
"A premiação do Recall de Marcas da Rede Gazeta é um verdadeiro selo de qualidade, pois reflete o trabalho árduo das empresas em oferecer produtos e serviços que atendam às expectativas dos consumidores. É uma oportunidade para as marcas fortalecerem sua imagem e reforçarem seu compromisso com a excelência. Parabéns Rede Gazeta por essa linda festa e por proporcionar a valorização das marcas capixabas", declarou Vitor Moreno, creator da Rede Gazeta.
A jornalista e influenciadora, Carol Monteiro disse que, há anos, o Recall é uma festa muito aguardada pelo mercado. "Representar quantro grandes marcas capixabas foi gostoso demais, além da interação com o meu público que consome essas marcas, pela rede social é uma forma de eles se fazerem presentes e comemorarem junto com as empresas".
Diego Araújo, apresentador do Em Movimento
Diego Araújo, apresentador do Em Movimento e creator da Rede Gazeta Crédito: divulgação
"Pra mim, como um defensor do potencial do nosso Estado em todos os sentidos, foi sensacional participar do Recall de Marcas da Rede Gazeta, que valoriza e reconhece as marcas mais lembradas entre os capixabas. Que possamos continuar celebrando "
Diego Araújo - apresentador do Em Movimento e creator da Rede Gazeta
Bruninho, locutor da Litoral e creator da Rede Gazeta
Bruninho, locutor da Litoral FM e creator da Rede Gazeta Crédito: divulgação
"Foi bem bacana participar do Recall de Marcas e mostrar para as pessoas que estavam em casa os detalhes desse evento grandioso que faz parte do imaginário do capixaba. Estar no evento trouxe possibilidade de me aproximar ainda mais das marcas e criar laços com os anunciantes. Foi bem produtivo e acredito que mais parcerias vêm pela frente", avaliou Brunino, que é locutor da Litoral FM e creator.
Giovana Duarte, do Guia Capixaba
Giovana do Instagram Guia Capixaba Crédito: divulgação
" Participar do Recall de Marcas foi uma honra para meu trabalho no Guia Capixaba, porque significa estar entre os melhores do Espírito Santo. Parabéns ao time da Rede Gazeta por mais um ano de organização impecável! "
Giovana Duarte - creator do perfil Guia Capixaba
Stephany Pim, influenciadora Crédito: Divulgação
"Ser lembrado pelo que fazemos significa entregar a solução esperada sempre que o cliente precisa. Representar a Água Mineral Pedra Azul, o Hospital Metropolitano e o Laboratório Pretti, no 31º Recall de Marcas, foi uma honra. Marcas comprometidas com o povo capixaba e focadas em fazer nosso dia a dia melhor. É necessário reconhecê-las, e o prêmio nos permite isso!"
Stephany Pim - influenciadora

Shopping Vitória faz campanha pra celebrar 30 anos de história

Mais do que um centro de compras, um centro de entretenimento, gastronomia e lazer. Esse é o novo posicionamento do Shopping Vitória, que celebra 30 anos de história com uma campanha que faz todo mundo cantar - e se identificar.  “O Shopping Vitória se posiciona cada vez mais como um lugar de experiências. Queremos proporcionar momentos diferenciados, algo que só é possível viver aqui”, ressalta Leticia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.

Criada pela agência Aquatro Comunicação, a campanha teve o desafio de criar uma comunicação que traduzisse tudo o que o Shopping representa para a cidade e para as pessoas. Instalado há 30 anos no coração da Capital, o Shopping Vitória é muito mais que um mall de compras.

"É um shopping que vive as emoções das pessoas e se tornou tão próximo quanto um amigo. Diante disso, foi preciso encontrar uma forma de demonstrar todo esse amor que o shopping tem pela cidade e que a cidade tem pelo shopping. E nada melhor que uma música para demonstrar esse sentimento de proximidade e cumplicidade", disse Sylviene Cani Guaitolini, diretora de Criação e Sócia da Aquatro.

A Música escolhida, 'Meu Abrigo', da banda Melim, embala a campanha, que traz, como peça principal, um filme repleto de cenas que representam os momentos vividos com o Shopping durante todos esses anos. Permeando toda a campanha a agência traz esse sentimento em forma de conceito: “30 anos de momentos únicos com você”.

Arthur Machado, da NÜM, suplementos cerebrais
Arthur Machado, da NÜM, suplementos cerebrais Crédito: LEVI MORI

Jovem capixaba se junta a médico e lança startup de saúde cerebral

Você já ouviu falar em braincare? Na rotina de cuidados com a saúde, a maior parte das pessoas costuma não se atentar para os cuidados com o cérebro. Mesmo sendo ele o condutor de todas as coisas que acontecem no nosso corpo: da disposição para as tarefas do dia a dia até a memória. E foi por entender a importância dos cuidados diários com esse órgão tão importante, que um jovem capixaba decidiu se juntar a um médico paulista para lançar uma linha de suplementos cerebrais.

A NÜM nasceu do desejo de garantir mais qualidade de vida no presente, e ajudar a impedir o surgimento de doenças graves, como o Alzheimer, no futuro. “Você consegue ver a sua pele envelhecendo, e por isso muita gente tem uma rotina de skincare. Mas você não vê o seu cérebro envelhecendo, e muitas vezes quando percebe já é tarde demais. O segredo para uma vida saudável, longeva, está em cuidar do nosso órgão mais poderoso. O cérebro é quem controla tudo”, defende o capixaba Arthur Machado, de 25 anos, idealizador do projeto.

Depois de trabalhar com e-commerce no Brasil inteiro, e de atuar em uma casa de marcas dos Estados Unidos (empresa que cria várias marcas nos EUA), Arthur enxergou no diagnóstico de Parkinson da avó, a necessidade de criar uma marca focada na saúde do cérebro. “Por conta dessa tendência genética, eu comecei a me preocupar muito com a minha saúde física e mental. Comecei a estudar e pesquisar suplementos e aí decidi que esse seria o produto que eu queria criar”, recorda.

Para garantir que a metodologia de braincare funcione corretamente, Arthur conta com a parceria do Dr. Lucas Nahas, médico integrativo de São Paulo, especialista em longevidade e performance. O método da NÜM é formado por quatro pilares: nutrição, atividade física, sono e relaxamento, e saúde emocional.

A linha de braincare da NÜM é composta de três suplementos, um para cada momento do dia. Os produtos são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 100% natural, sem glúten e sem cafeína. Conheça a linha completa:

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