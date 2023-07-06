Marketing de Influência: creators avaliam ações feitas para o Recall

Shopping Vitória faz campanha pra celebrar 30 anos de história
Mais do que um centro de compras, um centro de entretenimento, gastronomia e lazer. Esse é o novo posicionamento do Shopping Vitória, que celebra 30 anos de história com uma campanha que faz todo mundo cantar - e se identificar. “O Shopping Vitória se posiciona cada vez mais como um lugar de experiências. Queremos proporcionar momentos diferenciados, algo que só é possível viver aqui”, ressalta Leticia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.
Criada pela agência Aquatro Comunicação, a campanha teve o desafio de criar uma comunicação que traduzisse tudo o que o Shopping representa para a cidade e para as pessoas. Instalado há 30 anos no coração da Capital, o Shopping Vitória é muito mais que um mall de compras.
"É um shopping que vive as emoções das pessoas e se tornou tão próximo quanto um amigo. Diante disso, foi preciso encontrar uma forma de demonstrar todo esse amor que o shopping tem pela cidade e que a cidade tem pelo shopping. E nada melhor que uma música para demonstrar esse sentimento de proximidade e cumplicidade", disse Sylviene Cani Guaitolini, diretora de Criação e Sócia da Aquatro.
A Música escolhida, 'Meu Abrigo', da banda Melim, embala a campanha, que traz, como peça principal, um filme repleto de cenas que representam os momentos vividos com o Shopping durante todos esses anos. Permeando toda a campanha a agência traz esse sentimento em forma de conceito: “30 anos de momentos únicos com você”.
Jovem capixaba se junta a médico e lança startup de saúde cerebral
Você já ouviu falar em braincare? Na rotina de cuidados com a saúde, a maior parte das pessoas costuma não se atentar para os cuidados com o cérebro. Mesmo sendo ele o condutor de todas as coisas que acontecem no nosso corpo: da disposição para as tarefas do dia a dia até a memória. E foi por entender a importância dos cuidados diários com esse órgão tão importante, que um jovem capixaba decidiu se juntar a um médico paulista para lançar uma linha de suplementos cerebrais.
A NÜM nasceu do desejo de garantir mais qualidade de vida no presente, e ajudar a impedir o surgimento de doenças graves, como o Alzheimer, no futuro. “Você consegue ver a sua pele envelhecendo, e por isso muita gente tem uma rotina de skincare. Mas você não vê o seu cérebro envelhecendo, e muitas vezes quando percebe já é tarde demais. O segredo para uma vida saudável, longeva, está em cuidar do nosso órgão mais poderoso. O cérebro é quem controla tudo”, defende o capixaba Arthur Machado, de 25 anos, idealizador do projeto.
Depois de trabalhar com e-commerce no Brasil inteiro, e de atuar em uma casa de marcas dos Estados Unidos (empresa que cria várias marcas nos EUA), Arthur enxergou no diagnóstico de Parkinson da avó, a necessidade de criar uma marca focada na saúde do cérebro. “Por conta dessa tendência genética, eu comecei a me preocupar muito com a minha saúde física e mental. Comecei a estudar e pesquisar suplementos e aí decidi que esse seria o produto que eu queria criar”, recorda.
Para garantir que a metodologia de braincare funcione corretamente, Arthur conta com a parceria do Dr. Lucas Nahas, médico integrativo de São Paulo, especialista em longevidade e performance. O método da NÜM é formado por quatro pilares: nutrição, atividade física, sono e relaxamento, e saúde emocional.
A linha de braincare da NÜM é composta de três suplementos, um para cada momento do dia. Os produtos são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 100% natural, sem glúten e sem cafeína. Conheça a linha completa: