Marketing de Influência: creators avaliam ações feitas para o Recall

Mais do que um centro de compras, um centro de entretenimento, gastronomia e lazer. Esse é o novo posicionamento do Shopping Vitória, que celebra 30 anos de história com uma campanha que faz todo mundo cantar - e se identificar. “O Shopping Vitória se posiciona cada vez mais como um lugar de experiências. Queremos proporcionar momentos diferenciados, algo que só é possível viver aqui”, ressalta Leticia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.

Criada pela agência Aquatro Comunicação, a campanha teve o desafio de criar uma comunicação que traduzisse tudo o que o Shopping representa para a cidade e para as pessoas. Instalado há 30 anos no coração da Capital, o Shopping Vitória é muito mais que um mall de compras.

"É um shopping que vive as emoções das pessoas e se tornou tão próximo quanto um amigo. Diante disso, foi preciso encontrar uma forma de demonstrar todo esse amor que o shopping tem pela cidade e que a cidade tem pelo shopping. E nada melhor que uma música para demonstrar esse sentimento de proximidade e cumplicidade", disse Sylviene Cani Guaitolini, diretora de Criação e Sócia da Aquatro.

A Música escolhida, 'Meu Abrigo', da banda Melim, embala a campanha, que traz, como peça principal, um filme repleto de cenas que representam os momentos vividos com o Shopping durante todos esses anos. Permeando toda a campanha a agência traz esse sentimento em forma de conceito: “30 anos de momentos únicos com você”.