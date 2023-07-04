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70 anos

Campanha da Volkswagen usa IA em dueto entre Maria Rita e Elis

O vídeo mostra mãe e filha cantando a música "Como Nossos Pais", enquanto dirigem uma Kombi na estrada. A diferença é que Elis, criada por inteligência artificial, dirige a versão clássica, enquanto Maria Rita, a 100% elétrica

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 17:02

Públicado em 

04 jul 2023 às 17:02
Pelo mercado

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A campanha nem bem entrou no ar e já tem textão nas redes sociais e opiniões diversas nos grupos de Whatsapp, com os questionamentos mais diversos, desde a música usada aos movimentos do rosto de Elis Regina.  Mas uma coisa é fato e a maior parte dos comentários comprova: difícil não se emocionar com a campanha de 70 anos da Volkswagen. 
A marca usou a Inteligência Artificial (IA) para promover um dueto entre Maria Rita e Elis Regina. No vídeo, mãe e filha cantam a música "Como Nossos Pais", de Belchior, enquanto dirigem uma Kombi na estrada. A diferença é que Elis, dirige a versão clássica, enquanto Maria Rita, a ID.Buzz, versão 100% elétrica.
Criado pela AlmapBBDO, o filme “Gerações” traz uma série de cenas que resgatam modelos da Volkswagen que fizeram história no mercado nacional - como a Brasília, o Fusca, o Gol e o SP2. Em uma analogia à própria música, ‘o novo sempre vem’, os carros antigos dão lugar a ID.Buzz, ID.4 e T-Cross. 
A campanha celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil ao mesmo tempo que promove a edição limitada de 70 unidades da nova Kombi 100% elétrica.
A marca usou uma tecnologia chamada "deepfake" para trazer Elis Regina para a campanha. A técnica, que usa inteligência artificial, permite criar adulterações realistas com o rosto de pessoas. Uma atriz dublê foi usada para se passar pela cantora dirigindo o veículo. O rosto da cantora foi colocado depois, por meio de uma tecnologia de reconhecimento facial.  A voz da música inserida no vídeo é original de Elis.

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