Campanha da Volkswagen usa IA em dueto entre Maria Rita e Elis

A campanha nem bem entrou no ar e já tem textão nas redes sociais e opiniões diversas nos grupos de Whatsapp, com os questionamentos mais diversos, desde a música usada aos movimentos do rosto de Elis Regina. Mas uma coisa é fato e a maior parte dos comentários comprova: difícil não se emocionar com a campanha de 70 anos da Volkswagen.

A marca usou a Inteligência Artificial (IA) para promover um dueto entre Maria Rita e Elis Regina. No vídeo, mãe e filha cantam a música "Como Nossos Pais", de Belchior, enquanto dirigem uma Kombi na estrada. A diferença é que Elis, dirige a versão clássica, enquanto Maria Rita, a ID.Buzz, versão 100% elétrica.

Criado pela AlmapBBDO, o filme “Gerações” traz uma série de cenas que resgatam modelos da Volkswagen que fizeram história no mercado nacional - como a Brasília, o Fusca, o Gol e o SP2. Em uma analogia à própria música, ‘o novo sempre vem’, os carros antigos dão lugar a ID.Buzz, ID.4 e T-Cross.

A campanha celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil ao mesmo tempo que promove a edição limitada de 70 unidades da nova Kombi 100% elétrica.