MP é a grande vencedora do Prêmio Colibri 2023

Hi, Barbie! foi o comprimento do dia ao redor do planeta.

Há anos não se via nada parecido.

Mas qual estratégia de marketing está por trás desse sucesso? Ou quais estratégias? Profissionais da área ao redor do mundo estão listando algumas delas. Mas a principal, na opinião da Estrategista de Marcas e Professora Universitária, Carine Cardoso, é a nostalgia.

"O lançamento deste filme está sendo um fenômeno principalmente pelo quesito da nostalgia. A Barbie mexe muito com as pessoas e traz uma memória afetiva muito forte pra diversas gerações. Além disso, a distribuidora do filme, a Warner, tem feito, desde o fim do ano passado, uma série de ações pra despertar curiosidade, debates e aumentar ainda mais as expectativas sobre o lançamento.



De acordo com ela, tudo isso é bom pra além da indústria do entretenimento. "A gente vê outros segmentos aproveitando esse momento também, como a indústria da moda, por exemplo", acrescentou a professora.

