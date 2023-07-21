MP é a grande vencedora do Prêmio Colibri 2023

A agência levou 20 prêmios pra casa. Entre eles o mais importante da noite, o de "Agência do Ano". A 36° edição do Festival aconteceu na noite de ontem no Teatro Sesc Glória e reuniu cerca de 500 pessoas
O time da MP subiu no palco pra receber o principal prêmio da noite e vibrou com as conquistasCrédito: BRUNO LIRA
Muita criatividade, cases de sucesso - inclusive internacionais - e uma entrega de prêmio eletrizante. Assim foi a premiação do Festival Colibri 2023, realizada ontem à noite (20/07) no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, que reuniu 500 pessoas. Mais uma vez a MP foi a grande vencedora da noite. A agência levou 20 prêmios pra casa - 9 ouros, 6 pratas e 5 bronzes - entre eles o principal da noite, de “Agência do Ano”.
Considerado o Oscar da publicidade capixaba, o festival foi criado há 36 anos para valorizar o trabalho realizado pelos profissionais da área. Alexandre Pedroni, Presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (SINAPRO-ES), abriu os trabalhos ressaltando a importância do festival para impulsionar a criatividade capixaba.
“Nós acreditamos que o Prêmio Colibri é um elemento essencial que transforma, impulsiona, potencializa e converte em criatividade. Além de ser um movimento que emociona e dá resultado para o próprio mercado capixaba. É de grande felicidade para nós a realização da 36° edição do evento, que é um dos mais tradicionais de premiações de publicidade do Brasil. Um espaço para debates de temas atuais, como inovação, tecnologia, ESG e muita criatividade”, destacou.
Getúlio Azevedo, das Óticas Paris, recebeu o troféu de Alexandre Petroni, no SinaproCrédito: BRUNO LIRA
Alexandre também homenageou o empresário Getúlio Azevedo, das Óticas Paris, que recebeu a Medalha Cacau Monjardim. "Getúlio foi escolhido porque sempre valorizou o nosso trabalho. Sempre acreditou na publicidade. Desde o início, quando abriu sua primeira loja aqui no Estado. É uma pessoa fácil de trabalhar, que ouve nossas ideias", explicou, Alexandre.
Getúlio, que é de Campos, no Rio de Janeiro, disse que se considera "mais do que capixaba de coração", porque já recebeu títulos de cidadão do Estado.
"Sempre acreditei, realmente, no trabalho de vocês (publicitários). E sempre investi porque sei a importância dele para o meu negócio. E isso não é de hoje. Faço isso desde que cheguei aqui e abri a minha primeira loja"
Getúlio Azevedo - dono das Óticas Paris
O Extrabom Supermercados ganhou como "Anunciante do Ano"Crédito: BRUNO LIRA
O prêmio de "Anunciante do Ano" foi para o Extrabom Supermercados e o gerente de Marketing, Yuri Correa, recebeu o troféu das mãos do diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas. Já o Grand Prix, também um dos prêmios mais esperados da noite, foi para o trabalho nomeado "A Modelo Hackeada", da Prósper. A criação, exposta em outdoor, rendeu, na época, nota na coluna de Leonel Ximenes, do portal A GAZETA, e ganhou prêmio internacional.
O time da Chuva levou ouro na categoria Digital Mídia Online, com "Barões da Obrinha"Crédito: BRUNO LIRA
Na categoria Digital Mídia Online, o ouro foi para “Barões da Obrinha”, da Agência Chuva, outro trabalho de sucesso que extrapolou as fronteiras do Estado e viralizou nas redes sociais.
Ao todo foram premiadas 36 categorias. Além das premiações das agências de publicidade, teve a premiação de profissionais das agências filiadas ao Sinapro-ES, fornecedores e universitários de Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Design de Produto, Design e Desenho Industrial.
O Festival Colibri contou com um júri com profissionais renomados - um exemplo é a Diretora de Criação Gabriela Moura, que foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio na renomada competição Cannes Lions 2023. Além de outros jurados que fazem parte da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP).
O Dj Barol fez bonito no palcoCrédito: BRUNO LIRA
A Orquestra Jovem Capixaba e o Dj Barol animaram o palco, a organização foi da Feelin’ Experiências Incríveis e a realização do Sinapro-ES.
Lara Rosado, editora adjunta do Estúdio Gazeta, acaba de passar na seleção para professora de Jornalismo da FaesaCrédito: Arthur Louzada
Jornalista do Estúdio Gazeta assume disciplinas de Comunicação Social na Faesa
Subiu a régua no Estúdio Gazeta. Isso porque a editora adjunta do time de conteúdo, Lara Rosado, vai começar a atuar também como professora universitária.
Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a jornalista acabou de receber a notícia que foi aprovada no processo de seleção da Faesa e vai dar aulas no curso de Comunicação Social.
"Vejo essa experiência como uma grande oportunidade, não só compartilhar o que sei, mas também de aprender muito com as novas gerações de profissionais que estão vindo. É tempo de criar conexões e estudar cada vez mais, algo que considero essencial para o crescimento na nossa área de atuação. Considero fundamental estar aberta a novos conhecimentos e me manter atualizada", disse Lara Rosado, acrescentando que vai conciliar a nova função com as atividades da Rede Gazeta, onde acredita que poderá contribuir cada vez mais com seus novos aprendizados.
Filme "Barbie", estrelado por Margot RobbieCrédito: Warner Bros./Divulgação
Especialista fala da estratégia de marketing por trás do filme Barbie
O mundo ficou totalmente rosa ontem (20/07). Na verdade, ele veio mudando de cor aos poucos, desde o anúncio de que haveria um "live action Barbie". Só que desde a manhã da última quinta não se falou e não se viu outra coisa nas muitas telas - do cinema, dos celulares e dos computadores - nas ruas e nos escritórios.
Hi, Barbie! foi o comprimento do dia ao redor do planeta. Há anos não se via nada parecido. Mas qual estratégia de marketing está por trás desse sucesso? Ou quais estratégias? Profissionais da área ao redor do mundo estão listando algumas delas. Mas a principal, na opinião da Estrategista de Marcas e Professora Universitária, Carine Cardoso, é a nostalgia.
"O lançamento deste filme está sendo um fenômeno principalmente pelo quesito da nostalgia. A Barbie mexe muito com as pessoas e traz uma memória afetiva muito forte pra diversas gerações. Além disso, a distribuidora do filme, a Warner, tem feito, desde o fim do ano passado, uma série de ações pra despertar curiosidade, debates e aumentar ainda mais as expectativas sobre o lançamento.
De acordo com ela, tudo isso é bom pra além da indústria do entretenimento. "A gente vê outros segmentos aproveitando esse momento também, como a indústria da moda, por exemplo", acrescentou a professora.
Tudo o que foi feito para divulgar "o produto", na opinião dela, funcionou muito bem, como ações de ativação de marca, live marketing e estratégias criativas
para além do cinema, como o uso de espaços que contam histórias e promovem uma experiência. "Só faço um alerta: algumas empresas precisam ter cautela. É muito comum o frenesi do marketing de oportunidade, mas a gente vê negócios completamente diferentes querendo surfar na onda do rosa, da Barbie, e é aí que eu acho que muita empresa pode se perder. Nessa hora valem alguns questionamentos. Será que vale a pena participar dessa conversa? É interessante para o meu território de marca? Porque se parecer uma coisa aleatória, um puxadinho, só pela oportunidade, corre o risco de ficar vazio".