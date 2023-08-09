Tecnoagro 2023 terá estúdio de videocast e conexões entre agtechs

Uma das palestras do Tecnoagro no ano passado Crédito: Fernando Madeira

Um agro turbinado, que acelera inovações e se transforma em um potente motor da economia do Espírito Santo. O Tecnoagro 2023, maior evento de agronegócio do Estado, já está movimentando o mercado capixaba. Serão dois dias de muita troca de conhecimento (17 e 18 de agosto), em Linhares, no Norte do Estado, com grande foco na qualificação do setor, além de uma revista impressa, com as novidades e as tendências desse universo.

Pelo segundo ano consecutivo haverá uma mega programação. São cerca de 50 palestras, workshops, painéis, feira de negócios, expositores, salas de capacitação, estandes para patrocinadores e um espaço exclusivo para conexão com agtechs – startups de tecnologia com soluções agrárias, que estão se multiplicando no Estado.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, disse que o sucesso desse projeto é a prova de que o agronegócio é um traço marcante para a cultura e economia do Espírito Santo e para a formação do nosso povo.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes Crédito: Vitor Jubini

“O Tecnoagro é um gesto concreto que nós queremos fazer em conjunto com quem mais entende desse ambiente. Prova disso é que o conhecimento e o networking produzidos neste, que é o maior evento voltado ao agronegócio do Espírito Santo, cruzou nossas divisas, no último mês de julho, e desembarcou em Uberlândia (MG) para reproduzir, por lá, toda a experiência de conexões que a Rede Gazeta realiza aqui com os capixabas”, considerou.

Estado gigante

O Secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, que também estará no evento, explicou que o Estado, embora pequeno na extensão territorial, é um gigante na produção agropecuária, fruto da capacidade empreendedora dos produtores rurais capixabas, da socialização e da aplicação de conhecimentos e tecnologias na prática. De acordo com ele, os produtos daqui são comercializados no Brasil e em mais de 100 países, com diferenciação na qualidade e na sustentabilidade dos processos produtivos.

Enio Bergoli, Secretário de Agricultura do Espírito Santo Crédito: Seag/divulgação

"O Tecnoagro é um evento que já se consolidou como uma ótima oportunidade para troca e avanço de informações entre produtores, técnicos, lideranças rurais e empresários dos diversos elos das cadeias produtivas do agronegócio" Enio Bergoli - Secretário de Agricultura do Espírito Santo

A superintendente do Senar-ES, Letícia Simões, concorda com o secretário. Para ela, o Tecnoagro é um evento significativo que reúne profissionais, especialistas e empresas do setor agrícola para compartilhar conhecimentos, tendências e inovações que impactam a agropecuária no Estado.

Letícia Simões, Superintendente do Senar-ES Crédito: Senar/divulgação

"O evento é uma grande oportunidade para explorar as últimas novidades tecnológicas, boas práticas sustentáveis e avanços científicos que estão moldando o futuro do setor" Letícia Simões - Superintendente do Senar-ES

A participação do Senar, segundo Letícia, ressalta o compromisso da instituição em promover a capacitação, a educação e a qualificação dos produtores rurais e trabalhadores do campo. “O Senar desempenha um papel fundamental ao fornecer informações atualizadas, com aposta em técnicas inovadoras, treinamentos práticos e orientações gerenciais que contribuem diretamente para o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária na região”.

Franco Fiorot, presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), acredita que iniciativas como o Tecnoagro são essenciais para o setor, porque conecta vários elos da cadeia produtiva do nosso setor.

Franco Fiorot, diretor-presidente do Incaper, Instituto Capixaba de Pesquisa Crédito: Incaper/divulgação

"A conexão de vários elos com foco em geração de negócios e a difusão de conhecimento são essenciais para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse segmento e proporcionar os índices econômicos e sociais para sociedade" Franco Fiorot - Presidente do Incaper

Ele avalia ser uma grande oportunidade para o Incaper participar do Tecnoagro, uma vez que a missão da entidade é fazer a transferência de tecnologias através da pesquisa e da extensão rural, algo que o Incaper faz no dia a dia na agricultura estadual.

“Um evento como esse amplia essa transferência de tecnologia e essa difusão de conhecimento para um público interessado. Tanto presencialmente como pelos meios de comunicação que o evento proporciona”.

Estúdio de videocast

E por falar em meios de comunicação, para este ano, a programação conta com diversas novidades, entre elas um estúdio de videocast, do Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta. A estrutura promete trazer mais dinamismo e interação com os participantes do evento, que serão convidados para bate-papos repercutindo informações relevantes e atualizadas, tanto da programação quanto demais assuntos que movimentam o agronegócio. As conversas serão comandadas pela jornalista Lara Rosado, do Estúdio Gazeta.

Entre os assuntos que serão discutidos no palco principal estão a “Liderança feminina e o empreendedorismo no agro”, “O Venture Capital no Agro”, “A Jornada do Agronegócio Brasileiro rumo à Sustentabilidade e Inovação” e "A Abertura do Mercado Externo do Cacau para o Mercado Capixaba".

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