Coroa celebra 90 anos com incremento de 50% da capacidade produtiva

Time de Negócios da Rede Gazeta recebe Grand Construtora para almoço
Um time da Grand Construtora foi recebido por uma equipe da Área de Negócios da Rede Gazeta na última terça (22/08). Entre os assuntos em pauta, os 10 anos da construtora que foca no mercado de luxo e alto luxo e ficou conhecida pela ousadia nos projetos. O mais notável deles é o Taj Home Resort, um condomínio de alto luxo inspirado nas construções de Dubai e Singapura, que colocou o Estado no mapa do mercado de alto padrão brasileiro. Com duas torres, sendo uma delas com 50 pavimentos, a mais alta do Estado do Espírito Santo, o Taj terá uma área de lazer de mais de 20 mil metros quadrados. O projeto arquitetônico é de Karol Simonasse.
Outro projeto impactante é o do Una Residence, inspirado na arquitetura cosmopolita de cidades como Miami e Singapura novamente e tem uma das mais belas vistas da capital capixaba, contemplando a Baía de Vitória, o Morro do Penedo, o porto, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O projeto arquitetônico é de Gregório Repsold.
E tem mais: este ano, a Grand entregou dois empreendimentos antes do prazo previsto: o Morada Mar do Leste, em Vila Velha, e o Grand Suá Tower, em Vitória. "Para nós, o tempo é algo precioso. Por isso o nosso compromisso em entregar nossas obras antes do prazo e, por isso também, nosso compromisso em oferecer amplas e confortáveis áreas de lazer que tenham tudo o que se pode sonhar. Para inspirar todos a desfrutar de suas conquistas e de todos os prazeres da vida”, diz o sócio presidente da Grand Construtora Rodrigo Barbosa.
Premium se une à Garoto para ação promocional no evento Mega Rampa do Gui Khury
A Premium Comunicação e Marketing, agência especializada em estratégias de marketing criativas, colaborou com a Chocolates Garoto para uma ação promocional durante o evento Mega Rampa, a maior rampa de skate do Brasil, do skatista mirim Gui Khury, no Paraná, que aconteceu no último domingo (20/08/23) .
A ação teve o objetivo de enriquecer a experiência do público com a marca capixaba de chocolates, levando para o evento uma réplica em tamanho gigante da tradicional caixa amarela de bombons. Houve também a distribuição dos chocolates que compõem a caixa.
O Mega Rampa do Gui Khury é um evento esportivo que reúne skatistas de renome internacional para desafiar seus limites em uma mega rampa. Gui Khury, um dos skatistas mais jovens e talentosos do mundo, apresenta e participa deste evento que mistura adrenalina e habilidade sobre quatro rodas. O evento foi transmitido pelo SporTV e pelo Esporte Espetacular, na Globo.
Encontro Mercado da Rede Gazeta recebe agência Prósper
"A Prósper nasceu daqui, da Rede Gazeta". A frase do CEO da Beta Rede, Rimaldo de Sá, ou Rima, como é conhecido por todo o mercado capixaba abriu os trabalhos de mais um café da manhã intitulado "Encontro Mercado" nesta quinta (24/08), na Rede Gazeta. Foram muitas histórias da época que o publicitário trabalhava na Rede antes de iniciar a apresentação das duas equipes.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, e integrantes de todas as áreas desta diretoria apresentaram o números de audiência de todos os veículos - rádios, TVs e digital - além de novos produtos para a televisão - Near Live, U.Break e Quiz - e todos os outros que compõem uma solução 360 para os clientes.
Além de atualizar as soluções em comunicação, a ideia desse encontro é trocar ideias e sugestões que facilitem e melhorem ainda mais o trabalho da área de Mercado com as agências.