Coroa celebra 90 anos com incremento de 50% da capacidade produtiva

Um time da Grand Construtora foi recebido por uma equipe da Área de Negócios da Rede Gazeta na última terça (22/08). Entre os assuntos em pauta, os 10 anos da construtora que foca no mercado de luxo e alto luxo e ficou conhecida pela ousadia nos projetos. O mais notável deles é o Taj Home Resort, um condomínio de alto luxo inspirado nas construções de Dubai e Singapura, que colocou o Estado no mapa do mercado de alto padrão brasileiro. Com duas torres, sendo uma delas com 50 pavimentos, a mais alta do Estado do Espírito Santo, o Taj terá uma área de lazer de mais de 20 mil metros quadrados. O projeto arquitetônico é de Karol Simonasse.

Outro projeto impactante é o do Una Residence, inspirado na arquitetura cosmopolita de cidades como Miami e Singapura novamente e tem uma das mais belas vistas da capital capixaba, contemplando a Baía de Vitória, o Morro do Penedo, o porto, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O projeto arquitetônico é de Gregório Repsold.

E tem mais: este ano, a Grand entregou dois empreendimentos antes do prazo previsto: o Morada Mar do Leste, em Vila Velha, e o Grand Suá Tower, em Vitória. "Para nós, o tempo é algo precioso. Por isso o nosso compromisso em entregar nossas obras antes do prazo e, por isso também, nosso compromisso em oferecer amplas e confortáveis áreas de lazer que tenham tudo o que se pode sonhar. Para inspirar todos a desfrutar de suas conquistas e de todos os prazeres da vida”, diz o sócio presidente da Grand Construtora Rodrigo Barbosa.