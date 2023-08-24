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9 décadas

Coroa celebra 90 anos com incremento de 50% da capacidade produtiva

É quase um século de trabalho, que começou com a vinda de Roberto Carlos Kautsky, da Áustria. A marca também celebra a nova fase com o lançamento de novos sabores do seu produto mais recente, o energético Bad Wolf

Públicado em 

24 ago 2023 às 11:58
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Edival Miranda, Roberto Kautsky e Ademar Bragatto, da Coroa, com parte do time de Mercado da Rede Gazeta e Diego Araújo, do programa Em Movimento Crédito: divulgação
Contar um pouco de uma trajetória de 90 anos, celebrar o momento e contar um pouco do que vem por aí, como o incremento de 50% da capacidade produtiva, em função de investimentos na indústria. Assim foi a festa realizada dia 16/08 pelo Grupo Coroa, na Findes para comemorar 9 décadas de muito trabalho e sucesso. No sábado teve mais festa, mas desta vez para todos os funcionários do grupo.
“Celebrar esse aniversário é muito importante para todos nós e para todos os nossos funcionários. Sem eles nada teria acontecido. Eles são parte fundamental da nossa história”, declarou Roberto Kautsky, que recebeu o nome do bisavô, que veio da Áustria e fundou a Refrigerantes Coroa.
“Meu bisavô trabalhou duro na lavoura, e foi graças a esse trabalho que ele começou a ter experiências com vinho de laranja, em 1933. Muitas tentativas não deram certo, até que em 1951 ele lançou o refrigerante e, logo depois, a água mineral. A partir de então a empresa começou a crescer”, acrescentou Roberto.
Começou e não para. O grupo está investindo no parque industrial, com duas novas máquinas; e na melhoria de processos e fluxos. Além disso, foram lançados novos sabores do energético Bad Wolf, todos sem açúcares, e latinhas comemorativas colecionáveis com ícones capixabas.
“Pra mim, é muito gratificante fazer parte dessa história e contribuir com uma empresa que está sempre inovando e se diversificando nesse mercado muito competitivo no Brasil”

Almoço do time de Negócios da Rede Gazeta com o time da Grand Construtora
A equipe da Grand Construtora foi recebida na terça-feira (22/08) pelo time de Mercado da Rede Gazeta Crédito: Flávia Martins

Time de Negócios da Rede Gazeta recebe Grand Construtora para almoço

Um time da Grand Construtora foi recebido por uma equipe da Área de Negócios da Rede Gazeta na última terça (22/08). Entre os assuntos em pauta, os 10 anos da construtora que foca no mercado de luxo e alto luxo e ficou conhecida pela ousadia nos projetos.  O mais notável deles é o Taj Home Resort, um condomínio de alto luxo inspirado nas construções de Dubai e Singapura, que colocou o Estado no mapa do mercado de alto padrão brasileiro. Com duas torres, sendo uma delas com 50 pavimentos, a mais alta do Estado do Espírito Santo, o Taj terá uma área de lazer de mais de 20 mil metros quadrados. O projeto arquitetônico é de Karol Simonasse.

Outro projeto impactante é o do Una Residence, inspirado na arquitetura cosmopolita de cidades como Miami e Singapura novamente e tem uma das mais belas vistas da capital capixaba, contemplando a Baía de Vitória, o Morro do Penedo, o porto, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O projeto arquitetônico é de Gregório Repsold.

E tem mais: este ano, a Grand entregou dois empreendimentos antes do prazo previsto: o Morada Mar do Leste, em Vila Velha, e o Grand Suá Tower, em Vitória. "Para nós, o tempo é algo precioso. Por isso o nosso compromisso em entregar nossas obras antes do prazo e, por isso também, nosso compromisso em oferecer amplas e confortáveis áreas de lazer que tenham tudo o que se pode sonhar. Para inspirar todos a desfrutar de suas conquistas e de todos os prazeres da vida”, diz o sócio presidente da Grand Construtora Rodrigo Barbosa.

Gui Khuri, o campeão de skate, de apenas 14 anos. Mega Rampa do Gui Khury é um evento esportivo
O evento esportivo que leva o nome de Gui Khury reúne skatistas de renome internacional Crédito: divulgação

Premium se une à Garoto para ação promocional no evento Mega Rampa do Gui Khury

A Premium Comunicação e Marketing, agência especializada em estratégias de marketing criativas, colaborou com a Chocolates Garoto para uma ação promocional durante o evento Mega Rampa, a maior rampa de skate do Brasil, do skatista mirim Gui Khury, no Paraná, que aconteceu no último domingo (20/08/23) .

A ação teve o objetivo de enriquecer a experiência do público com a marca capixaba de chocolates, levando para o evento uma réplica em tamanho gigante da tradicional caixa amarela de bombons. Houve também a distribuição dos chocolates que compõem a caixa. 

O Mega Rampa do Gui Khury é um evento esportivo que reúne skatistas de renome internacional para desafiar seus limites em uma mega rampa. Gui Khury, um dos skatistas mais jovens e talentosos do mundo, apresenta e participa deste evento que mistura adrenalina e habilidade sobre quatro rodas. O evento foi transmitido pelo SporTV e pelo Esporte Espetacular, na Globo.

Equipe de Mercado da Rede Gazeta recebe o time da Agência Prósper
Equipe de Mercado da Rede Gazeta recebe a Agência Prósper Crédito: AnnaKaya Petri

Encontro Mercado da Rede Gazeta recebe agência Prósper

"A Prósper nasceu daqui, da Rede Gazeta". A frase do CEO da Beta Rede, Rimaldo de Sá, ou Rima, como é conhecido por todo o mercado capixaba abriu os trabalhos de mais um café da manhã intitulado "Encontro Mercado" nesta quinta (24/08), na Rede Gazeta. Foram muitas histórias da época que o publicitário trabalhava na Rede antes de iniciar a apresentação das duas equipes.

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, e integrantes de todas as áreas desta diretoria apresentaram o números de audiência de todos os veículos -  rádios, TVs e digital - além de novos produtos para a televisão - Near Live, U.Break e  Quiz - e todos os outros que compõem uma solução 360 para os clientes.

Além de atualizar as soluções em comunicação, a  ideia desse encontro é trocar ideias e sugestões que facilitem e melhorem ainda mais o trabalho da área de Mercado com as agências.

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