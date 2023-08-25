Prósper recebe o maior prêmio da Ásia com "Guerra dos outdoors"

A Prósper, que integra a Beta Rede, acaba de ser premiada no Mad Stars da Coréia do Sul, principal evento de marketing, publicidade e inovação da Ásia. O Mad Stars é um dos festivais mais criteriosos do mundo, onde os trabalhos têm que passar por três fases de julgamento para serem premiados: juri preliminar, final e executivo.
Este ano foram 20.282 inscrições de mais de 63 países, julgados por um total de 315 jurados. Este é o 4º prêmio internacional em 2023 para a agência - antes já haviam sido conquistados dois troféus no New York Festivals e um no Clio Health Awards, ambos em Nova Iorque.
A peça premiada veio de uma ação publicitária instalada às margens da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, que indicava qual o pronto-socorro mais próximo para os clientes que passavam por aquela região.
O outdoor foi instalado em agosto do ano passado, ao lado de um outro outdoor de um hospital concorrente, o Meridional. Utilizando o mesmo modelo, apontando para a direção oposta, o outdoor do Vitória Apart Hospital dizia: "Acho que me enganei. O pronto-socorro mais próximo é pra lá".
"É um símbolo importante para nosso mercado. Isso de quebrar uma barreira, de mostrar o que está sendo produzido aqui. Esse é o 4º prêmio na sequência e a expectativa é de que venham mais prêmios internacionais por aí. Mostra a potência do que a gente produz aqui na Prósper e a potência do nosso mercado."