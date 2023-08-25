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Do outro lado do mundo

Prósper recebe o maior prêmio da Ásia com "Guerra dos outdoors"

A agência, que integra a Beta Rede, acaba de ser premiada no Mad Stars da Coréia do Sul, principal evento de marketing, publicidade e inovação da Ásia

Públicado em 

25 ago 2023 às 17:15
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Na Rodovia das Paneleiras
A criatividade da ação e os prêmios já conquistados geraram matérias e notas em portais de notícias Crédito: Fernando Madeira
A Prósper, que integra a Beta Rede, acaba de ser premiada no Mad Stars da Coréia do Sul, principal evento de marketing, publicidade e inovação da Ásia. O Mad Stars é um dos festivais mais criteriosos do mundo, onde os trabalhos têm que passar por três fases de julgamento para serem premiados: juri preliminar, final e executivo.
Este ano foram 20.282 inscrições de mais de 63 países, julgados por um total de 315 jurados. Este é o 4º prêmio internacional em 2023 para a agência - antes já haviam sido conquistados dois troféus no New York Festivals e um no Clio Health Awards, ambos em Nova Iorque.
O resultado saiu hoje e foi celebrado pela equipe da Prósper, liderada por Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa
O resultado saiu hoje e foi celebrado pela equipe da Prósper, liderada por Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa Crédito: Beta Rede/Divulgação
A peça premiada veio de uma ação publicitária instalada às margens da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, que indicava qual o pronto-socorro mais próximo para os clientes que passavam por aquela região. 
O outdoor foi instalado em agosto do ano passado, ao lado de um outro outdoor de um hospital concorrente, o Meridional. Utilizando o mesmo modelo, apontando para a direção oposta, o outdoor do Vitória Apart Hospital dizia: "Acho que me enganei. O pronto-socorro mais próximo é pra lá".
Rimaldo de Sá, CEO da holding Beta Rede
Rimaldo de Sá, CEO da holding Beta Rede Crédito: Arquivo Pessoal
"É um símbolo importante para nosso mercado. Isso de quebrar uma barreira, de mostrar o que está sendo produzido aqui. Esse é o 4º prêmio na sequência e a expectativa é de que venham mais prêmios internacionais por aí. Mostra a potência do que a gente produz aqui na Prósper e a potência do nosso mercado."
Rimaldo de Sá - CEO da Holding Beta Rede

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado

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