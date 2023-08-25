Prósper recebe o maior prêmio da Ásia com "Guerra dos outdoors"

A criatividade da ação e os prêmios já conquistados geraram matérias e notas em portais de notícias Crédito: Fernando Madeira

A Prósper, que integra a Beta Rede, acaba de ser premiada no Mad Stars da Coréia do Sul, principal evento de marketing, publicidade e inovação da Ásia. O Mad Stars é um dos festivais mais criteriosos do mundo, onde os trabalhos têm que passar por três fases de julgamento para serem premiados: juri preliminar, final e executivo.

Este ano foram 20.282 inscrições de mais de 63 países, julgados por um total de 315 jurados. Este é o 4º prêmio internacional em 2023 para a agência - antes já haviam sido conquistados dois troféus no New York Festivals e um no Clio Health Awards, ambos em Nova Iorque.

O resultado saiu hoje e foi celebrado pela equipe da Prósper, liderada por Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa Crédito: Beta Rede/Divulgação

A peça premiada veio de uma ação publicitária instalada às margens da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, que indicava qual o pronto-socorro mais próximo para os clientes que passavam por aquela região.

O outdoor foi instalado em agosto do ano passado, ao lado de um outro outdoor de um hospital concorrente, o Meridional. Utilizando o mesmo modelo, apontando para a direção oposta, o outdoor do Vitória Apart Hospital dizia: "Acho que me enganei. O pronto-socorro mais próximo é pra lá".

Rimaldo de Sá, CEO da holding Beta Rede Crédito: Arquivo Pessoal