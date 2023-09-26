CEO da Ampla está entre os 100 maiores líderes do mercado publicitário no país

Queiroz Filho, CEO da Ampla: "O sentimento é de gratidão" Crédito: acervo pessoal/ampla

Em uma revelação que destaca a excelência e a influência no mundo da publicidade no Brasil, Queiroz Filho, CEO da Ampla, conquistou um lugar de destaque na prestigiada lista dos "Top 100 Gestores de 2023", recentemente divulgada com exclusividade pela revista Exame.

Os nomes foram indicados pela comunidade "Amigos do Mercado", que reúne mais de 60 mil publicitários. A partir daí, cada membro pode escolher até 12 líderes divididos em quatro categorias: profissionais de agências de publicidade, mercado anunciante, veículos de comunicação e empresas ou entidades relacionadas ao mercado. Ao todo, foram 807 nomes indicados.

“Para mim, esse reconhecimento é motivo de muito orgulho e gratidão. Eu olho para esse momento não como algo individual, mas sim coletivo. É uma conquista não só minha, mas dos nossos 70 colaboradores, uma conquista da Ampla. Estou surpreso e muito feliz com a indicação”, contou Queiroz Filho, mais conhecido como Queirozinho.

Um fator de sucesso na trajetória da Ampla é sua equipe dedicada, composta por 170 colaboradores, dos quais 40 estão baseados na unidade de Vitória. "Esse reconhecimento confirma o impacto positivo desse time no cenário publicitário brasileiro", declarou Queiroz.