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Aniversário

Rádio Gazeta FM muda programação para ficar ainda mais próxima dos ouvintes

Várias ações foram realizadas para celebrar mais essa novidade da emissora que completa quatro décadas este ano. Os ouvintes, grandes protagonistas dessa história, foram convidados para um café da manhã com os locutores

Públicado em 

24 nov 2023 às 18:52
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ouvintes comemoram aniversário de 40 Anos da Rádio Gazeta com locutores e assistentes de estúdio
Ouvintes e locutores durante café da manhã Crédito: Rede Gazeta/Divulgação
A Rádio Gazeta (97.1 FM) está completando quatro décadas mais jovem e antenada do que nunca. A partir desta segunda-feira (27/11) estreia o programa “Pediu Tocou”, que irá ao ar à tarde. A ideia é dar voz aos ouvintes que contarão com mais momentos interativos com os locutores.
“Pela manhã, temos também o “Histórias que a vida conta”, onde vamos contar as histórias dos ouvintes todos os dias. Cada dia que passa temos programas mais interativos na Rádio Gazeta”, explicou o gerente de Rádios, Tiago Silvares.
Com o slogan “A nossa frequência é você!”, a campanha de aniversário da emissora homenageia os ouvintes, os verdadeiros protagonistas dessa história, e conta com muitas novidades. A ideia é reforçar essa relação “familiar” com as pessoas que trocam mensagens e brincam com os locutores e assistentes todos os dias. Ações para o público interno da Rede Gazeta e um café da manhã para os ouvintes com os locutores são algumas das ações realizadas.
O gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta, Leandro Neves, explica que a rádio está sempre muito atenta ao comportamento da sua audiência e, por isso, tem passado por mudanças importantes nos últimos anos.
Gerente de Comunicação Mercadológica, Leandro Neves
Leandro Neves, gerente de Comunicação Mercadológica  Crédito: divulgação
"São mudanças que vão ao encontro do que o público pede. Saímos do AM pro FM em 2019; começamos um reposicionamento em 2021; adquirimos uma nova antena em março deste ano, com muito mais qualidade de sinal e maior alcance; passamos por um rebranding em abril deste ano; e agora lançamos uma nova programação e uma nova plástica."
Leandro Neves - gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta
O fruto de todo esse trabalho, segundo ele, é o reconhecimento dos ouvintes, que têm dado um retorno muito positivo pelo WhatsApp e também nos dados do Ibope.
Sobre a mudança de programação e de plástica, o gerente de Rádios, Tiago Silvares, explicou que desde 2019 a Rádio Gazeta vem se reinventando e se preparando para uma jornada de transformação contínua.
Tiago Silvares, gerente de rádios
Tiago Silvares, gerente de Rádios Crédito: divulgação
"Primeiro iniciamos a transição do AM para o FM, depois a rádio foi ficando mais musical e com características do FM. Desde então, o público entendeu a mudança de posicionamento e vem se acostumando e adorando o novo ritmo e a nova plástica da rádio, que não tem mais cara do AM."
Tiago Silvares - gerente de Rádios da Rede Gazeta
No início desse ano, a Rádio passou por mais uma mudança e desta vez de marca que a deixou ainda mais atual. As cores e a tipografia escolhidas para representar essa nova fase da rádio são um reflexo claro desse compromisso contínuo com a evolução e a inovação. E neste mês de aniversário a Rádio fica ainda mais próxima da audiência, compartilhando com os ouvintes a construção da nossa programação. "Acredito que esse é um sinal de que a Gazeta está sintonizada com as tendências e pronta para enfrentar os desafios do futuro", finalizou Tiago.
A emissora conta com uma nova antena, instalada em março na Fonte Grande, em Vitória, e passa, agora, a ter 90% do alcance da Litoral, com ótima cobertura em municípios como Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Viana e Fundão. É só sintonizar no 97.1 FM, lembrando que no Norte do Estado a rádio é captada no 98.3 FM.

Equipe de mercado da Rede Gazeta recebeu o time da Agência Cabana Crédito: Rede Gazeta/divulgação

Time da área de Mercado recebe agência Cabana para café da manhã

Um time da área de mercado da Rede Gazeta recebeu a agência Cabana para um café da manhã nesta quinta-feira (23/11). A ideia foi aproximar ainda mais a relação entre os profissionais das duas empresas e apresentar todas as soluções em comunicação oferecidas. Depois do café, os convidados fizeram um tour por todas as áreas da Rede.

Premium Comunicação foi reconhecida pela Caravana de Natal da Coca Cola
Caravana de Natal da Coca-Cola Crédito: Divulgação

Premium Comunicação é selecionada para fazer a Caravana de Natal da Coca-Cola no Rio de Janeiro e no Espírito Santo

A Premium Comunicação Integrada de Marketing foi selecionada, pelo sétimo ano consecutivo, para produzir a Caravana de Natal Coca-Cola nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a ação que começou no último dia 23 vai até 23 de dezembro. Serão seis caminhões e um carro iluminados, incluindo um caminhão aberto com o Papai Noel, que percorrerão mais de 4.000 km, espalhando a alegria natalina.

Já no Espírito Santo, de 4 a 23 de dezembro, cinco caminhões e um carro iluminados, com destaque para o caminhão aberto com o Papai Noel, também encantarão as cidades em um percurso de mais de 3.000 km. As rotas podem ser acompanhadas em detalhes através do site oficial da Coca-Cola e pelo aplicativo.


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