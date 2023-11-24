Rádio Gazeta FM muda programação para ficar ainda mais próxima dos ouvintes

A Premium Comunicação Integrada de Marketing foi selecionada, pelo sétimo ano consecutivo, para produzir a Caravana de Natal Coca-Cola nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a ação que começou no último dia 23 vai até 23 de dezembro. Serão seis caminhões e um carro iluminados, incluindo um caminhão aberto com o Papai Noel, que percorrerão mais de 4.000 km, espalhando a alegria natalina.

Já no Espírito Santo, de 4 a 23 de dezembro, cinco caminhões e um carro iluminados, com destaque para o caminhão aberto com o Papai Noel, também encantarão as cidades em um percurso de mais de 3.000 km. As rotas podem ser acompanhadas em detalhes através do site oficial da Coca-Cola e pelo aplicativo.



