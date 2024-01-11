Banestes é o parceiro mais antigo do Carnaval de Vitória

Parte da bateria da Escola de Samba Andaraí fechou a coletiva Crédito: Fernando Madeira

Casa cheia e samba no pé. Foi assim a coletiva do lançamento do carnaval de Vitória, e assinatura do acordo de transmissão do Carnaval de Vitória, realizada na Rede Gazeta na tarde do dia 10. Desde 2018, a TV Gazeta faz a transmissão da folia capixaba, o maior evento do Estado. No ano passado, mais de 30 mil pessoas passaram pelo Sambão do Povo e 400 mil pessoas puderam vivenciar a festa na tela da TV Gazeta.

O presidente da Liesge, Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto, falou da importância das parcerias para que a festa do samba seja realizada e movimente a economia do Estado.

“A Rede Gazeta é uma grande parceira, assim como o Banestes, nosso patrocinador mais antigo. Todo ano o Banestes está com a gente. Sem esse apoio não seria possível”, disse Netão, emocionando.

Presidente da Liesge, Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto Crédito: Ricardo Medeiros

"Poderia estar aqui pedindo ajuda, mas, graças a Deus, só tenho a agradecer. A Prefeitura de Vitória, o governo do Estado, os patrocinadores… Todos investiram mais que o ano passado. E é por isso que vamos entregar o maior e melhor carnaval que Vitória já teve" Edson Neto - presidente da Liesge

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O gerente de Marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, explicou que o banco do Estado faz questão de investir no carnaval todo ano, principalmente, pela questão social.

Rodolfo Harckbart, gerente de marketing do Banestes Crédito: divulgação

" Para o Banestes, o papel social é o mais importante. Queremos cuidar do carnaval da mesma forma que cuidamos das pessoas." Rodolfo Harckbart - gerente de Marketing do Banestes

Representantes da Prefeitura de Vitória e do governo do Estado tiveram presentes e manifestaram apoio total à folia capixaba. Assim como reforçaram a importância da parceria com a Rede Gazeta.

“Não adianta fazer uma festa linda e ninguém ver. Precisamos de um holofote como a Rede Gazeta. Precisamos de visibilidade e respeito. E a gente só consegue isso com essa parceria”, disse o secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning.

Mais de 200 profissionais da Rede Gazeta vão trabalhar na cobertura e transmissão do Carnaval de Vitória, que gera, em média, seis mil empregos diretos e indiretos. Muitas pessoas vivem exclusivamente da folia e já começam a trabalhar em março para o carnaval do ano seguinte.