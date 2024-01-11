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Papel social

Banestes é o parceiro mais antigo do Carnaval de Vitória

Em coletiva realizada nesta quarta, dia 11, na Rede Gazeta, o presidente da Liesge, Edson Neto, falou da importância desse tipo de parceria para a realização do evento, que gera, em média, seis mil empregos diretos e indiretos

Públicado em 

11 jan 2024 às 15:28
Pelo mercado

Colunista

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Coletiva de imprensa e assinatura do acordo de transmissão do Carnaval de Vitória
Parte da bateria da Escola de Samba Andaraí fechou a coletiva Crédito: Fernando Madeira
Casa cheia e samba no pé. Foi assim a coletiva do lançamento do carnaval de Vitória, e assinatura do acordo de transmissão do Carnaval de Vitória, realizada na Rede Gazeta na tarde do dia 10. Desde 2018, a TV Gazeta faz a transmissão da folia capixaba, o maior evento do Estado. No ano passado, mais de 30 mil pessoas passaram pelo Sambão do Povo e 400 mil pessoas puderam vivenciar a festa na tela da TV Gazeta.
O presidente da Liesge, Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto, falou da importância das parcerias para que a festa do samba seja realizada e movimente a economia do Estado.
“A Rede Gazeta é uma grande parceira, assim como o Banestes, nosso patrocinador mais antigo. Todo ano o Banestes está com a gente. Sem esse apoio não seria possível”, disse Netão, emocionando.
Assinatura de contrato de exclusividade entre a Rede Gazeta e a ligaLiesge para transmissão do Carnaval de Vitória, em Vitória
Presidente da Liesge, Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto Crédito: Ricardo Medeiros
"Poderia estar aqui pedindo ajuda, mas, graças a Deus, só tenho a agradecer. A Prefeitura de Vitória, o governo do Estado, os patrocinadores… Todos investiram mais que o ano passado. E é por isso que vamos entregar o maior e melhor carnaval que Vitória já teve"
Edson Neto - presidente da Liesge
.
O gerente de Marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, explicou que o banco do Estado faz questão de investir no carnaval todo ano, principalmente, pela questão social.
Rodolfo Harckbart, gerente de marketing do Banestes
Rodolfo Harckbart, gerente de marketing do Banestes Crédito: divulgação
" Para o Banestes, o papel social é o mais importante. Queremos cuidar do carnaval da mesma forma que cuidamos das pessoas."
Rodolfo Harckbart - gerente de Marketing do Banestes
Representantes da Prefeitura de Vitória e do governo do Estado tiveram presentes e manifestaram apoio total à folia capixaba. Assim como reforçaram a importância da parceria com a Rede Gazeta.
“Não adianta fazer uma festa linda e ninguém ver. Precisamos de um holofote como a Rede Gazeta. Precisamos de visibilidade e respeito. E a gente só consegue isso com essa parceria”, disse o secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning.
Mais de 200 profissionais da Rede Gazeta vão trabalhar na cobertura e transmissão do Carnaval de Vitória, que gera, em média, seis mil empregos diretos e indiretos. Muitas pessoas vivem exclusivamente da folia e já começam a trabalhar em março para o carnaval do ano seguinte.
Depois da coletiva, parte da bateria da Escola de Samba Andaraí se apresentou com passistas, esquentando os tamborins e dando um spoiler do que virá por aí.

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