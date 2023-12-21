Governador, líderes e empresários destacam importância do Anuário

Se antes a Inteligência Artificial (IA) parecia coisa de filme, hoje ela é uma realidade aplicada em diversos segmentos da sociedade. Não à toa, essa "modelagem das funções mentais humanas criada por programa de computador" foi o tema do Anuário Espírito Santo 2023, de A Gazeta. Lançado na terça-feira (19/12), em um evento no Palácio Anchieta, a cerimônia reuniu líderes, políticos, gestores, empresários e representantes de agências do mercado capixaba.
Com o tema "A IA que Trabalha e ConfIA", o guia (que pode ser acessado clicando aqui.
) contou com uma novidade: uma inteligência artificial que fará buscas com base nas 212 páginas, incluindo gráficos. Uma das inovações do anuário deste ano, que também contou com um novo projeto gráfico, mais leve e de fácil leitura.
Na ocasião, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ressaltou a importância da publicação, uma das mais tradicionais de A Gazeta. Principalmente porque é nesse projeto que um time de jornalistas faz um raio-x dos 78 municípios do Espírito Santo, em todos os setores, e aponta um horizonte de expectativas para 2024.
“O que estamos presenciando, de fato, é que longe de ser um tema restrito a empresas de tecnologia ou startups, o desenvolvimento de bots, de soluções inteligentes e de tecnologias que miram o ganho de eficiência e melhores resultados para as pessoas chegaram ao centro das conversas bem aqui, no Espírito Santo”, pontuou Marcello.
O governador do Estado, Renato Casagrande, reforçou a importância dessa iniciativa da Rede Gazeta e destacou que as informações contidas na publicação ajudam a reunir uma base para construir o Espírito Santo do futuro.
Além do lançamento da nova edição do anuário, o evento contou com uma homenagem aos 40 anos da Arcelor Mittal, unidade Tubarão, com um vídeo que relembrou a história da empresa.
Teco Medina, comentarista da CBN, também subiu ao palco para uma palestra sobre ‘ES do Futuro: Inovação Transforma Estado e Municípios’. Logo após o painel, um almoço foi servido aos convidados que puderam aproveitar o momento para discutir as informações do projeto e expectativas para o Espírito Santo de 2024.