Governador, líderes e empresários destacam importância do Anuário

O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande e lotou o salão São Tiago, no Palácio Anchieta . Crédito: Arthur e Cloves Louzada

Se antes a Inteligência Artificial (IA) parecia coisa de filme, hoje ela é uma realidade aplicada em diversos segmentos da sociedade. Não à toa, essa "modelagem das funções mentais humanas criada por programa de computador" foi o tema do Anuário Espírito Santo 2023, de A Gazeta. Lançado na terça-feira (19/12), em um evento no Palácio Anchieta, a cerimônia reuniu líderes, políticos, gestores, empresários e representantes de agências do mercado capixaba.

Com o tema "A IA que Trabalha e ConfIA", o guia (que pode ser acessado clicando aqui.) contou com uma novidade: uma inteligência artificial que fará buscas com base nas 212 páginas, incluindo gráficos. Uma das inovações do anuário deste ano, que também contou com um novo projeto gráfico, mais leve e de fácil leitura.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, fez uma palavra de boas-vindas. Crédito: Arthur e Cloves Louzada

Na ocasião, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ressaltou a importância da publicação, uma das mais tradicionais de A Gazeta. Principalmente porque é nesse projeto que um time de jornalistas faz um raio-x dos 78 municípios do Espírito Santo, em todos os setores, e aponta um horizonte de expectativas para 2024.

“O que estamos presenciando, de fato, é que longe de ser um tema restrito a empresas de tecnologia ou startups, o desenvolvimento de bots, de soluções inteligentes e de tecnologias que miram o ganho de eficiência e melhores resultados para as pessoas chegaram ao centro das conversas bem aqui, no Espírito Santo”, pontuou Marcello.

O governador Renato Casagrande. Crédito: Cloves Louzada

O governador do Estado, Renato Casagrande, reforçou a importância dessa iniciativa da Rede Gazeta e destacou que as informações contidas na publicação ajudam a reunir uma base para construir o Espírito Santo do futuro.

Renato Casagrande governador "Essas informações organizadas e de fácil acesso por meio da inteligência artificial contribuem também para que empresas e profissionais possam fazer seus planejamentos e diagnósticos. O anuário ajuda a gente nisso, para melhorarmos a nossa prestação de serviço, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas"

Além do lançamento da nova edição do anuário, o evento contou com uma homenagem aos 40 anos da Arcelor Mittal, unidade Tubarão, com um vídeo que relembrou a história da empresa.

Teco Medina, comentarista da CBN, também subiu ao palco para uma palestra sobre ‘ES do Futuro: Inovação Transforma Estado e Municípios’. Logo após o painel, um almoço foi servido aos convidados que puderam aproveitar o momento para discutir as informações do projeto e expectativas para o Espírito Santo de 2024.

Confira quem também esteve presente no evento:

Café Lindenberg e João Bosco, da ArcelorMittal. Crédito: Cloves Louzada

João Bosco Reis da Silva Gerente geral da ArcelorMittal, unidade Tubarão "Nós acreditamos na inovação e na capacidade do ser humano para promoção do bem-estar, da produtividade e de uma maior eficiência dos processos, assim como a disponibilidade de serviços públicos. O anuário é mais um exemplo de promoção do nosso Estado e confere uma grandeza em tudo o que produzimos "

Silvio Henrique Brunoro Grillo, diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes. Crédito: Vinícius Viana

Silvio Henrique Brunoro Grillo Diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes "O anuário é importante porque congrega as informações gerais da economia e da cultura do Estado. É uma fonte de informação relevante para todos os setores capixabas. Acho que o Espírito Santo, que tem uma gestão excepcional e é um modelo para o Brasil, tem que embarcar nessa ferramenta fundamental para ganho de eficiência operacional nas empresas"

Pablo Lira Presidente do IJSN. Crédito: Divulgação

Pablo Lira Diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves "É uma coletânea, de informações e de dados, muito rica. Inclusive, contribui para que possamos falar do Espírito Santo fora do Estado. O acesso às informações do anuário, pelo investidor que vem para cá, é como um cartão de visita muito positivo porque ele evidencia as potencialidades do ES e os desafios para continuarmos nos desenvolvendo"

Dalva Cardozo, Aurélio Dallapicola e Hugo Rocha . Crédito: Cloves Louzada

Aurélio Capua Dallapicula Presidente eleito do Creci-ES "O Anuário reflete o desenvolvimento do Estado, seus pontos fortes, o que pode e o que está em desenvolvimento. Isso fala direto com o mercado imobiliário, pois esse segmento é a base e a alavanca da economia. O motivo de apoiarmos o Anuário, há várias edições, é participar desse crescimento e de levar expectativas positivas para o mercado"

Gabriel Moura, Vinicius Freitas e Rafael Otaiano. Crédito: Cloves Louzada

Rafael Otaiano Secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana "A publicação contribui para sabermos onde precisamos ir e onde estamos. O Anuário é o ponto de partida e de referência do que acontece no Espírito Santo, trazendo informações confiáveis para orientar o gestor no planejamento das cidades."

Débora Hemerly e Maraiza Sillva. Crédito: Cloves Louzada

Deborah Hemerly Secretária de Comunicação da Serra "O Anuário tem um material riquíssimo, com todos os dados e informações atualizados. É um documento que, a cada ano, segue a tradição de almanaque, com uma compilação de informações, e, ao mesmo tempo, a moderniza, principalmente com a presença da inteligência artificial desta edição. "

Shymenne Benevicto de Castro, secretária municipal de Governo e Recursos Humanos de Cariacica . Crédito: Vinícius Viana

Shymenne Benevicto de Castro Secretária municipal de Governo e Recursos Humanos de Cariacica "O anuário trabalha tanto os dados de economia quanto os dados sociais. Isso a gente leva para o dia a dia da gestão pública a fim de monitorar, acompanhar os números e preparar a cidade para receber as empresas e traçar o desenvolvimento. "

Geraldo Magela, Secretário de Finanças de Aracruz. Crédito: Cloves Louzada

Geraldo Magela Secretário de Finanças de Aracruz "Quero parabenizar a Rede Gazeta por esse trabalho importante. O Anuário traz informações estratégicas para o gestor público, pois quem não estiver atualizado, não sabe por onde começar. É um belo trabalho que se repete há vários anos "

José Maria Cola dos Santos e Dhiogo Botacin. Crédito: Cloves Louzada

José Maria Cola dos Santos Gerente de Atendimento do Crea-ES "O anuário da Gazeta é um documento que o Crea-ES acompanha há muitos anos, porque ele ajuda toda a sociedade, principalmente quem chega ao Espírito Santo. Ele atua como uma ferramenta, com informações importantes que ajudam a orientar a tomada de decisões. "

Mário Broetto, diretor-geral do Leonardo da Vinci . Crédito: Vinícius Viana

Mário Broetto Diretor-geral do Leonardo da Vinci "O anuário concentra informações das mais diversas áreas do Estado e é um indicador muito interessante para olhar para o futuro. Isso porque para algumas áreas, que a gente não tem como acompanhar de perto, o anuário traz números e os números são fundamentais. "

Idalberto Luiz Moro, presidente da Fecomércio ES. Crédito: Vinícius Viana

Idalberto Luiz Moro Presidente da Fecomércio-ES "Eu acho que ele faz um recorte do presente e do futuro, o que nos ajuda muito a nos programar e fazer nossos planejamentos. Trabalhamos com dados e esses números retratam a economia do Estado, o que é muito positivo para a gente. "

Luiz Cláudio Allemand, advogado . Crédito: Vinícius Viana

Luiz Cláudio Allemand Advogado "O anuário tem uma importância ímpar porque apresenta para o capixaba o que o Espírito Santo efetivamente representa em números, porque é importante que se conheça a economia, e A Gazeta faz isso muito por meio desse projeto. "

