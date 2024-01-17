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Microsoft é a empresa mais valiosa do mundo

A companhia cofundada por Bill Gates superou a Apple como a maior empresa de capital aberto do mundo em valor de mercado

Públicado em 

17 jan 2024 às 10:37
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Fachada da Microsoft
Fachada da Microsoft Crédito: divulgação
A Microsoft superou a Apple na última semana como a maior empresa de capital aberto do mundo em valor de mercado. O investimento na área de inteligência artificial (IA) foi fundamental para que a bigtech chegasse ao topo desse pódio. As ações da empresa chegaram a U$ 2,89 trilhões (R$ 14,02 trilhões)
Enquanto isso, a Apple enfrenta um momento difícil. Houve um freio nas vendas do iPhone, o carro-chefe da companhia. A empresa também enfrenta quatro quedas consecutivas em suas receitas nos últimos balanços. US$ 2,87 trilhões (R$ 13,93 trilhões) foi o valor de mercado das ações da Apple após o fechamento do mercado na sexta.
O investimento na área de inteligência artificial generativa (IA) foi fundamental para que a big tech chegasse ao topo desse pódio.  A Microsoft assumiu a dianteira da corrida da IA, alcançando o Google, que era referência no tema. Desde 2019, a companhia destinou mais US$ 10 bilhões para a startup OpenAI, dona do ChatGPT.

Marcella Moysés assume o cargo de Diretora de Produção na agência Ativação
Marcella Moysés é a nova Diretora de Produção na agência de marketing Ativação Crédito: divulgação

Agência Ativação muda diretoria e promove fusão de empresas

A Ativação, agência capixaba com 17 anos de mercado, acaba de anunciar mudanças em sua diretoria. A partir desta terça (16), Marcella Moysés assume o cargo de Diretora de Produção, para continuar no caminho de inovação, já que tem experiência de sucesso na gestão de grandes eventos e projetos criativos na área.

A agência é especializada em experiências ao vivo entre marcas e pessoas, por meio de eventos, feiras, promoções e ativações. A mudança na liderança do departamento foi impulsionada por ajustes estratégicos na empresa, que busca reforçar a cultura da capacidade criativa e a excelência nas entregas. Além disso, a Ativação está ancorada no pilar da criatividade, com projetos de marketing reconhecidos como potência criativa no mercado de comunicação.

Marcella passou pela Premium Comunicação e Marketing, Alfaiataria de Ideias, M3 Produções e Feat, sendo as últimas agências fundadas por ela. Outra novidade é que a Feat vai se fundir com a Ativação, levando sua cartela de clientes.

“A migração dos clientes vai acontecer a partir dessa semana, com reuniões estratégicas e comunicação oficial”, afirmou a nova diretora.

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