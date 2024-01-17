Microsoft é a empresa mais valiosa do mundo

A Ativação, agência capixaba com 17 anos de mercado, acaba de anunciar mudanças em sua diretoria. A partir desta terça (16), Marcella Moysés assume o cargo de Diretora de Produção, para continuar no caminho de inovação, já que tem experiência de sucesso na gestão de grandes eventos e projetos criativos na área.

A agência é especializada em experiências ao vivo entre marcas e pessoas, por meio de eventos, feiras, promoções e ativações. A mudança na liderança do departamento foi impulsionada por ajustes estratégicos na empresa, que busca reforçar a cultura da capacidade criativa e a excelência nas entregas. Além disso, a Ativação está ancorada no pilar da criatividade, com projetos de marketing reconhecidos como potência criativa no mercado de comunicação.



Marcella passou pela Premium Comunicação e Marketing, Alfaiataria de Ideias, M3 Produções e Feat, sendo as últimas agências fundadas por ela. Outra novidade é que a Feat vai se fundir com a Ativação, levando sua cartela de clientes.

“A migração dos clientes vai acontecer a partir dessa semana, com reuniões estratégicas e comunicação oficial”, afirmou a nova diretora.

