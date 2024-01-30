Grand aposta na novela "Renascer" e usa novo formato comercial

Piscina de borda infinita da cobertura do Una Residence, um dos empreendimento de luxo exibido no VT Crédito: Divulgação/Grand

O remake de "Renascer" nem bem começou e já é sucesso. A estreia da novela bateu recorde de audiência, superando até o supersucesso "Pantanal", e os números crescem a cada capítulo. Cerca de 1,5 milhão de pessoas assistiram à primeira semana, que chegou a 23 pontos de audiência e 40% de share (quantidade de televisores ligados).

Não à toa, grandes marcas também estão apostando nos intervalos da trama para dar visibilidade aos seus lançamentos, produtos e estratégias.

É o caso da capixaba Grand. A construtora foi a primeira marca do Estado a fazer o novo formato da TV Globo, o “Você está assistindo” (VEA). O formato disponível para 100% das exibidoras da Rede Globo possui duração de 15” ou 10”, sendo 5” do programa e 10” ou 5” do anunciante.

O gerente de Marketing da Grand, Rafael Motta, explicou que investir em novos formatos é um dos pilares estratégicos da empresa para 2024.

Rafael Motta: "Neste ano, teremos lançamentos e muitos avanços nas obras do Taj e do Una" Crédito: Divulgação/Grand

"Enxergamos um baita potencial nesse novo remake da Globo, assim como foi 'Pantanal'. A Grand é ousada por padrão" Rafael Motta - gerente de Marketing da Grand Construtora

O VT da construtora, durante a novela "Renascer", divulgou três empreendimentos de luxo: o Grand Suá Tower, o Una Residence e o Taj Home Resort.

“Em 2024, a Grand vai seguir se solidificando como a referência em empreendimentos de luxo no Estado. O desafio é olhar o tempo todo para o que estamos fazendo e tentar ir além. Este ano promete muitas novidades”, finalizou Rafael.

Audiência

Com duração de longa-metragem, o capítulo de estreia de "Renascer" encantou os capixabas. Foi a melhor estreia do horário nobre desde "Império", novela reprisada em abril de 2021. Superou, inclusive "Pantanal", um outro remake de sucesso da faixa das 21h.

Os acontecimentos marcantes da novela durante esse período colocaram a TV Gazeta 449% acima da concorrente A e 254% acima da concorrente B, em share.