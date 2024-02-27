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Pelo Mercado

Morar Construtora promove Marketing Day em parceria com a Rede Gazeta

Além de apresentar o planejamento estratégico da empresa para 2024, o evento reuniu colaboradores para uma manhã de troca de conhecimento sobre comunicação e produção de notícias

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 17:56

Públicado em 

27 fev 2024 às 17:56
Pelo mercado

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A Morar Construtora apresentou o planejamento estratégico da marca, para 2024, ao corpo de colaboradores
A Morar Construtora apresentou o planejamento estratégico da marca, para 2024, ao corpo de colaboradores Crédito: Wanessa da Silva Eustachio
Se a comunicação é a base para os processos de marketing, a busca por conhecimento atualizado é mais do que fundamental, é, na verdade, uma necessidade diária. Foi com esse objetivo que a Morar Construtora tomou conta do Centro de Treinamento (CET) da Rede Gazeta, nesta terça-feira (27/02), para apresentar o planejamento estratégico da marca ao corpo de colaboradores. O evento, que recebeu o nome de Marketing Day, é uma parceria com o Fonte, hub de inovação da Rede, para promover oportunidades de troca com empresas parceiras.
De acordo com a coordenadora de marketing da construtora, Anna Karla Lerbach, a ideia do evento é reunir não apenas os profissionais da área, mas todos aqueles que estão envolvidos nesse processo.
Isso porque, segundo Lerbach, para que a participação dos colaboradores seja potencializada é preciso que todos se reconheçam como equipe e enxergue a comunicação com carinho.
Anna Karla Lerbach, coordenadora de marketing da Morar Construtora
Anna Karla Lerbach, coordenadora de marketing da Morar Construtora Crédito: Vinícius Viana
“Nós somos especialistas em construção civil e trabalhamos dentro desse contexto. Mas a comunicação, por si só, é a base de execução de qualquer ação de marketing e realizar um evento como esse, dentro da Rede Gazeta, faz com que todo mundo olhe para a área e enxergue oportunidades que conseguimos realizar aqui dentro”, destaca.
O diretor comercial Filippe Vieira explica ainda que a ideia desse evento é apresentar os desafios e estratégias para o ano. “Em 2024, a Morar segue com o planejamento de expansão no segmento econômico, com o foco no Minha Casa Minha Vida, além dos desafios de empreendimentos fora do programa. Isso exige um planejamento de como vamos nos comunicar para entender a linguagem do cliente e continuar uma jornada de sucesso”, pontua.
Filippe Vieira, diretor comercial da Morar Construtora
Filippe Vieira, diretor comercial da Morar Construtora Crédito: Vinícius Viana

Programação

O Marketing Day começou com um café da manhã para os colaboradores e uma dinâmica com brindes exclusivos da construtora. Logo depois, o apresentador da Rádio Litoral e influenciador, Bruninho Andrade, teve um bate-papo sobre a sua carreira na área de comunicação. Para encerrar o evento, a jornalista Natalia Bourguignon e a coordenadora do Núcleo de Reportagens de A Gazeta, Joyce Meriguetti, palestraram sobre o processo de produção de notícias e checagem de informações.
A gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, destaca o Fonte Hub como um espaço para troca de ideias em eventos que têm como foco o compartilhamento de informação e conteúdo.
“Nós estamos de portas abertas para receber empresas parceiras que têm interesse em desenvolver ações com o corpo de colaboradores, ou até mesmo os próprios clientes. A Rede Gazeta tem diversas oportunidades de trocar ideias com o mercado, seja para eventos especiais, seja para a utilização do Fonte Hub como um espaço de trabalho do dia a dia”, finaliza Carla Sobreira.

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