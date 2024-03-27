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Mês da Mulher

Campanha do Shopping Vitória homenageia mulheres que fazem acontecer

A campanha apresenta mais de 100 empreendedoras que estão à frente das operações comerciais do mall

Publicado em 27 de Março de 2024 às 18:53

Públicado em 

27 mar 2024 às 18:53
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Hynglid Fonseca, do Açúcar Moreno
Hynglid Fonseca, da marca Açúcar Moreno, é uma das entrevistadas Crédito: Divulgação
O Shopping Vitória preparou uma homenagem especial para as mulheres que fazem o empreendimento acontecer. A campanha apresenta mais de 100 empreendedoras que estão à frente das operações comerciais do mall e por meio delas prestigia o talento, a determinação e a força feminina no mercado de trabalho. Durante este mês, as vitrines das lojas estão estampadas com uma estrela, identificando que aquela operação é comandada por uma empreendedora. A ação convida o público a passear por essas vitrines e conhecer mais sobre as lojas.
Além disso, uma websérie especial de entrevistas desenvolvida para o canal no YouTube do Shopping Vitória apresenta a história de quatro lojistas para representar as mulheres do shopping. As entrevistas destacam os desafios e os triunfos de cada uma e estão sendo exibidas durante todo o mês de março.

O Vitória PetroShow introduz um novo conceito com formatos mais voltados para a geração de negócios.
O Vitória PetroShow está com um novo conceito, mais  voltado para a geração de negócios. Crédito: Vitória PetroShow/Divulgação

Vitória PetroShow 2024: networking sobre o setor de petróleo, gás e energia

Vitória será palco do Vitória PetroShow 2024, de 02 a 04 de abril de 2024, no Centro de Convenções de Vitória. O evento, de relevância internacional, oferece ambiente para discussões estratégicas, intercâmbio de ideias e networking no setor de petróleo, gás e energia.

O Espírito Santo é um dos mais importantes produtores de petróleo e gás natural do país, proporcionando um cenário que movimenta negócios, atrai investimentos e gera oportunidades para investidores, fortalecendo a indústria e toda a sua cadeia produtiva.

Nicolás Honorato, da Austral Energy Consulting, um dos realizadores do evento, explica que o Vitória PetroShow  introduz um novo conceito com formatos mais voltados para a geração de negócios, reforçando a importância do desenvolvimento local e o fortalecimento da indústria.

Serão 52 estandes de empresas nacionais e internacionais e muitas discussões sobre o panorama atual e futuras evoluções da indústria de exploração, produção, refino e transporte, temas ambientais, sociais e governança, abordando também os desafios de sustentabilidade socioambiental.

Também haverá destaque para tecnologias e inovações aplicadas aos segmentos de óleo, gás e energia, promovendo conexões no ecossistema de inovação, além de novos produtos, equipamentos e serviços aplicados no setor. 

A organização do evento estima a participação de 1,5 mil pessoas por dia. As inscrições são gratuitas no www.vitoriapetroshow.com.br

Páscoa Atacado Vem, criada pela Ampla
Campanha de Páscoa do Atacado Vem, criada pela Ampla Crédito: divulgação

Almoço de Páscoa é destaque em campanha do Atacado Vem

Fazer uma campanha impactante, que se destacasse da crescente concorrência no Espírito Santo? Esse foi o grande desafio para a Ampla criar a campanha do Atacado Vem para a Páscoa. A resposta veio a partir de um elemento característico da cultura brasileira, que se acentua ainda mais na Páscoa: os famosos almoços de domingo, em que famílias se reúnem para celebrar a união e o amor. 

O conceito “Dá gosto economizar aqui”, criado pela agência e adotado na campanha, alinhou o lado afetivo da Páscoa à linguagem varejista característica da rede de atacarejo pertencente ao Grupo Coutinho, com mais de 40 anos operando no setor varejista no Estado do Espírito Santo.

“A Páscoa é uma das datas mais relevantes do calendário varejista e, para o Atacado Vem, é sinônimo de uma ótima oportunidade de vendas. Com o mercado aquecido, o feriado se transformou em um momento de grande consumo, sobretudo para o setor alimentício, que se beneficia de diferentes apelos de compra para atrair clientes para as lojas. No desenrolar da narrativa, o raciocínio foi direto e objetivo: graças às ofertas do atacado, é sempre possível economizar e comprar mais”, explica Bruno Reis, head de Criação da Ampla/ES. 

Segundo ele, a Páscoa do Atacado Vem fugiu do uso exclusivo do chocolate como ícone do feriado e cumpriu o objetivo inicialmente traçado, reforçando seu posicionamento enquanto uma marca que oferece as melhores condições de compra, “seja para o doce ou para o salgado”. Para possibilitar a pulverização da mensagem, a campanha contou com uma estratégia multiplataforma, com mídias Out Of Home, Internet, TV e ações especiais para os pontos de venda.

Premium no Coca-Cola na Super Rio Expofood 2024
Coca-Cola na Super Rio Expofood 2024 Crédito: Divulgação

Premium é responsável por stand de 160 metros quadrados da Coca-Cola no Super Rio Expofood

A Premium Comunicação Integrada de Marketing foi a responsável pelo do stand de 160 metros quadrados da Coca-Cola na Super Rio Expofood 2024, um dos eventos mais destacados e inovadores do setor alimentício das Américas, que aconteceu na semana passada no Rio Centro, Rio de Janeiro.

O espaço foi o mais comentado do evento e despertou a atenção de todos os participantes com o espetáculo de inovação e experiências que incluiu tecnologias de ponta como hologramas e vídeos em 3D.

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