Campanha do Shopping Vitória homenageia mulheres que fazem acontecer

Vitória será palco do Vitória PetroShow 2024, de 02 a 04 de abril de 2024, no Centro de Convenções de Vitória. O evento, de relevância internacional, oferece ambiente para discussões estratégicas, intercâmbio de ideias e networking no setor de petróleo, gás e energia.

O Espírito Santo é um dos mais importantes produtores de petróleo e gás natural do país, proporcionando um cenário que movimenta negócios, atrai investimentos e gera oportunidades para investidores, fortalecendo a indústria e toda a sua cadeia produtiva.

Nicolás Honorato, da Austral Energy Consulting, um dos realizadores do evento, explica que o Vitória PetroShow introduz um novo conceito com formatos mais voltados para a geração de negócios, reforçando a importância do desenvolvimento local e o fortalecimento da indústria.

Serão 52 estandes de empresas nacionais e internacionais e muitas discussões sobre o panorama atual e futuras evoluções da indústria de exploração, produção, refino e transporte, temas ambientais, sociais e governança, abordando também os desafios de sustentabilidade socioambiental.

Também haverá destaque para tecnologias e inovações aplicadas aos segmentos de óleo, gás e energia, promovendo conexões no ecossistema de inovação, além de novos produtos, equipamentos e serviços aplicados no setor.

A organização do evento estima a participação de 1,5 mil pessoas por dia. As inscrições são gratuitas no www.vitoriapetroshow.com.br